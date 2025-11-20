जीएसआई के 175 वर्ष पूरे: केंद्रीय मंत्री बोले-राजस्थान की संस्कृति और खनिज मजबूत पहचान
मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि दुनिया एनर्जी ट्रांजिशन की ओर बढ़ रही है. क्रिटिकल मिनरल्स 21वीं सदी का नया ऑयल बन चुका है.
Published : November 20, 2025 at 6:19 PM IST
जयपुर: जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (जीएसआई) के 175 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर गुरुवार को झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया. इस दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में ब्रिटिश जूलॉजिकल सर्वे, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे, जिओ साइंस ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका-यूके यूनिवर्सिटी से वैज्ञानिक शामिल हुए हैं. उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजस्थान की संस्कृति और खनिज मजबूत पहचान है.
विकसित भारत के लिए मिनरल्स सेक्टर को मजबूत करना लक्ष्य: उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. ऐसे समय में जीएसआई की भूमिका और ज्यादा बढ़ जाती है. उन्होंने कहा कि दुनिया एनर्जी ट्रांजिशन की ओर बढ़ रही है और क्रिटिकल मिनरल्स 21वीं सदी का नया ऑयल बन चुका है. रेड्डी ने कहा कि अगर विश्व को दो डिग्री सेल्सियस से नीचे का भविष्य हासिल करना है, तो तीन बिलियन टन से ज्यादा मिनरल्स और मेटल की आवश्यकता होगी. यह मिनरल्स विंड सोलर, जियो थर्मल पावर और एनर्जी स्टोरेज में इस्तेमाल होंगे.
जयपुर में आना गर्व का पल: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जयपुर एक ऐतिहासिक और समृद्ध शहर है और इस शहर में आना अपने आप में गर्व का पल है. उन्होंने कहा कि राजस्थान की संस्कृति, विरासत, प्राचीन सभ्यताएं और मार्बल जैसी पहचान भारत की जियोलॉजिकल स्ट्रैंथ को विश्व के सामने रखती है. उन्होंने कहा कि 1947 में देश की माइनिंग इंडस्ट्री का वैल्यू सिर्फ 58 करोड़ रुपए था, जबकि आज ये एक मेगा इंडस्ट्री बन चुका है.
मोदी सरकार ने मिनरल सेक्टर में किया सुधार: केंद्रीय मंत्री रेड्डी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले कुछ सालों में मिनरल सेक्टर में बड़े सुधार किए हैं. इसमें नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019, एमएमडीआर एक्ट में सुधार, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता जैसे कदम उठाए गए हैं. वहीं, उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय खान मंत्रालय के सचिव पीयूष गोयल, राजस्थान सरकार सरकार के पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव टीवी रविकांत भी मौजूद रहे. अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में जीएसआई की 1851 से लेकर अब तक की उपलब्धियां, रिसर्च, नई टेक्नोलॉजी और भविष्य की जरूरत पर देश-विदेश के विशेषज्ञ चर्चा कर रहे हैं.