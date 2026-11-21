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कांकेर में जीएसटी अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार, जगदलपुर एसीबी टीम ने 1 लाख 50 हजार लेते पकड़ा

जीएसटी अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार ( ETV Bharat )

कांकेर: उत्तर बस्तर कांकेर के कोतवाली इलाके में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने रिश्वत मांगने और लेने के आरोप में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. एंटी करप्शन ब्यूरो की की टीम ने कार्रवाई करते हुए GST विभाग की असिस्टेंट कमिश्नर अंजला गिरी को 1 लाख 50 हजार की रिश्वत लेते रंगेहाथों गिरफ्तार किया. व्यवसायी से GST पेनल्टी कम करने और कार्रवाई से राहत देने के एवज में रिश्वत मांगे जाने की शिकायत पर ACB ने यह ट्रैप की कार्रवाई की. रिश्वत मांगने के मामले में अधिकारी के सहयोगी इमरान के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है.

जीएसटी अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार दरअसल, कांकेर के संजयपारा निवासी व्यवसायी मोहम्मद शोएब रंगरेज की स्क्रैप से भरी गाड़ी को बुधवार रात करीब 9:30 बजे माकड़ी में ई-वे बिल जांच के दौरान रोकी गई थी. व्यवसायी का आरोप है कि गाड़ी में करीब 3 से साढ़े 3 लाख रुपये का माल था और सभी जरूरी दस्तावेज मौजूद थे. इसके बावजूद GST अधिकारी अंजला गिरी ने कार्रवाई की चेतावनी देते हुए करीब 10 लाख रुपये की पेनल्टी बनने की बात कही.