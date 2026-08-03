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बारां में GSS ठेकाकर्मियों ने किया कार्य बहिष्कार, एसई कार्यालय पर किया प्रदर्शन, बोले-24 घंटे की ड्यूटी और पगार महज पांच हजार

बारां में प्रदर्शन करते ठेकाकर्मी ( ETV Bharat Baran )

बारां: जिले के विभिन्न ग्रिड सब स्टेशनों (जीएसएस) पर कार्यरत ठेका विद्युत कर्मियों ने सोमवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया. कर्मियों ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया. उन्होंने नियोक्ता एजेंसी पर शौषण का आरोप लगाया एवं कहा कि हम लोग बीते 10-10 साल से काम कर रहे हैं, मगर 24 घंटे ड्यूटी के बावजूद कंपनी सिर्फ 5 हजार रुपए मासिक पगार दे रही है. बारां जिले में 300 से अधिक ठेकाकर्मी है. बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता शिवचरण जांगिड़ ने कहा कि 31 जुलाई को इनका कॉन्ट्रेक्ट खत्म हो गया. आगे जो नया कॉन्ट्रक्ट होगा, उसमें श्रम विभाग की ओर से तय मानदेय दिलाया जाएगा. पीएफ, बीमा समेत सभी नियमों की पालना संबंधित एजेंसी से करवाई जाएगी. किसने क्या कहा, सुनिए (ETV Bharat Baran) पढ़ें:उदयपुर में जीएसएस पर करंट से ठेका कर्मचारी की मौत, मुआवजे की मांग...5 घंटे धरना-प्रदर्शन