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GRP UP ने परीक्षा और त्योहार को लेकर बनाया कैलेंडर, रेलवे डीजीपी ने भीड़ कंट्रोल करने का बताया फार्मूला

रेलवे डीजीपी ने समीक्षा बैठक की. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर : राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) लाइन में पुलिस महानिदेशक रेलवे उत्तर प्रदेश प्रकाश डी ने समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा, रेलवे में यात्री सुरक्षा जीआरपी की बड़ी जिम्मेदारी है. इसके लिए नित नए प्रयोग और नियम बनाए जा रहे हैं. त्योहारों की तरह वर्षभर में होने वाली परीक्षाओं को लेकर कैलेंडर बनाया गया है, जिससे ट्रेन और प्लेटफार्म पर होने वाली भीड़ को न सिर्फ नियंत्रित किया जा सकेगा, बल्कि किसी भी अनहोनी को टाला भी जा सकेगा. उन्होंने कहा कि रेलवे पुलिस ड्रोन का उपयोग कर रही है, लेकिन अभी और ड्रोन की आवश्यकता है, जिसके खरीद की प्रक्रिया चल रही है. इससे सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी और आसान हो जाएगी. उन्होंने रेलवे ट्रैक पर अवरोध, ट्रेनों पर पत्थरबाजी, ट्रैक पेट्रोलिंग और कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए. रेलवे डीजीपी यात्रियों की सुरक्षा पर चर्चा की. (Video Credit; ETV Bharat) डीजीपी ने ट्रेनों में एस्कॉर्ट ड्यूटी को और प्रभावी बनाने, लंबित विवेचनाओं का समयबद्ध निस्तारण, डीडीआई (डिले डिस्पोजल इंडिकेटर) के मामलों का शीघ्र निपटारा और सी-प्लान एप के माध्यम से अपराधियों के सत्यापन और निगरानी पर विशेष जोर दिया. उन्होंने रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए छेड़खानी, जहरखुरानी, चोरी और छिनैती जैसी घटनाओं की रोकथाम हेतु विशेष कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए.