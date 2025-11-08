ETV Bharat / state

आर्थिक मोर्चे पर संकट में सुक्खू सरकार, जीएसटी कलेक्शन का ग्राफ गिरा, अब आने वाले साल की चिंता

हिमाचल को जीएसटी के मोर्चे पर नुकसान झेलना पड़ रहा है.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (FILE)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 8, 2025 at 9:04 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: वैसे तो प्रति व्यक्ति आय और विकास के मोर्चे पर हिमाचल का स्थान देश के कई राज्यों से बेहतर है, लेकिन संसाधनों की कमी वाले पहाड़ी राज्य के खजाने की हालत अच्छी नहीं है. हिमाचल प्रदेश को सरकारी कर्मियों के वेतन व पेंशनर्स की पेंशन के भुगतान के लिए हर महीने 2000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम चाहिए होती है. ऐसे में राज्य सरकार केंद्र की मदद पर निर्भर है. खुद की आय के संसाधन कम हैं, ऊपर से जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) दरें कम हुई तो हिमाचल को उसका नुकसान झेलना पड़ रहा है.

हिमाचल प्रदेश में राजस्व का बड़ा स्रोत आबकारी विभाग है. जीएसटी कलेक्शन आबकारी विभाग ही देखता है. केंद्र ने हाल ही में जीएसटी दरें घटाई तो हिमाचल को अपने कलेक्शन में नुकसान झेलना पड़ा है. अक्टूबर महीने में जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े बताते हैं कि हिमाचल को 23 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. अक्टूबर महीने का कलेक्शन 519 करोड़ रुपए आया है. ये बात अलग है कि जीएसटी दरें कम होने से आम जनता को कुछ लाभ हुआ है, लेकिन सरकार के खजाने में कमी आना शुरू हो गई है.

केंद्र की तरफ से जीएसटी दरें घटाने के बाद भाजपा ये प्रचार कर रही थी कि उससे हिमाचल को कोई नुकसान नहीं, बल्कि लाभ होगा. लेकिन आंकड़े दूसरी तस्वीर बता रहे हैं. सितंबर महीने में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण ने शिमला में कहा था कि जीएसटी दरें कम होने से हिमाचल को नुकसान नहीं होगा, बल्कि आय में बढ़ोतरी होगी.

आंकड़े बता रहे तस्वीर

आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर महीने में हिमाचल को जीएसटी से 519 करोड़ रुपए मिले. यानी सितंबर की कलेक्शन जो अक्टूबर में आई, उसमें ये रकम 519 करोड़ रुपए दर्ज की गई. इसी महीने में वर्ष 2024 में ये रकम 542 करोड़ रुपए थी. केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि अक्टूबर महीने में देश के 36 राज्यों और यूटी प्रदेशों में से कुल 20 राज्यों की कलेक्शन में गिरावट देखी गई है. हिमाचल के लिए चिंता की बात ये है कि केंद्र की तरफ से घोषित नई जीएसटी दरों के प्रावधानों के बाद यहां सीमेंट पर कलेक्शन कम हो गई है. सीमेंट पहले 28 प्रतिशत जीएसटी की दर पर था. अब ये दर 18 फीसदी रह गई है.

पूर्व वित्त सचिव केआर भारती कहते हैं, 'आने वाले समय में जीएसटी कलेक्शन और कम हो सकता है. कारण ये है कि जीएसटी की जो ग्रोथ आम तौर पर हर बार अधिकतम आठ फीसदी होती थी, वो कम हो जाएगी. हिमाचल में अक्टूबर महीने में जीएसटी कलेक्शन माइनस में चली गई है. हालांकि, अन्य कई राज्यों में भी ऐसा हुआ है, लेकिन अन्य राज्यों के पास आय के दूसरे संसाधन हैं और हिमाचल इसमें पिछड़ा है'.

अगले साल की चिंता में सरकार

राज्य कर व आबकारी आयुक्त यूनुस के अनुसार जीएसटी दरों में संशोधन के कारण गिरावट आई है. सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के समक्ष आर्थिक मोर्चे को लेकर अगला साल चिंता का विषय बन गया है. कर्मचारियों के वेतन व पेंशनर्स की पेंशन के अलावा डीए की किश्तें व एरियर का बकाया चुकाने के लिए भारी-भरकम रकम चाहिए, लेकिन पैसे का इंतजाम होता नहीं दिख रहा है. हिमाचल को राजस्व घाटा अनुदान की रकम बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में आने वाली सिफारिशें भी अक्टूबर 2026 में लागू होंगी.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आग्रह कर चुके हैं कि हिमाचल की परिस्थितियों को देखते हुए राज्य को सालाना कम से कम 10 हजार करोड़ रुपए राजस्व घाटा अनुदान मिलना चाहिए. आने वाले साल की चिंता सरकार को इसलिए भी है कि अकेले वेतन का ही खर्च 2026-27 में बढक़र 20639 करोड़ सालाना हो जाएगा. यानी हर महीने में 1720 करोड़ रुपए से कुछ ही कम होगा. पेंशन का खर्च भी तब एक हजार करोड़ रुपए हर महीने पहुंचने वाला होगा. इस तरह वेतन व पेंशन पर ही 2700 करोड़ रुपए के करीब खर्च होगा.

आय कम, खर्च ज्यादा

हिमाचल की आर्थिक स्थिति पर कैग की रिपोर्ट का आकलन करें तो रेवेन्यू रिस्पिट्स यानी राजस्व प्राप्तियां 2019 से लेकर 2024 तक बेशक 4.92 फीसदी बढ़ी है, लेकिन इसमें केंद्र से मिलने वाली सहायता अनुदान राशियों का प्रतिशत 55 से अधिक रहा है. वर्ष 2023-24 में राजस्व व्यय स्टेट की जीडीपी का 21.56 फीसदी था। हिमाचल के राजस्व व्यय में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. चिंता की बात है कि हिमाचल की जीडीपी का 64 से 70 फीसदी हिस्सा वेतन, पेंशन व कर्ज का ब्याज चुकाने पर लग रहा है.

यदि हिमाचल के खजाने को हर महीने होने वाली अनुमानित आय की बात करें तो केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में राज्य को 700 से 800 करोड़ रुपए, हिमाचल के खुद के टैक्स व नॉन टैक्स रेवेन्यू से 1200 से 1300 करोड़ रुपए व रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की रकम तय फार्मूले के अनुसार आती है. इस साल की ग्रांट 3257 करोड़ रुपए है। हर महीने 271 करोड़ रुपए आरडीजी मिल रही है. इन सारी मदों को मिलाकर वेतन व पेंशन का ही खर्च निकलता है. साथ ही कुछ हिस्सा लिए गए कर्ज का ब्याज चुकाने में काम आता है. फिर राज्य के पास कर्ज लेने का विकल्प ही रहता है.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि हिमाचल सरकार ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हालात को संभाला है. सरकार ने जो सुधार के उपाय लागू किए हैं, उनका रिस्पांस आ रहा है. कांग्रेस सरकार केंद्रीय वित्त मंत्रालय व वित्त आयोग के साथ निरंतर संपर्क में है और आरडीजी को बढ़ाने के लिए उनकी सरकार ने मजबूत तर्क रखे हैं. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि वर्तमान सरकार ने खजाने का दम निकाल दिया है. न्यायपालिका के लिए भी बजट की कमी पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के वित्त सचिव को दस करोड़ रुपए का ड्राफ्ट लेकर तलब किया है. इलाज के लिए चलाई गई योजनाएं पैसे के अभाव में दम तोड़ चुकी हैं. वर्तमान सरकार सिर्फ केंद्र की मदद और कर्ज के सहारे चल रही है.

ये भी पढ़ें: सुक्खू सरकार का व्यवस्था परिवर्तन, अब क्यू आर कोड से होगी जमाबंदी की तस्दीक, पटवारी के होंगे डिजिटल साइन

TAGGED:

GST COLLECTIONS DECLINE IN HIMACHAL
HIMACHAL GST COLLECTION
SUKHU GOVT IN TROUBLE
HIMACHAL ECONOMIC
GST COLLECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमाचल का व्यवस्था परिवर्तन, ब्यूरोक्रेसी की तीन टॉप कुर्सियां, तीनों के बॉस एडहॉक पर

क्यों लगती है रील देखने और बनाने की लत, कितनी खतरनाक है ये आदत?

हिमाचल में क्यों हो रहे पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसे, आखिर क्या गलती कर बैठते हैं सोलो पायलट्स?

ई-टैक्सी स्टार्टअप योजना के लिए कैसे करें अप्लाई? हर महीने होगी बंपर कमाई, जानें स्कीम से जुड़ी नियम व शर्तें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.