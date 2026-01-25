ETV Bharat / state

प्रिंसिपल ने बदली स्कूल की तस्वीर, अपनी सैलरी से विद्यालय को बनाया हाईटैक, अब प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी यहां में ले रहे दाखिला

स्कूल में बढ़ रही बच्चों की संख्या: प्रधानाचार्य ने बताया कि "सरकारी संस्थान से ही पढ़ाई कर यह मुकाम हासिल किया. 1989 में भरोखा स्कूल सीनियर सेकेंडरी बना. 20 नवंबर 2024 को वे इस विद्यालय में प्रधानाचार्य बनकर आए. वे लगातार जन सहयोग से स्कूल को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं. विद्यालय में बनने वाला मिड-डे-मील की भी पूरे राज्य में मिसाल दी जाती है. यहां बच्चों के लिए खाने के लिए डाइनिंग टेबल की सुविधा भी दी गई है. मौजूदा शैक्षणिक सत्र में अब तक पिछले साल के मुकाबले 100 से ज्यादा विद्यार्थियों ने दाखिला लिया है".

प्रधानाचार्य ने सुधारे स्कूल के हालात: इसके बाद 17 अगस्त 2005 को मॉडल संस्कृति स्कूल सिरसा में नियुक्ति मिली. दो साल गांव पनिहारी स्कूल में भी सेवाएं दी. 20 नवंबर 2024 को प्रधानाचार्य बनकर भरोखा स्कूल लौटे. उसी दिन गांव के मौजिज लोगों और स्कूल स्टाफ के साथ बैठक की. जिसमें स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी, ग्लोब, मिनी जलघर बनाने जैसी योजनाओं पर विचार किया. साथ ही शिक्षा स्तर को सुधारने पर भी मंथन हुआ. जिसका परिणाम आज सबके सामने है. वेदप्रकाश रोज बताते हैं कि "उनका सपना है कि स्कूल जिले का सबसे अच्छा स्कूल बने".

प्रिंसिपल बनने के बाद किया कमाल: इतना ही नहीं भरोखा स्कूल के शिक्षकों ने ग्रामीणों को अपनी सोच बताकर बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सहयोग मांगा. ग्रामीणों को प्रेरित कर उनका सहयोग लेकर यहां के टीचरों ने स्कूल की सूरत ही बदल डाली. यह सब क्रांतिकारी बदलाव आया है इसी गांव से और इसी विद्यालय में पढ़कर. अब यहां प्रधानाचार्य बनकर आए वेदप्रकाश रोज ने स्कूल की काया ही पलट दी है. वेद प्रकाश ने 1988 में इसी विद्यालय से 10वीं कक्षा पास की थी. 3 दिसंबर 1997 को गांव भावदीन में वेद प्रकाश रोज ने गणित अध्यापक के रूप में कार्यभार संभाला.

सिरसा: हरियाणा के सिरसा में एक सरकारी स्कूल ऐसा भी है, जहां शिक्षक अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते. जहां सरकारी सुविधाएं न होने का रोना रोकर अपने कर्तव्यों से दूर भागने वाले शिक्षकों को इस स्कूल के शिक्षाकर्मी आइना दिखा रहे हैं. दरअसल, हम बात कर रहे हैं सिरसा में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भरोखा की. भरोखा स्कूल के शिक्षाकर्मियों ने विभाग के फंड पर आश्रित न रहकर बच्चों की सुविधाओं पर अपनी सैलरी से पैसा लगाया.

फंड से नहीं संकल्प से बदली तस्वीर: वेदप्रकाश रोज ने बताया कि "स्कूल के विकास के लिए 20 से ज्यादा स्टाफ और ग्रामीणों ने 11 लाख रुपये चंदा एकत्रित किया. स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी, सोलर सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे, चार अत्याधुनिक शौचालय और शुद्ध पेयजल के लिए जल मंदिर बनाया गया है. लाइब्रेरी में डबल इंटरनेट कनेक्शन दिया गया है. 60 छात्रों के बैठक की क्षमता वाली यह ऐसी लाइब्रेरी हाई स्पीड इंटरनेट, आरामदायक फर्नीचर, इन्वर्टर बैकअप और सुरक्षा के लिए डिजिटल कैमरों से लैस है".

संसार का मानचित्र देख सकेंगे बच्चे: उन्होंने बताया कि "स्कूल के अलावा, कॉलेज के स्टूडेंट्स भी अध्ययन कर सकेंगी. स्कूल परिसर में भौगोलिक पार्क भी बनाया जा रहा है, जिसमें घास भी हैदराबाद से लाया गया है. अब पार्क में बड़ा ग्लोब लगाया जाएगा. जिसे लुधियाना से मंगवाया जाएगा. इससे विद्यार्थी संसार के मानचित्र को देख पाएंगे. स्कूल का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा. ताकि अभिभावक खुद बच्चों का दाखिला कराने आएं. गांव वालों ने अपनी मेहनत की कमाई से स्कूल को 7.5 लाख रुपये दिए हैं. कुल 11 लाख रुपये जुटाए गए".

स्कूल स्टाफ ने सैलरी से खरीदी वैन: प्रधानाचार्य ने बताया कि "उनके विद्यालय में आस-पास के गांव बरवाली, मसाहिब वाला, दड़बी व पनिहारी तक बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं. लेकिन स्कूल में बच्चों को आने-जाने में काफी परेशानी आ रही थी. इसलिए मौजूदा शैक्षणिक सत्र से स्कूल स्टाफ की ओर से अपनी सैलरी से पैसा एकत्रित कर एक स्कूल वैन खरीदी गई. यह स्कूल वैन बच्चों को निशुल्क उपलब्ध कराई गई है. सुविधा से बच्चों के साथ-साथ अभिभावक भी खुश हैं. अब आस-पास के बच्चे आसानी से स्कूल पहुंच रहे हैं".

स्कूल प्रिंसिपल वेदप्रकाश रोज को सलाम: स्कूल के गांव बरुवाली समेत 15 ढाणियों की करीब 40 बेटियां स्कूल की पढ़ाई जारी रख सकेंगी. भरोखा गांव के स्कूल स्टाफ और पंचायत ने मिलकर स्टूडेंट्स के लिए वैन सेवा शुरू की है. इसका मकसद बेटियों को घर से स्कूल तक सुरक्षित लाना और ले जाना है. कई अभिभावक पढ़ाई का खर्च उठाने को तैयार थे. लेकिन स्कूल की दूरी बेटियों की पढ़ाई में बाधा बन रही थी. कुछ अभिभावक बेटियों की पढ़ाई छुड़वाने की सोचने लगे थे. यह देख स्कूल स्टाफ ने चंदा एकत्रित कर वैन खरीदी. ग्राम पंचायत ने वैन के डीजल का खर्च उठाने की जिम्मेदारी ली. बच्चे पढ़-लिखकर आगे बढ़ सकें, इसलिए स्कूल प्रिंसिपल वेद प्रकाश रोज ने खुद वैन चलाने का फैसला किया. अब अभिभावकों की बेटियों को लेकर सुरक्षा की चिंता से भी मुक्ति मिल गई है.

प्राइवेट स्कूल के बच्चों ने सरकारी स्कूल में लिया दाखिला: वहीं, प्राइवेट स्कूल छोड़ सरकारी स्कूल में पढ़ने आए बच्चों ने बताया कि "प्राइवेट स्कूल में मोटी फीस भरने को उनके माता-पिता मजबूर थे, पढ़ाई ज्यादा नहीं होती थी. लेकिन गांव भरोखा सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई के साथ-साथ सुविधाएं भी काफी अच्छी हैं. साफ-सफाई से लेकर सुरक्षा तक स्कूल में मिल रही हैं". वहीं, स्कूल स्टाफ का कहना है कि "उनके ज्वाइन करने से पहले स्कूल की हालत अच्छी नहीं थी. उन्होंने स्कूल में आने के बाद प्रिंसिपल के सहयोग से स्कूल में काफी काम करवाए,जिसकी बदौलत अब स्कूल की हालत सुधर गई है".

