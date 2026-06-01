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रेडिमेड कपड़ों पर GST से लखनऊ के चिकनकारी उद्योग पर संकट, 18% देना पड़ रहा टैक्स, एक्सपोर्ट भी घटा

संकट में चिकनकारी उद्योग. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : विश्व प्रसिद्ध चिकनकारी उद्योग वर्तमान में गंभीर संकट का सामना कर रहा है. हाल ही में रेडिमेड गारमेंट्स पर GST दरों में बदलाव के बाद चिकनकारी वाले कपड़ों पर 18% टैक्स का बोझ पड़ने से कारोबार ठप होने लगा है. कारीगरों और व्यापारियों का कहना है कि एक तरफ सरकार हस्तशिल्प को संरक्षण देने का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर टैक्स फ्री व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है. GST काउंसिल की 56वीं बैठक की सिफारिशों के आधार पर लागू नए नियमों के तहत 2500 रुपये से ऊपर के रेडिमेड कपड़े और टेक्सटाइल आर्टिकल्स पर GST दर 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है. 2500 रुपये तक के लिए 5% की छूट बढ़ाई गई है, लेकिन चिकनकारी के प्रीमियम प्रोडक्ट्स ज्यादातर ऊंची कीमत वाले होने के कारण 18% टैक्स कैटेगरी में आ जाते हैं. इससे पहले कई हैंडएम्ब्रॉयडरी प्रोडक्ट्स पर राहत थी, जिसे अब प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया गया है. 18% देना पड़ रहा टैक्स. (Photo Credit; ETV Bharat) लखनऊ चिकनकारी हैंडीक्राफ्ट्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो एसोसिएशन के संरक्षक भी हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर GST स्लैब में कमी की मांग की. एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव अग्रवाल, महासचिव शालू टंडन समेत अन्य पदाधिकारियों ने लाखों कारीगरों की आजीविका बचाने की अपील की. मंत्रियों ने आश्वासन दिया कि मामला जल्द सुलझाया जाएगा.