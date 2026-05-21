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ऊंचाहार एक्सप्रेस में GRP और RPF ने पांच को किया गिरफ्तार, लूट को दिया था अंजाम

अलीगढ़: जिले के ज्वेलर्स के साथ कुछ दिन पहले बदमाशों ने सोना और नगदी लूट लिया था. गुरुवार को बदमाशों की सूचना मिलते ही जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने ऊंचाहार एक्सप्रेस से 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया. इस दौरान पकड़े गए दो लुटेरों समेत तीन युवकों को अलीगढ़ रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर-4 पर ट्रेन से उतारा गया, जबकि दो अन्य आरोपियों को ट्रेन स्कॉर्ट टीम ने गाजियाबाद में उतारा.



बताया जा रहा है कि उन्नाव में जय कृष्णा सर्राफा ज्वेलर्स के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ट्रेन के जरिए फरार हो रहे थे. वहीं, गुरुवार को आरोपियों की सूचना पर पुलिस और रेलवे सुरक्षा एजेंसियों ने ट्रेनों में चेकिंग अभियान शुरू किया. इसी दौरान ऊंचाहार एक्सप्रेस में संदिग्ध युवकों की पहचान हुई. इस बीच पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया तो आरोपियों ने धक्का-मुक्की शुरू कर दी. इस दौरान जीआरपी का सिपाही रणवीर घायल हो गया.

हालांकि जवानों ने साहस दिखाते हुए आरोपियों को काबू में कर लिया. पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से ज्वेलर्स से लूटा गया गोल्ड और नगदी से भरा बैग भी बरामद कर लिया.



प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पकड़े गए चार आरोपियों में एक युवक उन्नाव का निवासी बताया जा रहा है, जबकि तीन आरोपी अमृतसर के रहने वाले हैं. पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि वारदात में और कौन-कौन लोग शामिल थे और लूट की पूरी साजिश कैसे तैयार की गई थी.



जीआरपी अलीगढ़ प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. वहीं, घायल सिपाही रणवीर को उपचार के लिए भेजा गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. लूट के बाद आरोपी तेजी से दूसरे राज्यों की ओर भागने की फिराक में थे.