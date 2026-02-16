ETV Bharat / state

लखनऊ में फर्जी GST फर्मों के जरिए 2.45 करोड़ की टैक्स चोरी; कंपनियों का मालिक सुमित सौरभ गिरफ्तार

डीसीपी क्राइम कमलेश दीक्षित ने बताया कि तबस्सुम और प्रशांत गरीब लोगों को चंद रुपयों का लालच देकर उनके निजी दस्तावेज हासिल कर लेते थे.

Photo Credit: ETV Bharat
लखनऊ और कानपुर में GST चोरी का खुलासा. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 16, 2026 at 7:17 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ/कानपुर: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जीएसटी कर चोरी के एक ऐसे संगठित सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है, जिसने फर्जी फर्मों का मकड़जाल बुनकर सरकार को पौने 2.45 करोड़ रुपये से अधिक का चूना लगाया है. साइबर सेल और इंटौजा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार हुए इस गिरोह के सदस्यों तार बेहद शातिर तरीके से जुड़े थे.

इसमें पूर्व कैशियर और शिक्षित युवकों ने मिलकर अपराध का ढांचा तैयार किया था. यह गिरोह गरीब और जरूरतमंद मजदूरों को महज 10-20 हजार रुपये का लालच देकर उनके आधार, पैन और बैंक दस्तावेज हासिल करता था. फिर इन दस्तावेजों के आधार पर कागजों में 15 से अधिक बोगस फर्में खड़ी कर दी जाती थीं.

जानकारी देते डीसीपी क्राइम कमलेश दीक्षित. (Video Credit: ETV Bharat)

फर्जी फर्मों और कमीशन का खेल: बिना किसी असली बिजनेस के, इन फर्जी फर्मों के जरिए करोड़ों की बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) केवल 1 प्रतिशत कमीशन पर बेचा जा रहा था. पुलिस ने आरोपियों के पास से 136 से अधिक फर्जी बिल, भारी संख्या में सिम कार्ड और डेबिट कार्ड बरामद किए हैं. गिरोह के काम करने का तरीका बेहद शातिर था.

रुपयों का लालच देकर दस्तावेज हासिल करते थे: आरोपी तबस्सुम और प्रशांत कानपुर के गरीब लोगों को चंद रुपयों का लालच देकर उनके निजी दस्तावेज हासिल कर लेते थे. इन दस्तावेजों के आधार पर मास्टरमाइंड अम्मार अंसारी फर्जी किरायानामा तैयार कर 'स्वराज ट्रेडर्स' जैसी 15 से अधिक बोगस फर्में जीएसटी पोर्टल पर रजिस्टर कराता था.

अस्तित्वहीन बिज़नेस और फर्जी इनवॉइस: ये फर्में हकीकत में अस्तित्व में नहीं थीं, लेकिन कागजों पर एल्युमिनियम, स्क्रैप और स्टील की बिक्री दिखाकर फर्जी इनवॉइस और ई-वे बिल जारी किए जाते थे. इसके बदले में गिरोह वास्तविक कंपनियों को 1% कमीशन पर बोगस ITC बेचकर अवैध कमाई करता था.

पहले भी जेल जा चुका है मास्टरमाइंड: मास्टरमाइंड अम्मार अंसारी फर्जी फर्मों के रजिस्ट्रेशन और ITC जनरेट करने का मुख्य काम देखता था, जो पहले भी सीतापुर से जेल जा चुका है. वहीं कानपुर के विशाल मेगा मार्ट में 8 हजार की मामूली नौकरी करने वाला प्रशांत, लाखों के लालच में तबस्सुम के साथ लखनऊ आकर इस काले कारोबार में शामिल हो गया.

गिरोह के सदस्य और उनकी भूमिका: प्रशांत का काम मुख्य रूप से फर्जी इनवॉइस जनरेट करना और बाजार में ITC बेचना था. तबस्सुम उर्फ जान्हवी ने अपने रिश्तेदार अम्मार और दोस्त प्रशांत के साथ मिलकर लोगों के दस्तावेज जुटाने का एक बड़ा नेटवर्क फैला रखा था. इसी नेटवर्क का शिकार कानपुर का मजदूर दौलत राम बना, जिसने मात्र 20 हजार के लालच में अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज गिरोह को सौंप दिए थे. पुलिस ने आरोपियों के पास से डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्यों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है.

बरामदगी और पुलिस की जांच: बरामदगी में 20 से अधिक डेबिट कार्ड, 26 से ज्यादा सिम कार्ड और 11 मोबाइल फोन शामिल हैं. इसके अलावा 136 फर्जी बिल/इनवॉइस, एक लैपटॉप और कई कूटरचित किरायानामे भी जब्त किए गए हैं. डीसीपी क्राइम कमलेश दीक्षित ने बताया कि इस मामले का खुलासा तब हुआ जब सहायक आयुक्त राज्य कर अभिमन्यु पाठक ने स्वराज ट्रेडर्स द्वारा 52 लाख रुपये की संदिग्ध कर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई. जांच के दौरान यह भी पता चला कि 'SS GALAXY' और 'SS ENTERPRISES' जैसी कंपनियों ने भी इस गिरोह के साथ मिलकर करीब 19 लाख रुपये की कर चोरी की है.

मुख्य गिरफ्तारियां और कार्रवाई: पुलिस ने इन कंपनियों के मालिक सुमित सौरभ को भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है. लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की साइबर/सर्विलांस टीम और थाना इंटौजा की इस संयुक्त कार्रवाई ने राजस्व को हो रहे बड़े नुकसान को रोक दिया है. यह गिरोह अब तक 15 से अधिक फर्जी जीएसटी फर्में बनाकर करीब पौने तीन करोड़ रुपये से अधिक की कर चोरी को अंजाम दे चुका था. फिलहाल पुलिस इस सिंडिकेट से जुड़े अन्य संभावित नामों और कंपनियों की भी गहनता से जांच कर रही है.

कानपुर में करोड़ों का GST फर्जीवाड़ा: राज्य वस्तु एवं सेवा कर विभाग ने टैक्स चोरी और फर्जीवाड़े के एक बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है. सहायक आयुक्त प्रभात कुमार चौधरी की तहरीर पर कल्याणपुर थाने में दो अलग-अलग फर्मों के संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. विभाग की जांच में सामने आया है कि इन फर्मों ने कागजों पर करोड़ों का व्यापार दिखाकर सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का चूना लगाया है. महाकाल ट्रेडर्स और एन एच एंटरप्राइजेज के जरिए करोड़ों की हेराफेरी की गई है.

नामजद फर्में और टैक्स संबंधी गड़बड़ियां: जांच में सबसे पहले गोविंद नगर स्थित महाकाल ट्रेडर्स के संचालक मोहित कुमार ढाका का नाम सामने आया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने दो अन्य फर्मों के साथ मिलकर करीब 3.03 करोड़ रुपये की टैक्स संबंधी गड़बड़ियां की हैं. इसी कड़ी में बहराइच निवासी नरेश पुत्र सुकई के नाम पर संचालित सर्वश्री एन एच एंटरप्राइजेज का भी नाम सामने आया है. इस फर्म के माध्यम से लगभग 2.67 करोड़ रुपये की टैक्स हेराफेरी की गई है.

फर्जी बिलिंग और निजी लाभ का खेल: इन संचालकों ने फर्जी बिलिंग और दस्तावेज हेरफेर के जरिए सरकारी खजाने में जमा होने वाले टैक्स को निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया. जब जीएसटी विभाग की टीम ने इन फर्मों के पतों पर छापेमारी की, तो सच्चाई चौंकाने वाली निकली. दोनों ही फर्में अपने लिखित पतों पर मौजूद नहीं थीं. एन एच एंटरप्राइजेज के मामले में तो उन्नाव स्थित पता ही फर्जी निकला, जहाँ स्थानीय लोगों ने किसी भी व्यापारिक काम होने से साफ इनकार कर दिया.

जीएसटी विभाग की विधिक कार्रवाई: महाकाल ट्रेडर्स के संचालक के बारे में भी मौके पर कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी. इस करोड़ों के घोटाले के सामने आने के बाद जीएसटी विभाग ने कल्याणपुर थाने में दोनों फर्मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है. कल्याणपुर थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें- महोबा में जल जीवन मिशन की टंकी में दरार, टेस्टिंग के अगले दिन ही गिरने लगा पानी, एडीएम बोले- ऑपरेटर की लापरवाही

TAGGED:

ACCUSED ARRESTED IN LUCKNOW
SUMIT SAURABH ARRESTED
DCP CRIME KAMLESH DIXIT
FIR AGAINST BOTH KANPUR FIRMS
GST EVASION IN LUCKNOW KANPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.