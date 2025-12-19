मध्य प्रदेश में इनकम टैक्स और GST की ताबड़तोड़ कार्रवाई, जबलपुर से लेकर छतरपुर, शहडोल तक हड़कंप
जबलपुर में इनकम टैक्स,शहडोल में पान मसाला फर्म और छतरपुर में आयरन स्क्रैप कारोबारी के यहां छापा, 48 घंटे में 3 बड़ी कार्रवाई
जबलपुर/छतरपुर/शहडोल : जबलपुर से लेकर छतरपुर, शहडोल तक इनकम टैक्स व जीएसटी की ताबड़तोड़ कार्रवाईयों से हड़कंप मचा हुआ है. जबलपुर में जहां बुधवार को तीन बड़े खनन कारोबारियों पर इनकम टैक्स ने रेड की तो वहीं बुधवार को बाद गुरुवार को भी छतरपुर में जीएसटी की रेड जारी रही. यहां 12 सदस्यीय टीम ने आयरन स्क्रैप व्यापारी के यहां छापा मारा है. इसी के साथ शहडोल में भी जीएसटी की टीम ने मिल्क प्रोडक्ट्स के नाम पर पान मसाला व सिगरेट का व्यापार करने वाले फर्म पर छापा मारा है.
जबलपुर से शुरू हुआ इनकम टैक्स व GST टीमों का एक्शन
इन कार्रवाईयों की शुरुआत बुधवार से हुई जब अचानक भारी तादाद में भोपाल व इंदौर से इनकम टैक्स के अधिकारी अचानक जबलपुर में जुटे और यहां के तीन बड़े कारोबारियों के दफ्तर व फैक्ट्री पर रेड की. खास बात ये थी कि इनकम टैक्स अधिकारियों की कारों में स्वच्छता अभियान के बैनर लगे थे, जिससे किसी को शक भी नहीं हुआ. यहां कारोबोरियों के ठिकानों से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज टीमें ने जब्त किए हैं.
छतरपुर में आयरन स्क्रैप गोदाम पर छापा
वहीं, छत्तरपुर जिले के एक कबाड़ गोदाम पर जीएसटी की 12 सदस्यीय टीम ने छापेमारी कार्रवाई. यह टीम पिछले 24 घंटे से कबाड़ करोबारी के कागजात जांच रही है और लेन देन का लेखा जोखा खोजने में लगी है. छतरपुर के सिटी कोतवाली थाना इलाके के नौगांव रोड स्थित ये आयरन स्क्रैप कंपनी मौजूद है. यहीं जीएसटी टीम ने छापा मारा है. टीम ने जब जांच की तो पता चला फार्म के प्रोपराइटर कोई और है और फर्म के बोर्ड पर गलत नाम लिखा हुआ था.
12 सदस्यीय टीम में कई बड़े अधिकारी शामिल
सतना से आए GST के सहायक आयुक्त नवीन दुबे ने कहा, '' यह बड़ी कार्यवाही संयुक्त आयुक्त राकेश शाल्बी AEB (एन्टी इवेजन ब्यूरो) सतना के नियंत्रण निर्देशन में चल रही है, जहां शैलेन्द्र पांडे राज्य कर अधिकारी के नेतृत्व में 12 सदस्यीय टीम जांच में लगी हुई है. इस टीम में सहायक आयुक्त विवेक दुबे, सहायक आयुक्त नवीन दुबे, राज्य कर अधिकारी सोमेश श्रीवास्तव, राज्य कर अधिकारी शिवकुमार गुप्ता, राज्य कर निरीक्षक अनिल वनाफार, असीम मिश्रा, मनीष शर्मा, छतरपुर वृत्त के सहायक आयुक्त सुरेश साकेत शामिल हैं.
छतरपुर में लंबी चल सकती है जांच
जीएसटी कमिश्नर के मुताबिक, '' फर्म के कुछ संदिग्ध लेने देन व कागजातों की जांच की जा रही है. जिसकी पूरी जानकारी जल्द ही दी जाएगी. वहीं सतना से आए GST टीम के प्रमुख राज्य कर अधिकारी शैलेंद्र पांडे बताते हैं, '' सर्चिंग की जा रही है, मध्य प्रदेश माल सेवा कर अधिनियम 217 की धारा 67-2 के तहत कार्यवाही चल रही है. इनकी शिकायत थी कि बोगस आईटीसी (मतलब बिना माल के बिलों के आधार पर आईटीसी) लेकर काम कर रहे हैं, अभी और समय लगेगा पूरी जांच में.''
शहडोल में भी 3 से 5 करोड़ टैक्स चोरी
बुधवार को शहडोल के बुढार स्थित एक फर्म पर भी एंटी एविजन ब्यूरो जबलपुर की 14 सदस्यीय टीम ने छापामार कार्रवाई की है. इसमें करोड़ों की जीएसटी टैक्स की चोरी पकड़ी गई है, ये कार्रवाई बुधवार को की गई है. टीम लगातार दस्तावेज खंगाल रही है. इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि फर्म संचालक किराना दुकान और मिल्क प्रोडक्ट के नाम पर पान मसाला व सिगरेट का व्यापार करते थे, कई कंपनियों के माध्यम से कई प्रदेशों में पान मसाला, सिगरेट की खरीद फरोख्त बिना बिल करके टैक्स चोरी कर रहे थे.
इस कार्रवाई को लेकर संयुक्त आयुक्त याचना पाठक ने बताया, '' बुढार में पान मसाला, सिगरेट की फर्म में छापे की कार्रवाई बीते मंगलवार से ही जारी है. बुधवार को भी यह जारी रही. बुढार स्थित फर्म पर कार्रवाई चल रही है और यहां बिना बिल के करोड़ों की खरीदी बिक्री सामने आई है. अभी तक जो दस्तावेज मिले हैं उसके अनुसार 3 से 5 करोड़ रुपए तक की टैक्स की चोरी का अनुमान है.