गोरखपुर: 30 जुलाई से 28 अगस्त तक अलर्ट पर रहेगा GRP ज़ोन, कांवरियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
कावड़ियों के सुरक्षा के लिए GRP ने सभी चौकियों को किया अलर्ट, बेहतर व्यवहार के निर्देश
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 3:28 PM IST
गोरखपुर: हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखने वाला सावन का महीना इस बार 30 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो भगवान शिव को समर्पित होता है, इसलिए पूरे माह शिवभक्त, बाबा भोलेनाथ की पूजा-अर्चना और जलाभिषेक करते हैं. ऐसे में उनकी सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद करने के लिए जीआरपी ने गोरखपुर डिवीजन के अंतर्गत आने वाले गोंडा, मऊ, बनारस और गोरखपुर के सभी जीआरपी थाने की पुलिस को अलर्ट कर दिया है.
एसपी रेलवे लक्ष्मी निवास मिश्रा ने कहा कि आगामी भीड़भाड़ को देखते हुए जीआरपी को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी कावड़ यात्री को कोई समस्या ना हो, उनके साथ बेहतर व्यवहार किया जाए. उन्होंने कहा कि यह जानकारी इसलिए दी जा रही है, ताकि कांवड़िए भयमुक्त होकर अपनी यात्रा को जारी रख सकें.
दरअसल, इस साल सावन का महीना 30 जुलाई गुरुवार से शुरू होकर 28 अगस्त शुक्रवार तक चलेगा. इस दौरान शिवभक्तों के लिए चार सावन सोमवार व्रत पड़ेंगे. कावड़ यात्रा निकलेगी, शिव भक्त भगवान भोले की पूजा-अर्चना कर जलाभिषेक करेंगे. उनकी सुरक्षा को लेकर जीआरपी पुलिस ने भी खास इंतजाम किया है. पुलिस अधीक्षक रेलवे लक्ष्मी निवास मिश्र ने बताया कि गोरखपुर डिवीजन में जितने भी सर्किल आते हैं. उनकी सभी चौकिया को अलर्ट कर दिया गया है.
उन्होंने कहा कि कावड़ यात्रियों के लिए सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं. सभी को निर्देशित किया गया है कि जो भी कावड़ यात्री आते हैं उनके साथ बेहतर व्यवहार किया जाए. उन्होंने बताया कि जहां भीड़ ज्यादा होगी, वहां जीआरपी के साथ RPF पुलिस भी संयुक्त रूप से सहयोग करेगी. कुछ जगहों पर पुलिस बल भी तैनात किए जाएंगे, ताकि किसी भी यात्री को कोई असुविधा ना हो.
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