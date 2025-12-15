GST चोरी का मामला; बोगस फर्म बनाकर करते थे फर्जीवाड़ा, गिरोह के 5 सदस्य नोएडा-बिहार से गिरफ्तार
एसटीएफ डिप्टी एसपी प्रमेश कुमार शुक्ल ने बताया कि गिरोह के पांच सदस्यों को नोएडा-बिहार से गिरफ्तार किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 15, 2025 at 8:26 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने जीएसटी चोरी के एक बड़े अंतरराज्यीय संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है. बोगस फर्मों के माध्यम से करोड़ों रुपये के राजस्व को क्षति पहुंचाने वाले इस गिरोह के पांच सदस्यों को एसटीएफ ने गौतमबुद्ध नगर नोएडा और वैशाली बिहार से गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है. एसटीएफ डिप्टी एसपी प्रमेश कुमार शुक्ल ने बताया कि आरोपी फर्जी इनवॉइस और ई-वे बिल तैयार करके वास्तविक फर्मों को इनपुट टैक्स क्रेडिट बेचकर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा रहे थे.
ऐसे होता था फर्जीवाड़ा: गिरफ्तार अभियुक्त कूटरचित इनवॉइस और ई-वे बिल तैयार करके वास्तविक फर्मों को इनपुट टैक्स क्रेडिट बेचते थे. इससे वे जीएसटी की चोरी करके सरकार को करोड़ों रुपये का राजस्व नुकसान पहुंचाते थे. गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम निम्न हैं:
- बिदेश्वर प्रसाद पाण्डेय (49 वर्ष) मूल निवासी- सुल्तानपुर, वर्तमान पता- साहिबाबाद, गाजियाबाद.
- बब्लू कुमार (31 वर्ष) मूल निवासी- गोपालगंज बिहार, वर्तमान पता- साहिबाबाद, गाजियाबाद.
- प्रिंस पाण्डेय (29 वर्ष) मूल निवासी- गोपालगंज बिहार, वर्तमान पता- साहिबाबाद, गाजियाबाद.
- दीपांशू शर्मा (24 वर्ष) मूल निवासी- छपरा बिहार, वर्तमान पता- मोहन नगर, गाजियाबाद.
- जयकिशन (28 वर्ष) मूल निवासी- वैशाली बिहार.
इनमें से चार को एसटीएफ फील्ड इकाई नोएडा कार्यालय में पूछताछ के दौरान गिरफ्तार किया गया, जबकि पांचवें अभियुक्त जयकिशन को एसटीएफ फील्ड इकाई गोरखपुर की मदद से वैशाली, बिहार से दबोचा गया.
नेटवर्क तैयार करना: एसटीएफ डिप्टी एसपी प्रमेश कुमार शुक्ल ने बताया कि अभियुक्त दीपांशु और जयकिशन भी उसी कोचिंग के छात्र थे. प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद बिदेश्वर पाण्डेय ने इन छात्रों को अपने साथ इस अवैध कारोबार में शामिल कर लिया. यह गिरोह कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर बोगस कागजी फर्म बनाता था. फर्जी सेल्स इनवॉइस और ई-वे बिल तैयार करता था और फर्जी जीएसटी रिटर्न फाइल करता था.
इनवॉइस बनाकर करोड़ों के वारे न्यारे: वास्तविक फर्म धारक एजेंटों के माध्यम से बिदेश्वर और प्रिंस पाण्डेय को अपनी फर्म के पक्ष में बोगस इनवॉइस बनाने के लिए कहते थे. इनके आधार पर करोड़ों रुपये के आईटीसी का लेन-देन दिखाया जाता था. अभियुक्तों के मोबाइल फोन में 50 से अधिक ईमेल आईडी लॉगिन मिली हैं. इनका उपयोग फर्जी पंजीकरण और ओटीपी प्राप्त करने के लिए किया जाता था. अभियुक्तों के पास से 04 लैपटॉप, 07 मोबाइल फोन और 13,500 रुपये नकद बरामद किए गए हैं.
जीएसटी रिटर्न भरने की ट्रेनिंग देता था सरगना: पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरोह का सरगना बिदेश्वर पाण्डेय गाजियाबाद में वर्ष 2021 से हिन्दुस्तान कोचिंग सेण्टर नाम से एक कोचिंग सेंटर चलाता था. यहां एकाउंटेंसी, टैली और जीएसटी रिटर्न भरने का प्रशिक्षण दिया जाता था. एसटीएफ की विस्तृत पूछताछ से प्रथम दृष्टया करोड़ों रुपये के राजस्व क्षति का आंकलन किया गया है. गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है और संबंधित जनपदों में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
यह भी पढ़ें- बहराइच मेडिकल कॉलेज के ऑपरेशन थिएटर में फटा बॉयलर, कर्मचारियों-मरीजों में भगदड़, पांच सदस्यीय टीम करेगी जांच