चलती ट्रेन पकड़ने के चक्कर में फंसे मामा-भांजा; GRP सिपाहियों ने बचाई दोनों की जान

चित्रकूट: GRP के सिपाही ने चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन पर मामा और भांजे की जान बचा ली. चलती ट्रेन में चढ़ते समय मामा का पैर फिसला, वह गाड़ी और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गए. मामा को बचाने पहुंचा भांजा भी फंस गया. यह देख दौड़कर पहुंचे GRP सिपाही ने दोनों को खींचकर बाहर निकाला और जान बचाई.

GRP थानाध्यक्ष शालिनी सिंह भदौरिया ने बताया कि कौशांबी जिले के रायपुर गांव निवासी सुनंदन पटेल अपने भांजे मोहित पटेल के साथ पानीपत जाने के लिए संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पकड़ने स्टेशन पहुंचे थे.

इसी दौरान ट्रेन चल पड़ी और सुनंदन जल्दबाजी में चढ़ने लगे. तभी उनका पैर फिसल गया. वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसकर नीचे जाने लगे. मामा को गिरता देख भांजा मोहित पटेल उन्हें बचाने दौड़ा और पकड़ भी लिया. लेकिन इस प्रयास में वह भी ट्रेन के नीचे खिंच गया.

थाना प्रभारी निरीक्षक शालिनी सिंह भदौरिया ने बताया कि हम तीन लोग यानी मैं और हेड कांस्टेबल विक्रम, हेड कांस्टेबल हरिकेश मौर्या प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे. तभी आपाधापी में दोनों को चलती ट्रेन के बीच में फंसते देखा गया.