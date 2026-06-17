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सादुलपुर में व्यक्ति का रेल्वे स्टेशन के पास मिला शव, GRP कांस्टेबल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज

मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ( ETV Bharat Churu )

चूरू : सादुलपुर पहाड़सर रेलवे स्टेशन के पास मिले एक व्यक्ति के शव के मामले में नया मोड़ सामने आया है. मृतक के पुत्र ने जीआरपी के एक कांस्टेबल पर पिता की हत्या कर शव रेलवे ट्रैक के पास फेंकने का आरोप लगाया है. पुलिस के अनुसार राजगढ़ के वार्ड नंबर 16, सुभाष नगर निवासी पवन कुमार पुत्र जयप्रकाश नायक ने जीआरपी थाना में मामला दर्ज करवाया है. इसमें उसने बताया कि उसके पिता जयप्रकाश नायक को 15 जून की रात करीब 10 बजे जीआरपी कांस्टेबल मनजीत यादव अपने साथ घर से लेकर गया था. इसके बाद जयप्रकाश रातभर घर वापस नहीं लौटे. GRP पुलिस थाना के DSP राहुल ने बताया कि दर्ज मामले में बताया कि रात करीब 2 बजे जयप्रकाश से फोन पर बात हुई थी. इस दौरान उन्होंने बताया कि वे मनजीत यादव के साथ हैं और दोनों के बीच पैसों के लेन-देन का हिसाब करना है. उन्होंने यह भी कहा था कि हिसाब पूरा कर थोड़ी देर में घर लौट आएंगे. परिजनों का आरोप है कि मनजीत यादव पिछले तीन दिनों से लगातार जयप्रकाश को अपने साथ ले जा रहा था. GRP पुलिस थाना के DSP राहुल (ETV Bharat Churu)