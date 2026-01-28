चरखी दादरी में जीएसटी इंटेलिजेंस टीम की बड़ी कार्रवाई, फर्जी बिलिंग की आशंका पर व्यापारियों की दुकानों पर छापेमारी
फर्जी बिलिंग की आशंका पर चरखी दादरी के ओल्ड अनाज मंडी में कई प्रतिष्ठानों में छापेमारी की जा रही है.
Published : January 28, 2026 at 8:00 PM IST
चरखी दादरी: चरखी दादरी में बुधवार को जीएसटी इंटेलिजेंस विभाग की टीम ने फर्जी बिलिंग की सूचना पर व्यापारियों की दुकानों पर छापेमारी की. गुरुग्राम से करीब 7 गाड़ियों में पहुंची टीम ने सुबह से ही पुरानी अनाज मंडी क्षेत्र में दो प्रतिष्ठानों पर एक साथ कार्रवाई की. टीम की छापेमारी की सूचना पर व्यापारियों में हड़कंप मच गया.
मौके पर पुलिसकर्मी तैनातः जीएसटी इंटेलिजेंस विभाग की कार्रवाई में करीब दो दर्जन अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं, जो संबंधित प्रतिष्ठानों के बिल, लेन-देन सहित अन्य जरूरी दस्तावेजों की गहन जांच कर रहे हैं. टीम का नेतृत्व इंचार्ज रोहित कुमार कर रहे हैं, जिनकी अगुवाई में जांच कई घंटों से लगातार जारी है. जीएसटी टीम में महिला अधिकारी भी शामिल हैं, वहीं किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पुलिसकर्मी भी मौके पर तैनात किए गए हैं.
जांच पूरी होने के बाद की जाएगी कानूनी कार्रवाईः कार्रवाई के दौरान दोनों प्रतिष्ठानों पर कर्मचारियों की मौजूदगी बनी हुई है और किसी को भी बाहर-अंदर आने-जाने की अनुमति सीमित रूप से दी जा रही है. सूत्रों के अनुसार, फर्जी बिलिंग और टैक्स चोरी से जुड़े मामलों को लेकर यह कार्रवाई की जा रही है. हालांकि, विभागीय अधिकारियों की ओर से अभी तक किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि या बरामदगी को लेकर बयान जारी नहीं किया गया है. जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.