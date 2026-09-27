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कानपुर में फर्जी दस्तावेजों से 14.74 करोड़ का जीएसटी घोटाला, शिवांग ट्रेडर्स के मालिक पर एफआईआर दर्ज

आरोपी ने 2.65 करोड़ रुपये का बोगस आईटीसी अन्य व्यापारिक इकाइयों को पास-ऑन कर राज्य सरकार के राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया.

शिवांग ट्रेडर्स के मालिक पर एफआईआर दर्ज.
शिवांग ट्रेडर्स के मालिक पर एफआईआर दर्ज. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 27, 2026 at 9:24 PM IST

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कानपुर : पनकी थाना क्षेत्र में 14.74 करोड़ रुपये का जीएसटी घोटाला सामने आया है. फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्म पंजीकृत कराई गई. 2.65 करोड़ रुपये का अवैध इनपुट टैक्स क्रेडिट पास-ऑन का मामला भी सामने आया है. राज्य कर विभाग की लिखित शिकायत पर पुलिस ने शिवांग ट्रेडर्स के प्रोपराइटर के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

राज्य कर अधिकारी पंकज कुमार द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी शिवांग विश्वकर्मा ने बीते जून माह में पनकी रोड स्थित रतनपुर कॉलोनी के पते पर शिवांग ट्रेडर्स नाम से जीएसटी पंजीकरण प्राप्त किया था. कर चोरी की नीयत से फर्जी व कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर लिए गए इस पंजीकरण का खुलासा तब हुआ, जब बीते 16 सितंबर को राज्य कर विभाग विशेष अनुसंधान शाखा, क्षेत्र-बी की टीम ने स्थल पर पहुंचकर सत्यापन किया.

जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के सूक्ष्म परीक्षण में पाया गया कि आरोपी फर्म ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के जून से सितंबर माह के दौरान बिना किसी वास्तविक सामान की खरीद-बिक्री के 14.74 करोड़ रुपये का फर्जी आउटवर्ड सप्लाई घोषित किया था. इसके साथ ही आरोपी ने 2.65 करोड़ रुपये का बोगस आईटीसी अन्य व्यापारिक इकाइयों को पास-ऑन कर राज्य सरकार के राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया.

उपायुक्त राज्य कर की जांच रिपोर्ट के आधार पर पनकी पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318(4), 338, 336 और 340(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. मामले की जांच के लिए थाने के उप-निरीक्षक अनिल कुमार को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है. पनकी थाना प्रभारी दिनेश सिंह बिष्ट ने बताया कि राज्य कर विभाग की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. पुलिस टीम मामले की गहनता से जांच कर रही है. जांच के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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