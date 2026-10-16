ETV Bharat / state

रामनगर के रिसॉर्ट में जीएसटी की छापेमारी, करोड़ों की राजस्व क्षति का खुलासा

रामनगर के रिसॉर्ट में जीएसटी की छापेमारी ( ETV Bharat )

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत राज्य कर विभाग ने रामनगर में यह कार्रवाई की,आयुक्त कर प्रतीक जैन के निर्देश और अपर आयुक्त कुमाऊं राकेश शर्मा के मार्गदर्शन में छापेमारी की. संयुक्त आयुक्त, राज्य कर हल्द्वानी की ओर से इस कार्रवाई के लिए तीन टीमों का गठन किया गया.

विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा यानी एसआईबी की टीम पिछले कई महीनों से संबंधित रिसॉर्ट की कारोबारी गतिविधियों और दाखिल कर विवरणियों की निगरानी कर रही थी. जांच के दौरान सामने आई विसंगतियों के आधार पर टीम ने ग्राम भलोन स्थित रिसॉर्ट में पहुंचकर खातों और व्यावसायिक दस्तावेजों की पड़ताल की. इस दौरान करीब ढाई करोड़ रुपये की राजस्व क्षति का मामला सामने आया.