व्यापारियों के लिए जीएसटी भुगतान हुआ और भी आसान, डिजिटल माध्यम से पेमेंट राज्य में लागू

छत्तीसगढ़ के व्यापारियों के लिए अब जीएसटी भुगतान पहले से भी ज्यादा सरल हो गया है. डिजिटल माध्यम से अब व्यापारी भुगतान कर सकेंगे.

digital platform implemented in state
डिजिटल माध्यम से पेमेंट राज्य में लागू (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 8, 2025 at 12:08 PM IST

Updated : November 8, 2025 at 3:26 PM IST

दुर्ग : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में व्यवसायियों के लिए एक बड़ी राहत दी गई है. राज्य जीएसटी विभाग और कोष लेखा (ट्रेजरी) विभाग ने संयुक्त रूप से जीएसटी रिटर्न के भुगतान को सुलभ बनाया है.इसके लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई जैसी आधुनिक डिजिटल भुगतान सुविधाओं को पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है. इस फैसले से अब व्यापारी अपने जीएसटी टैक्स का भुगतान सीधे डिजिटल माध्यमों से आसानी से कर सकेंगे.

डिजिटल माध्यम से पेमेंट लागू : इस सुविधा के लागू होने से दुर्ग जिले के व्यापारी भी उत्साहित हैं. व्यापारी सुनील मिश्रा ने कहा,''जीएसटी से जुड़ी पहल सराहनीय है. पहले जीएसटी भुगतान के दौरान व्यापारियों को कई तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब यूपीआई जैसी डिजिटल सुविधा से भुगतान की प्रक्रिया बेहद सरल और पारदर्शी हो जाएगी.''

व्यापारियों के पास समय की कमी होती है. ऐसे में यह कदम व्यापार की रफ्तार बढ़ाने में मददगार साबित होगा - सुनील मिश्रा, भिलाई प्रभारी, चैंबर ऑफ कॉमर्स

व्यापारियों के लिए जीएसटी भुगतान हुआ और भी आसान (Etv Bharat)

जीएसटी को समझना अब हुआ आसान : व्यापारी सुनील मिश्रा ने बताया कि जीएसटी को लेकर आ रही समस्याएं धीरे-धीरे सॉल्व होती जा रही है. पहले ऐसा लगता था कि जीएसटी टैक्स कहां से आ गया है, लेकिन अब सरकार ने इसे सरलीकृत करना शुरू कर दिया है. मोबाइल से पेमेंट का विकल्प सभी व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है. यह छोटे और बड़े सभी व्यापारियों के लिए अच्छा विकल्प है. इससे व्यापार की गति बढ़ेगी. पहले सीए के माध्यम से जीएसटी पेमेंट करते थे. टेक्निकल चीजें ज्यादा समझ नहीं आतीं. समय भी लगता था लेकिन अब मोबाइल पेमेंट ने यह प्रक्रिया आसान बना दी है.

व्यापारियों ने बताई अच्छी पहल: व्यापारी रितेश अग्रवाल ने बताया कि आज सबसे सुलभ चीज मोबाइल है. मोबाइल हर किसी के पास है. कंप्यूटर या किसी बैंक में जाकर पेमेंट करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन मोबाइल से पेमेंट करना हर किसी के लिए आसान है. यह अच्छी पहल है. रिफंड को लेकर भी सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए और प्रक्रिया आसान बनाई जानी चाहिए.

यदि डिजिटल माध्यमों को जीएसटी पोर्टल से जोड़ा जाए तो राज्य में कर भुगतान और अधिक सुगम और पारदर्शी होगा- रितेश अग्रवाल, व्यापारी

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने व्यापारियों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए करदाताओं की सुविधा और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाया. दोनों विभागों को संयुक्त रूप से डिजिटल सुविधा को शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए थे. अब यह सुविधा प्रभावी हो चुकी है और व्यापारियों के लिए कर भुगतान की प्रक्रिया और अधिक सरल हो गई है.

कहां पर जाकर भरें जीएसटी : नई सुविधा अब जीएसटी पोर्टल www.gst.gov.in पर उपलब्ध है. करदाता पोर्टल में लॉगिन कर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई ऐप के माध्यम से सीधे कर भुगतान कर सकते हैं. यह प्रणाली पूरी तरह सुरक्षित है. आपको बता दें कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक नागरिक और व्यापारी के लिए शासन की प्रक्रियाएं सरल, सुलभ और पारदर्शी बनें. जीएसटी भुगतान के लिए डिजिटल सुविधाओं का विस्तार इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.इस पहल से न केवल व्यापारियों को सुविधा मिलेगी बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता और विश्वास भी बढ़ेगा.

Last Updated : November 8, 2025 at 3:26 PM IST

