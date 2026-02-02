ETV Bharat / state

कानपुर में फर्म की GST आईडी का दुरुपयोग, साइबर ठगों ने 12.66 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी की

12.66 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी हुई: डीसीपी पश्चिम कासिम आबिदी ने बताया कि रावतपुर के राधाबिहार निवासी उत्कर्ष सविता के मुताबिक, जब वह अपनी जीएसटी आईडी से लॉगिन नहीं कर पाए तो उन्होंने जीएसटी हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई.

कानपुर: रावतपुर थाना क्षेत्र में एक कारोबारी के जीएसटी खाते में सेंध लगाकर करोड़ों रुपये की फर्जी जीएसटी रिटर्न दाखिल करने मामला सामने आया है. आरोप है कि अज्ञात साइबर ठगों ने कारोबारी की जीएसटी आईडी का दुरुपयोग करके किसी अन्य फर्म के नाम पर 70 करोड़ का फर्जी जीएसटी रिटर्न फाइल कर दिया है.

इसके बाद नवंबर 2025 में एसजीएसटी विभाग के अधिकारियों ने उन्हें जानकारी दी कि उनके जीएसटी खाते का दुरुपयोग कर किसी अन्य फर्म के नाम पर फर्जी रिटर्न दाखिल किया गया.

साइबर सेल ने मामले की जांच शुरू की: डीसीपी पश्चिम कासिम आबिदी ने कहा कि जांच के दौरान पता चला कि इस फर्जीवाड़े के जरिए करीब 12 करोड़ 66 लाख 68 हजार 945 रुपये की टैक्स चोरी की गई है. पीड़ित का आरोप है कि साइबर ठगों ने सुनियोजित तरीके से जीएसटी पंजीकरण से जुड़े पुराने मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी को हटाकर किसी अन्य मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी को दर्ज कर दिया, जिससे उनके जीएसटी खाते तक अनधिकृत एक्सेस हासिल कर लिया.

रावतपुर थाने में FIR दर्ज की गयी: डीसीपी पश्चिम कासिम आबिदी ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद साइबर सेल ने मामले की जांच शुरू की. थाना रावतपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें वादी उत्कर्ष सविता हैं. किसी ने उनके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को हैक करके फर्जी तरीके से जीएसटी रिटर्न भरा गया और उसके माध्यम से टैक्स चोरी की गई.

