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कानपुर में 8.57 करोड़ का GST फर्जीवाड़ा; फर्जी कंपनी बनाकर किया फ्रॉड, केस दर्ज

कानपुर में 8.57 करोड़ का GST फर्जीवाड़ा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: नौबस्ता इलाके में बिना कोई असली कारोबार किए सिर्फ कागजों पर फर्जी कंपनी चलाकर 8 करोड़ 57 लाख रुपए से ज्यादा की अवैध इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का मामला सामने आया है. राज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त की शिकायत पर फर्जी कंपनी याशमीन ट्रेडर्स की मालकिन याशमीन के खिलाफ नौबस्ता थाने में में मुकदमा दर्ज किया गया है.

राज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त कुमार आनंद ने बताया कि ऑनलाइन समीक्षा के दौरान इस संदिग्ध कंपनी की गड़बड़ी पकड़ में आई थी. उन्होंने बताया कि मौके पर कोई दुकान नहीं पाई गई और सिर्फ फर्जी कागजों के सहारे सरकार से गलत तरीके से टैक्स छूट ली जा रही थी.

सरकारी खजाने को हुए नुकसान की भरपाई करने और इस तरह के फर्जी नेटवर्क को खत्म करने के लिए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, ताकि कर चोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो सके. ऑनलाइन जांच में खुली पोल: राज्य कर विभाग की ऑनलाइन जांच और मौके पर की गई पड़ताल में इस फर्जीवाड़े का पता चला. इस कंपनी ने 23 दिसंबर 2024 को सीमेंट और एल्युमीनियम स्क्रैप खरीदने-बेचने के नाम पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया था. जब कर विभाग की टीम दिए गए पते बुद्धपुर मछरिया पर जांच करने पहुंची तो वहां कोई कंपनी चलती हुई नहीं मिली. मकान मालिक ने बताया कि करीब चार महीने पहले ही उनसे दुकान खाली करा ली गई थी. इसके बावजूद सरकारी पोर्टल पर कंपनी का कारोबार लगातार जारी दिखाया जा रहा था. विभाग की जांच में सामने आया कि कंपनी की मालकिन ने बिना कोई सामान खरीदे या बेचे केवल फर्जी बिल और कागज तैयार किए.