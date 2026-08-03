बारां में GSS ठेकाकर्मियों ने किया कार्य बहिष्कार, एसई कार्यालय पर किया प्रदर्शन, बोले-24 घंटे की ड्यूटी और पगार महज पांच हजार
ठेकाकर्मियों ने वेतन वृद्धि सहित लंबित भुगतान एवं सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी मांगों को लेकर जिला प्रशासन के जरिए सरकार तक आवाज पहुंचाई.
Published : August 3, 2026 at 7:20 PM IST
बारां: जिले के विभिन्न ग्रिड सब स्टेशनों (जीएसएस) पर कार्यरत ठेका विद्युत कर्मियों ने सोमवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया. कर्मियों ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया. उन्होंने नियोक्ता एजेंसी पर शौषण का आरोप लगाया एवं कहा कि हम लोग बीते 10-10 साल से काम कर रहे हैं, मगर 24 घंटे ड्यूटी के बावजूद कंपनी सिर्फ 5 हजार रुपए मासिक पगार दे रही है. बारां जिले में 300 से अधिक ठेकाकर्मी है.
बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता शिवचरण जांगिड़ ने कहा कि 31 जुलाई को इनका कॉन्ट्रेक्ट खत्म हो गया. आगे जो नया कॉन्ट्रक्ट होगा, उसमें श्रम विभाग की ओर से तय मानदेय दिलाया जाएगा. पीएफ, बीमा समेत सभी नियमों की पालना संबंधित एजेंसी से करवाई जाएगी.
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सरकार तक पहुंचाई आवाज: इससे पहले ठेकाकर्मी अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर एकत्र हुए. वेतन वृद्धि सहित लंबित भुगतान एवं सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी मांगों को लेकर जिला प्रशासन के जरिए सरकार तक आवाज पहुंचाई. प्रदर्शन के बाद ठेकाकर्मियों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा. इसमें बताया कि लंबे समय से विद्युत विभाग के विभिन्न जीएसएस पर नियमित रूप से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें कार्य के अनुरूप वेतन और सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं.
ठेकाकर्मियों की शिकायतें एवं मांगें
- कई कर्मियों का वेतन समय पर नहीं मिल रहा
- पीएफ, ईएसआई और बीमा जैसी अनिवार्य सुविधाओं का समुचित लाभ नहीं दिया जा रहा
- बकाया वेतन शीघ्र जारी किया जाएं
- वेतन में वृद्धि की जाएं
- पीएफ और ईएसआई की राशि नियमित रूप से जमा कराई जाएं
- ठेका कर्मियों को बीमा एवं विभागीय सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएं
चेतावनी दी: प्रदर्शनकारी कर्मियों ने कहा कि जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में बिजली व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के बावजूद उन्हें अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिल रही हैं. प्रदर्शनकारियों ने चेताया कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो भविष्य में आंदोलन और तेज किया जाएगा.
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