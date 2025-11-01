ETV Bharat / state

यूपी में 340 करोड़ की GST चोरी, एक आदमी के दो मोबाइल नंबर पर 122 फर्म बनायीं, पते फर्जी निकले FIR दर्ज

Etv Bharat ( Etv Bharat )

मुरादाबाद: चेकिंग के दौरान जब GST विभाग की टीम ने आयरन स्क्रैप के 2 ट्रक को रोककर पेपर चेक किए, तो GST चोरी का प्रकरण सामने आया. यह देश के 20 राज्यों से जुड़ा है. जांच में अधिकारियों को पता चला कि एक व्यक्ति के नाम पर दो मोबाइल नंबरों से देश में 122 फर्म रजिस्टर्ड हैं. लखनऊ में फर्म के रजिस्ट्रेशन का पता भी फर्जी निकला. मालिक एक, दो मोबाइल नंबर, 122 कंपनियां रजिस्टर्ड: एके इंटरप्राइजेज के आयरन स्क्रैप की दो ट्रक पकड़े गये. गाड़ियों की जांच में खुलासा हुआ कि अंकित नाम के व्यक्ति के नाम पर 2 मोबाइल नंबर से 122 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं. उसके एक मोबाइल नंबर से 60, दूसरे मोबाइल 62 फर्म रजिस्टर्ड थीं. इस मामले में मुरादाबाद अपर आयुक्त ग्रेड 1 राज्य कर अशोक कुमार सिंह ने कहा कि हमारी सचल दल की टीम ने आयरन स्क्रैप के दो ट्रक पकड़े थे. जानकारी देते एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह (Video Credit: ETV Bharat) फर्म के रजिस्ट्रेशन का पता फर्जी निकला: मोबाइल नम्बर की जांच करने पर पाया कि पूरे देश में एक आदमी के नाम से 122 फर्म रजिस्टर्ड हैं. लखनऊ और मुजफ्फरनगर में जांच करवाई गई तो फर्मों के पते फर्जी निकले. इससे ये साफ हो गया कि माल किसी और का है और कागजात किसी और के हैं. कर चोरी में संलिप्त मानते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई है. अब तक की जांच में एके इंटरप्राइजेज का 1811 करोड़ का टर्नओवर सामने आया है.