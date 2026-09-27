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कानपुर में फर्जी दस्तावेजों से 14.74 करोड़ का जीएसटी घोटाला, शिवांग ट्रेडर्स के मालिक पर एफआईआर दर्ज

शिवांग ट्रेडर्स के मालिक पर एफआईआर दर्ज. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : पनकी थाना क्षेत्र में 14.74 करोड़ रुपये का जीएसटी घोटाला सामने आया है. फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्म पंजीकृत कराई गई. 2.65 करोड़ रुपये का अवैध इनपुट टैक्स क्रेडिट पास-ऑन का मामला भी सामने आया है. राज्य कर विभाग की लिखित शिकायत पर पुलिस ने शिवांग ट्रेडर्स के प्रोपराइटर के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.