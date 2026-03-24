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मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व: वन्यजीवों के लिए बने टैंक, 12.5 किमी दूर तक पहुंचेगा पानी

MHTR में वन्यजीवों के लिए GRP पैनल टैंक बनाए गए हैं. उत्तर भारत में पहली बार वन्यजीवों के लिए 12.5 किमी लंबी पाइपलाइन बिछाई है.

Mukundra Hills Tiger Reserve
मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में इस तरह छोड़ा जा रहा पानी (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 24, 2026 at 5:09 PM IST

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कोटा: देश में पहली बार वन्यजीवों को पानी पिलाने के लिए ग्लास फाइबर रिइन्फोर्समेंट पॉलिएस्टर (GRP) पैनल टैंक बनाए गए हैं. इसके साथ ही उत्तर भारत में पहली बार वन्यजीवों को पानी पिलाने के लिए 12.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है. ये सब कुछ मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के शाकाहारी वन्यजीवों के लिए किया गया है. हर्बिवोर (शाकाहारी) पानी की तलाश में भटकते थे, इनके पीछे कार्निवोरस (मांसाहारी) वन्यजीव भी बाहर चले जाते थे.

उपवन संरक्षक मुथु सोमासुंदरम ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट घोषणा 2025 में 3 करोड़ रुपए की घोषणा की थी. जिसमें सोलर अपलिफ्ट ऑफ वाटर फॉर वाइल्डलाइफ प्रोजेक्ट के तहत यह कार्य करवाया गया है. बजट घोषणा के बाद इसकी डीपीआर बनवाई गई थी. इस डीपीआर के बाद ही काम शुरू करवाया गया. चंबल भीलवाड़ा कैम्पा प्रोजेक्ट के तहत यह कार्य करवाया गया है.

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खास बना है यह वाटर टैंक: डीसीएफ का कहना है कि वॉटर टैंक को बनाने के लिए पहले बेस तैयार किया गया है. लोहे का बेस बनाकर इन्हें लगवाया गया है. अलग-अलग प्लेट बनाकर एक वॉटर टैंक तैयार किया गया है. प्रत्येक वॉटर टैंक की क्षमता 1.12 लाख लीटर है. इसे नट-बोल्ट से कसा गया है. यह प्रयोग पहली बार भारत के किसी रिजर्व में किया है. इसकी 10 साल की गारंटी है, हालांकि यह करीब 25 साल तक चल सकता है. इससे टाइगर रिजर्व को काफी फायदा होने वाला है. वर्तमान में वाटर पॉइंट पर पानी न गिरने से वन्यजीव परेशान हो गए थे, अब उन्हें पानी मिल जाएगा. इसके अलावा इन वाटर पॉइंट पर लगातार पानी रहने से आसपास हरियाली भी बनी रहेगी.

प्रे बेस बढ़ेगा, मांसाहारी वन्यजीवों को भी मदद: डीसीएफ मुथु सोमासुंदरम का कहना है कि मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की तीन रेंज में पानी की कमी नहीं आएगी. जिससे हर्बिवोर (शाकाहारी या प्रे बेस) को पर्याप्त पानी मिलेगा. प्रे बेस बढ़ने से मांसाहारी वन्यजीवों को भी फायदा होगा. यहां पर चट्टानी इलाका था, पानी निकालने की संभावना भी काफी कम है. दूसरी तरफ चंबल नदी नजदीक है, इसलिए यहां से पानी लिया गया है.

Mukundra Hills Tiger Reserve
GRP पैनल टैंक (ETV Bharat Kota)

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1.12 लाख लीटर क्षमता के हैं टैंक: डीसीएफ सोमासुंदरम का कहना है कि बोराबास, कोलीपुरा, तेंदूखाल और गरडिया महादेव इलाके में चार वॉटर टैंक बनाए गए हैं. इन चारों जगह पर 1.12 लाख लीटर पानी की क्षमता है. यहां पर 15 हॉर्स पावर की सोलर पैनल वाली मोटर से पानी पहुंचाया जा रहा है. इसमें चंबल से 150 से 450 मीटर दूर तक पानी लाया गया है. इसका वाटर लेवल भी बाहर से ही नजर आ जाता है. इसका इनलेट व आउटलेट भी काफी आसान और बेहतर है. नेचुरल वाटर पार्क में पानी पहुंचाया जा रहा है. कुछ वॉटर टैंक नदी के किनारों पर ही बनाए गए हैं, तो कुछ थोड़ी दूरी पर बनाए गए हैं. इसमें सोलर पंप के जरिए 100 से 200 फीट तक पानी अपलिफ्ट किया गया है. इन चारों वॉटर टैंक से 26 वाटर पॉइंट तक पानी पहुंचाया जा रहा है. ये वॉटर पॉइंट या तलाई 10 से 50 हजार लीटर क्षमता के हैं.

सीमेंट वॉटर टैंक के टूटने का रहता है खतरा: डीसीएफ मुथु सोमासुंदरम का कहना है कि सीमेंट की प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने बनवाई थी. अब तक टाइगर रिजर्व में सीमेंट के ही टैंक बनाए जा रहे थे. हालांकि, एक बार यह टैंक टूट जाने पर लीक हो जाता था. इन्हें रिपेयर करना मुश्किल रहता था. इनके टूटने का खतरा ज्यादा होता है. सीमेंट की तकनीक एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी नहीं रहती है. इसलिए योजना के तहत GRP पैनल टैंक बनवाए हैं. इन वॉटर टैंक की 10 साल की गारंटी है. साथ ही इनमें पानी स्टोरेज भी अच्छे से किया जा सकता है. यह पहली बार देश में किसी टाइगर रिजर्व में उपयोग किए गए हैं.

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12.5 किमी दूर तक पहुंचाया जा रहा पानी: डीसीएफ सोमासुंदरम का कहना था कि वॉटर टैंक से 7.5 हॉर्स पावर के सोलर पंप के जरिए वाटर पॉइंट तक पानी पहुंचाया जाएगा. मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तर भारत में इतनी दूरी पर कहीं भी पानी नहीं ले जाया जा रहा है. यह पूरी सर्विस लाइन 38 किलोमीटर की है. जिसमें सबसे नजदीक का वाटर पॉइंट एक किलोमीटर और सबसे लंबी दूरी का 12.5 किलोमीटर का है.

मार्च से मई तक आती है परेशानी: रिजर्व में केवल 3 महीने के लिए पानी की कमी रहती है. उसके बाद बारिश होने के बाद करीब 9 माह तक रिजर्व में पानी रहता है. सभी वाटर पॉइंट फुल हो जाते हैं और गर्मी आने से पहले ये खाली हो जाते हैं. ऐसे में मार्च से मई तक 3 महीने पानी की आवश्यकता रहती है. इसी के चलते शाकाहारी वन्यजीव भी परेशान होते हैं. अभी दो वॉटर टैंकों में पानी शुरू हो गया है, जिसमें कोलीपुरा व गरडिया महादेव शामिल हैं, जबकि शेष दो बोराबास व तेंदूखाल में 15 अप्रैल के आसपास पानी शुरू हो जाएगा.

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