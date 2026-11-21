कांकेर में जीएसटी अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार, जगदलपुर एसीबी टीम ने 1 लाख 50 हजार लेते पकड़ा
व्यवसायी मोहम्मद शोएब रंगरेज की स्क्रैप से भरी गाड़ी को कागजात होने के बाद भी पकड़ा गया. सुशील सलाम की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 21, 2026 at 7:51 PM IST|
Updated : November 21, 2026 at 8:17 PM IST
कांकेर: उत्तर बस्तर कांकेर के कोतवाली इलाके में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने रिश्वत मांगने और लेने के आरोप में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. एंटी करप्शन ब्यूरो की की टीम ने कार्रवाई करते हुए GST विभाग की असिस्टेंट कमिश्नर अंजला गिरी को 1 लाख 50 हजार की रिश्वत लेते रंगेहाथों गिरफ्तार किया. व्यवसायी से GST पेनल्टी कम करने और कार्रवाई से राहत देने के एवज में रिश्वत मांगे जाने की शिकायत पर ACB ने यह ट्रैप की कार्रवाई की. रिश्वत मांगने के मामले में अधिकारी के सहयोगी इमरान के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है.
जीएसटी अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार
दरअसल, कांकेर के संजयपारा निवासी व्यवसायी मोहम्मद शोएब रंगरेज की स्क्रैप से भरी गाड़ी को बुधवार रात करीब 9:30 बजे माकड़ी में ई-वे बिल जांच के दौरान रोकी गई थी. व्यवसायी का आरोप है कि गाड़ी में करीब 3 से साढ़े 3 लाख रुपये का माल था और सभी जरूरी दस्तावेज मौजूद थे. इसके बावजूद GST अधिकारी अंजला गिरी ने कार्रवाई की चेतावनी देते हुए करीब 10 लाख रुपये की पेनल्टी बनने की बात कही.
कारोबारी से पैसे मांगने का आरोप
शिकायतकर्ता मोहम्मद शोएब रंगरेज के मुताबिक, पेनल्टी से राहत देने के एवज में पहले 2 लाख रुपये की मांग की गई थी. बातचीत के बाद डेढ़ लाख रुपये रिश्वत और 50 हजार रुपये पेनल्टी जमा करने की बात तय हुई. अधिकारी ने व्यवसायी को एक-दो दिन के भीतर रकम लाने के लिए कहा था. इसके बाद व्यवसायी मोहम्मद शोएब रंगरेज ने पूरे मामले की शिकायत ACB जगदलपुर में की. शिकायत का सत्यापन करने के बाद ACB ने ट्रैप की योजना बनाई. बताया जा रहा है कि व्यवसायी द्वारा अधिकारी के घर पर रिश्वत की रकम छोड़कर बाहर निकलते ही ACB की टीम ने दबिश दी और कार्रवाई करते हुए 1 लाख 50 हजार रुपये की रिश्वत के साथ अधिकारी को गिरफ्तार किया.
मेरे पास सारे कागजात मौजूद थे इसके बावजूद रकम की मांग की गई. 2 लाख देने को कहा गया था, बाद में सौदा डेढ़ लाख में तया हुआ: शोएब रंगरेज, शिकायतकर्ता
फरियादी की शिकायत के बाद मामले का सत्यापन किया गया. इसके बाद हमने आरोपी को जाल बिछाकर ट्रैप किया. मौके से 1 लाख 50 हजार की नकदी बरामद हुई है. कानूनी कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है: रमेश मरकाम, डीएसपी, एसीबी
जगदलपुर एसीबी की कार्रवाई
ACB के डीएसपी रमेश कुमार मरकाम ने बताया कि शिकायत के सत्यापन के बाद ट्रैप आयोजित किया गया था. कार्रवाई के दौरान GST की असिस्टेंट कमिश्नर अंजला गिरी को 1.50 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है. वहीं, उनके सहयोगी इमरान के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है. ACB अधिकारी के अनुसार, अंजला गिरी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 तथा सहयोगी इमरान के खिलाफ धारा 12 के तहत कार्रवाई की जा रही है.
जीएसटी अधिकारी की जानिए जिम्मेदारी
जीएसटी अधिकारी का काम टैक्स पेयर द्वारा दाखिल जीएसटी रिटर्न का सत्यापन करना, खातों व रिकॉर्ड की जांच करना और टैक्स का सही आकलन करना है. व्यवसायों और फैक्ट्रियों के खातों का ऑडिट करना तथा नियमों के उल्लंघन की आशंका होने पर औचक निरीक्षण करना भी इनकी जिम्मेदारी में आता है. फर्जी बिलिंग या कर चोरी के मामलों में तलाशी, ज़ब्ती, समन जारी करना, जुर्माना लगाना और गंभीर मामलों में गिरफ्तारी और कार्रवाई करती है.
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