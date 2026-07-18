GRP UP ने परीक्षा और त्योहार को लेकर बनाया कैलेंडर, रेलवे डीजीपी ने भीड़ कंट्रोल करने का बताया फार्मूला
डीजीपी रेलवे ने गोरखपुर में समीक्षा बैठक की. उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधों पर अंकुश लगाने की बात कही.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 5:47 PM IST|
Updated : July 18, 2026 at 6:03 PM IST
गोरखपुर : राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) लाइन में पुलिस महानिदेशक रेलवे उत्तर प्रदेश प्रकाश डी ने समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा, रेलवे में यात्री सुरक्षा जीआरपी की बड़ी जिम्मेदारी है. इसके लिए नित नए प्रयोग और नियम बनाए जा रहे हैं. त्योहारों की तरह वर्षभर में होने वाली परीक्षाओं को लेकर कैलेंडर बनाया गया है, जिससे ट्रेन और प्लेटफार्म पर होने वाली भीड़ को न सिर्फ नियंत्रित किया जा सकेगा, बल्कि किसी भी अनहोनी को टाला भी जा सकेगा.
उन्होंने कहा कि रेलवे पुलिस ड्रोन का उपयोग कर रही है, लेकिन अभी और ड्रोन की आवश्यकता है, जिसके खरीद की प्रक्रिया चल रही है. इससे सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी और आसान हो जाएगी. उन्होंने रेलवे ट्रैक पर अवरोध, ट्रेनों पर पत्थरबाजी, ट्रैक पेट्रोलिंग और कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए.
डीजीपी ने ट्रेनों में एस्कॉर्ट ड्यूटी को और प्रभावी बनाने, लंबित विवेचनाओं का समयबद्ध निस्तारण, डीडीआई (डिले डिस्पोजल इंडिकेटर) के मामलों का शीघ्र निपटारा और सी-प्लान एप के माध्यम से अपराधियों के सत्यापन और निगरानी पर विशेष जोर दिया. उन्होंने रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए छेड़खानी, जहरखुरानी, चोरी और छिनैती जैसी घटनाओं की रोकथाम हेतु विशेष कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए.
कुली, वेंडर, सफाई कर्मी, ई-रिक्शा और ऑटो चालकों का सत्यापन कराने और संवेदनशील क्षेत्रों में जनजागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश मातहतों को दिया. समीक्षा बैठक में ऑपरेशन कन्विक्शन, ऑपरेशन दहन, ई-साक्ष्य, ई-समन, क्राइम मैप, जीरो एफआईआर की फीडिंग, गुमशुदा व्यक्तियों और बच्चों की बरामदगी, चोरी गए मोबाइल फोन की रिकवरी, सक्रिय एवं वांछित अपराधियों की निगरानी और निरोधात्मक कार्रवाई की भी विस्तृत समीक्षा की गई.
डीजी रेलवे ने गोरखपुर अनुभाग में उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया. साथ ही इस दौरान पुलिस अधीक्षक रेलवे गोरखपुर लक्ष्मी निवास मिश्र को उनकी उत्कृष्ट एवं दीर्घकालिक सेवाओं के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए 'सराहनीय सेवा पदक' से उन्हें सम्मानित किया.
उन्होंने सभी कर्मियों की कर्तव्यनिष्ठा और कार्यकुशलता की सराहना करते हुए भविष्य में भी इसी समर्पण के साथ कार्य करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि रेलवे प्रशासन के साथ जीआरपी का समन्वय बहुत ही बढ़िया है. इसे और अच्छा बनाकर चल रहे हैं. जिससे मेट्रो और एयरपोर्ट स्टेशन की तरह प्लेटफार्म पर यात्रियों को सुरक्षा निगरानी से गुजारा जा सके.
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