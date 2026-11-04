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फेस्टिव सीजन में बड़े प्रतिष्ठानों पर जीएसटी विंग की बड़ी कार्रवाई, खंगाले दस्तावेज

हमीरपुर शहर में जीएसटी विभाग की कार्रवाई ( ETV Bhara )

हमीरपुर: त्योहारी सीजन के बीच हमीरपुर शहर में जीएसटी विभाग की कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है. मंगलवार, 3 नवंबर सुबह पालमपुर से पहुंची जीएसटी विंग की अलग-अलग विशेष टीमों ने शहर के दो बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर दबिश दी. इनमें एक कॉस्मेटिक की दुकान और दूसरी मिठाई की दुकान शामिल है. दोनों प्रतिष्ठानों में शुरू हुई जांच देर शाम तक जारी रही. इस दौरान विभागीय टीमों ने दुकानों में उपलब्ध कारोबारी दस्तावेजों, बिलों, खातों और अन्य रिकॉर्ड को खंगाला.

फेस्टिव सीजन में जीएसटी विंग की बड़ी कार्रवाई