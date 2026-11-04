फेस्टिव सीजन में बड़े प्रतिष्ठानों पर जीएसटी विंग की बड़ी कार्रवाई, खंगाले दस्तावेज
पालमपुर से आईं विशेष टीमें कॉस्मेटिक और मिठाई की दुकानों में पहुंचीं. कारोबारी रिकॉर्ड और लेखा-जोखा की हुई जांच.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 7:31 AM IST
हमीरपुर: त्योहारी सीजन के बीच हमीरपुर शहर में जीएसटी विभाग की कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है. मंगलवार, 3 नवंबर सुबह पालमपुर से पहुंची जीएसटी विंग की अलग-अलग विशेष टीमों ने शहर के दो बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर दबिश दी. इनमें एक कॉस्मेटिक की दुकान और दूसरी मिठाई की दुकान शामिल है. दोनों प्रतिष्ठानों में शुरू हुई जांच देर शाम तक जारी रही. इस दौरान विभागीय टीमों ने दुकानों में उपलब्ध कारोबारी दस्तावेजों, बिलों, खातों और अन्य रिकॉर्ड को खंगाला.
फेस्टिव सीजन में जीएसटी विंग की बड़ी कार्रवाई
पालमपुर स्थित जीएसटी विंग नॉर्थ जोन के अनुसार, जीएसटी विंग की टीमें मंगलवार सुबह अचानक दोनों प्रतिष्ठानों में पहुंचीं और जांच प्रक्रिया शुरू की. टीमों ने दुकान संचालकों से कारोबार से संबंधित दस्तावेज लेकर उनका मिलान किया. हालांकि विभाग की ओर से अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इन प्रतिष्ठानों में किस तरह की अनियमितताओं की आशंका के चलते कार्रवाई की गई है. जांच के दौरान क्या-क्या सामने आया है, इसकी जानकारी भी फिलहाल सार्वजनिक नहीं की गई है.
वहीं, इस संबंध में पालमपुर स्थित जीएसटी विंग नॉर्थ जोन के संयुक्त आयुक्त राकेश भारती ने बताया कि, "शहर के दो व्यापारिक प्रतिष्ठानों में जांच की जा रही है. जांच पूरी होने से पहले किसी भी तरह की टिप्पणी करना संभव नहीं है. पूरी पड़ताल के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी."
जीएसटी विभाग के मुताबिक, जांच के दायरे में आई एक दुकान गांधी चौक से नीचे मुख्य बाजार में स्थित है, जबकि दूसरी दुकान बस स्टैंड से भोटा की ओर जाने वाले मार्ग पर है. दोनों स्थानों पर विभागीय अधिकारियों ने पहुंचकर रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की. कार्रवाई के दौरान आसपास के दुकानदारों और व्यापारियों में भी तरह-तरह की चर्चाएं होती रहीं.
GST विभाग की कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप
स्थानीय आबकारी विभाग के अधिकारियों से जब इस कार्रवाई के संबंध में जानकारी ली गई तो उन्होंने इसे जीएसटी विंग की कार्रवाई बताते हुए किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार किया. शहर में चर्चा है कि विभाग की नजर कुछ अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर भी हो सकती है. हालांकि अन्य दुकानों पर संभावित कार्रवाई को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. त्योहारी सीजन में बाजारों में खरीदारी का दौर तेज है. ऐसे समय में जीएसटी विंग की इस कार्रवाई को व्यापारिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है. अचानक पहुंची विशेष टीमों और देर शाम तक चली जांच के चलते शहर के व्यापारियों में दिनभर हलचल बनी रही.
वहीं, इस संबंध में पालमपुर स्थित जीएसटी विंग नॉर्थ जोन के संयुक्त आयुक्त राकेश भारती ने बताया कि, "शहर के दो व्यापारिक प्रतिष्ठानों में जांच की जा रही है. जांच पूरी होने से पहले किसी भी तरह की टिप्पणी करना संभव नहीं है. पूरी पड़ताल के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी."
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