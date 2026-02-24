ETV Bharat / state

नूंह में GST विभाग की बड़ी कार्रवाई, 50 लाख रुपए की नकली सिगरेट से भरा ट्रक जब्त

बिना बिल और ई-वे बिल के पकड़ी गई खेप: पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक तलाशी के दौरान ट्रक में एक बड़े ब्रांड नाम से अंकित सिगरेट के पैकेट पाए गए. जांच में सामने आया कि माल के साथ कोई वैध बिल, ई-वे बिल या परिवहन दस्तावेज मौजूद नहीं थे. दस्तावेजों के अभाव में सिगरेट की खेप संदिग्ध लगी, जिसके बाद पूरी खेप को जब्त कर लिया गया. शुरुआती जांच में सिगरेट नकली होने की आशंका जताई गई है.

नूंह: जिले के बिछोर थाना क्षेत्र में आबकारी एवं कराधान विभाग (जीएसटी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कथित रूप से नकली सिगरेट से भरे एक ट्रक को जब्त किया है. पुलिस चेक पोस्ट बिछोर पर 6 फरवरी को की गई इस कार्रवाई में ट्रक से करीब 86 हजार सिगरेट स्टिक बरामद की गईं. पुलिस अधिकारियों के अनुसार बरामद माल की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 50 लाख रुपये आंकी गई है. प्रारंभिक जांच में मामला बड़े स्तर पर अवैध कारोबार से जुड़ा माना जा रहा है.

कंपनी ने बताया नकली उत्पाद: निजी कंपनी के प्रतिनिधि प्रियोजीत चटर्जी ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर स्पष्ट किया कि जब्त सिगरेट उनकी कंपनी द्वारा बनाई हुई नहीं है. उनकी कंपनी के नाम से नकली माल तैयार कर उसे मार्केट में खपाया जा रहा है, जो कि कानूनन अपराध है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है."

ट्रांसपोर्ट कंपनी की भूमिका जांच के घेरे में: पुलिस की मानें तो जांच में पता चला है कि जब्त वाहन अरुणाचलेस्वर ट्रांसपोर्ट कंपनी से संबंधित है, जिसका मुख्य कार्यालय आंध्र प्रदेश के गुंटूर में और एक जोनल कार्यालय विजयवाड़ा में स्थित है. हालांकि पुलिस द्वारा कंपनी और वाहन की वास्तविक स्थिति का सत्यापन किया जा रहा है. ट्रक चालक और इसमें शामिल अन्य लोगों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं.

कई धाराओं में केस दर्ज: बिछोर थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, ट्रेड मार्क्स अधिनियम और कॉपीराइट अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. जांच अधिकारी उपनिरीक्षक सुभाष ने बताया कि, "यह कार्रवाई आबकारी विभाग की सूचना पर की गई थी." डीएसपी पुन्हाना जितेंद्र राणा ने कहा कि, "सिगरेट कहां से आई थी? इसमें कितने लोग शामिल हैं? ट्रक चालक कौन था? इस पूरे मामले की जांच की जा रही है. मामले में जल्दी कार्रवाई की जाएगी."

