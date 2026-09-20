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हरिद्वार में GST की छापेमारी से भड़के व्यापारी, रैली निकालकर जताया विरोध, जानिए क्या कहा

व्यापारियों ने छापेमारी के विरोध में तहसील से चंद्राचार्य चौक तक रैली निकाली. जिसके बाद जमकर प्रदर्शन किया.

HARIDWAR GST RAID
हरिद्वार में व्यापारियों का प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 20, 2026 at 1:26 PM IST

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हरिद्वार: इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिकल सामान की दुकानों पर जीएसटी विभाग द्वारा की जा रही छापेमारी से आक्रोशित व्यापारियों ने रविवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. धर्मनगरी हरिद्वार में हरिद्वार इलेक्ट्रिक एसोसिएशन के बैनर तले आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में व्यापारी शामिल हुए.

व्यापारियों ने ज्वालापुर तहसील परिसर से लेकर चंद्राचार्य चौक तक विरोध रैली निकाली और जीएसटी विभाग की कार्रवाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. व्यापारियों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि विभाग द्वारा की जा रही छापेमारी तुरंत नहीं रोकी गई, तो सोमवार को हरिद्वार इलेक्ट्रिक एसोसिएशन से जुड़े सभी व्यापारी अपनी दुकानें बंद कर सरकार को चाबियां सौंप देंगे.

तहसील से रैली निकालकर चंद्राचार्य चौक पहुंचे व्यापारियों ने जमकर प्रदर्शन किया. इस दौरान हरिद्वार इलेक्ट्रिक एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष राजीव गुप्ता ने जीएसटी विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा पिछले कुछ दिनों से पूरे प्रदेश में बिजली के सामान की दुकानों को निशाना बनाकर छापेमारी की जा रही है. जिससे व्यापारियों का सामाजिक उत्पीड़न हो रहा है.

हरिद्वार में व्यापारियों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

अधिकारियों द्वारा शॉर्ट टर्म नोटिस में लाखों रुपये एडवांस टैक्स के नाम पर जमा कराने का दबाव बनाया जा रहा है. व्यापारी पहले ही मंदी, बारिश, ऑनलाइन व्यापार और ऑनलाइन पेमेंट पर लग रहे चार्जेस की मार झेल रहे हैं. दीपावली के सीजन से ठीक पहले इस तरह की कार्रवाई से व्यापारी परेशान हैं.

-राजीव गुप्ता, जिलाध्यक्ष, हरिद्वार इलेक्ट्रिक एसोसिएशन

वहीं व्यापारी नेता विशाल गर्ग ने कहा व्यापारी वर्ग हमेशा सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है. देश की आर्थिक रीढ़ है, लेकिन हर विभाग द्वारा व्यापारियों को सॉफ्ट टारगेट बनाकर उनका दोहन किया जाता है. उन्होंने कहा कि इस तरह की छापेमारी से व्यापारी का मानसिक उत्पीड़न होता है. समाज में उसकी छवि धूमिल होती है, यदि जीएसटी विभाग को कोई शिकायत या संदेह है, तो उन्हें व्यापारियों को नोटिस भेजकर कार्यालय में बुलाना चाहिए और स्पष्टीकरण मांगना चाहिए.

महामंत्री सुशांत शर्मा ने कहा सीधे छापेमारी कर माहौल खराब करना गलत है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जीएसटी विभाग ने अपनी यह कार्रवाई तुरंत नहीं रोकी, तो पूरा व्यापारी वर्ग एकजुट होकर इस आंदोलन के समर्थन में सड़क पर उतरेगा. अपनी चाबियां लेकर अधिकारियों को सौंप दी जाएंगी.

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