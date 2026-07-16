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गोरखपुर: 30 जुलाई से 28 अगस्त तक अलर्ट पर रहेगा GRP ज़ोन, कांवरियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

गोरखपुर: 30 जुलाई से 28 अगस्त तक अलर्ट पर रहेगा GRP ज़ोन, कांवरियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम ( Photo Credit; ETV Bharat )