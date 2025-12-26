ETV Bharat / state

मेरठ में बोगस फर्म बनाकर 500 करोड़ की GST चोरी, STF ने गिरोह के आठ सदस्यों को पकड़ा, कई राज्यों में फैला रखा था जाल

मेरठ STF फील्ड इकाई ने पूछताछ के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरोह कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर बोगस फर्में पंजीकृत कराता था.

STF ने आठ आरोपियों को किया गिरफ्तार.
STF ने आठ आरोपियों को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; STF)
Published : December 26, 2025 at 11:21 PM IST

मेरठ : यूपी एसटीएफ ने शुक्रवार को बोगस फर्म बनाकर करीब 500 करोड़ रुपये की कर चोरी करने वाले गिरोह के आठ सदस्यों को गिरफ्तार किया है. गैंग अलग-अलग राज्यों में फर्जी कंपनियां बनाकर जीएसटी चोरी को अंजाम देते थे.

मेरठ एसटीएफ एएसपी ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया, गिरफ्तार आरोपियों में दिलशाद मलिक, रमेश पटेल, अंकुर तिवारी, स्वतंत्र कुमार तिवारी, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद सोहेल, जावेद मलिक और इकरामुद्दीन शामिल हैं. पूछताछ में सामने आया कि मुख्य आरोपी दिलशाद मलिक मेरठ और गाजियाबाद में अकाउंटेंसी से जुड़े कार्यालयों को चलाता था.

यहीं से पूरे गिरोह की गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था. अन्य आरोपी उसके सहयोगी के रूप में फर्जी फर्मों के पंजीकरण, इनवॉइस तैयार करने, ई-वे बिल जनरेट करने और जीएसटी रिटर्न फाइल करने का काम करते थे. आरोपियों ने तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और असम में भी फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों का हेरफेर किया है.

आरोपियों के पास से 90 विभिन्न फर्मों की फर्जी मुहर, 18 मोबाइल फोन, 64 विभिन्न बैंकों की चेकबुक, सात पैन कार्ड, चार वोटर कार्ड, पांच विभिन्न ट्रान्सपोर्ट कम्पनी की फर्जी बिल-बुक, 54 डेबिट व क्रेडिट कार्ड, दो सिम कार्ड, तीन लैपटाप, पांच आधार कार्ड, दो रबर मुहर की डाई, 25 विभिन्न फर्मों की बिलिंग सम्बन्धित फाईल, चार पहिया वाहन जिनमें एंडीवर फोर्ड (यूपी-16-सीयू-1157 ), किया सेल्टास (यूपी-15-डीवाई-9881), मैग्नाईट (डीएल-14-सीजी-2437) और एक क्रेटा कार (यूपी-15-डीएच-2253) बरामद की गई हैं.

एएसपी ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया, मेरठ STF फील्ड इकाई ने पूछताछ के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरोह कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर बोगस फर्में पंजीकृत कराता था. इन फर्मों के जरिए बिना किसी वास्तविक माल की खरीद-बिक्री के फर्जी सेल्स इनवॉइस और ई-वे बिल तैयार किए जाते थे. बाद में इन्हीं दस्तावेजों के जरिये वास्तविक फर्मों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) बेचा जाता था, जिससे वे जीएसटी रिटर्न में गलत लाभ दिखाकर सरकार को भारी राजस्व क्षति पहुंचाते थे.

