कानपुर में फर्जी फर्म बनाकर 37.13 करोड़ की GST चोरी, संचालक पर FIR दर्ज
थाना प्रभारी रीकेश कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर पर धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 4:46 PM IST
कानपुर : कानपुर साउथ के गोविंद नगर में बोगस फर्म के 37.13 करोड़ की जीएसटी घोटाले का मामला सामने आया है. इसमें राज्य कर विभाग की जांच में फर्म सिर्फ कागजों में ही संचालित मिली, जबकि मौके पर कुछ भी नहीं मिला. इसके बाद विभाग ने मुरादाबाद के रहने वाले फर्म संचालक के खिलाफ गोविंद नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है.
सहायक आयुक्त राज्यकर की ओर से दर्ज कराई एफआईआर में बताया गया है कि मुरादाबाद के अरविंद सिंह ने संजय नगर सीटीआई रोड के पते पर बीते साल 28 फरवरी को फर्म का पंजीकरण कराया था. आरोप है कि इस दौरान जीएसटी पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में करीब 204 करोड़ की खरीद और 206 करोड़ की बिक्री दर्शायी गई थी.
आरोप है कि 36.74 करोड़ रुपये का टैक्स लिया गया, जबकि 37.13 करोड़ रुपये का कर देय दिखाया गया. शक होने पर बीती 13 जनवरी को जब विभागीय टीम मौके पर जांच करने पहुंची तो वहां एक बंद दुकान मिली, जहां न कोई बोर्ड और न ही किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि संचालित हो रही थी.
वहीं जब रजिस्टर्ड नंबर पर फोन किया गया तो कुछ बंद मिले और कुछ कॉल रिसीव नहीं हुई. जांच में सामने आया कि बिना वास्तविक कारोबार के 36.74 करोड़ रुपये का फर्जी आईटीसी अर्जित किया, फिर 37.13 करोड़ रुपये का बोगस आईटीसी अन्य फर्मों को वितरित कर सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया.
गोविंद नगर थाना प्रभारी रीकेश कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर पर धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. मामले की जांच की रही है.
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