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सादुलपुर में व्यक्ति का रेल्वे स्टेशन के पास मिला शव, GRP कांस्टेबल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज

आरोपी ने फोन कर मृतक के बेटे को बताया था कि उसके पिता ट्रेन की चपेट में आ गए हैं.

मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी
मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी (ETV Bharat Churu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 17, 2026 at 7:19 AM IST

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चूरू : सादुलपुर पहाड़सर रेलवे स्टेशन के पास मिले एक व्यक्ति के शव के मामले में नया मोड़ सामने आया है. मृतक के पुत्र ने जीआरपी के एक कांस्टेबल पर पिता की हत्या कर शव रेलवे ट्रैक के पास फेंकने का आरोप लगाया है. पुलिस के अनुसार राजगढ़ के वार्ड नंबर 16, सुभाष नगर निवासी पवन कुमार पुत्र जयप्रकाश नायक ने जीआरपी थाना में मामला दर्ज करवाया है. इसमें उसने बताया कि उसके पिता जयप्रकाश नायक को 15 जून की रात करीब 10 बजे जीआरपी कांस्टेबल मनजीत यादव अपने साथ घर से लेकर गया था. इसके बाद जयप्रकाश रातभर घर वापस नहीं लौटे.

GRP पुलिस थाना के DSP राहुल ने बताया कि दर्ज मामले में बताया कि रात करीब 2 बजे जयप्रकाश से फोन पर बात हुई थी. इस दौरान उन्होंने बताया कि वे मनजीत यादव के साथ हैं और दोनों के बीच पैसों के लेन-देन का हिसाब करना है. उन्होंने यह भी कहा था कि हिसाब पूरा कर थोड़ी देर में घर लौट आएंगे. परिजनों का आरोप है कि मनजीत यादव पिछले तीन दिनों से लगातार जयप्रकाश को अपने साथ ले जा रहा था.

GRP पुलिस थाना के DSP राहुल (ETV Bharat Churu)

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शिकायत में यह भी उल्लेख किया कि 14 जून को भी उसके पिता मनजीत यादव के साथ थे. इसके बाद जयप्रकाश का मोबाइल फोन बंद हो गया. जब उसने मनजीत यादव को फोन किया तो उसने कहा कि मोबाइल उसके पास है और वह बाद में लौटाएगा. दर्ज मामले में बताया कि 16 जून की सुबह करीब 7:40 बजे मनजीत ने पवन को फोन कर जयप्रकाश के बारे में पूछा. जब पवन ने कहा कि उसके पिता तो रात को उसी के साथ थे, तब मनजीत ने बताया कि जयप्रकाश पहाड़सर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आ गए हैं और उसे मौके पर पहुंचने के लिए कहा.

मृतक के पुत्र ने आरोप लगाया है कि उसके पिता की हत्या कर शव रेलवे स्टेशन क्षेत्र में फेंका गया है. उसने पुलिस से आरोपि के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. घटना की सूचना मिलने पर जीआरपी थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव का निरीक्षण किया. पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शरू कर दी है.

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GRP CONSTABLE ALLEGED OF MURDER
रेल्वे स्टेशन के पास मिला शव
GRP कांस्टेबल पर हत्या का मामला
MAN FOUND DEAD ON RAILWAY TRACK

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