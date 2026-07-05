अकेला देखकर करते दोस्ती, फिर खिलाते नशीला पदार्थ, बेहोश होने पर लूट लेते थे सामान, वाराणसी में दो जहरखुरानी गिरफ्तार
GRP ने जहरखुरानी गिरोह का भंडाफोड़ किया है. गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला और एक पुरुष है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 5, 2026 at 6:41 PM IST|
Updated : July 5, 2026 at 6:57 PM IST
वाराणसी : कैंट में राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) ने जहरखुरानी गिरोह का भंडाफोड़ किया है. गिरोह अकेली महिला यात्री से मदद के नाम पर दोस्ती करता, फिर नशीला पदार्थ खिला देता. बेहोश होने पर लूट-पाट करते थे. गिरफ्तार अभियुक्त पर वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही, प्रयागराज जीआरपी में लूट की घटना में मुकदमा दर्ज है. पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें एक महिला भी शामिल है.
वाराणसी कैंट जीआरपी प्रभारी राजोल नागर ने बताया, 13 जून को दोनों अभियुक्तों ने रेलवे स्टेशन पर अकेली महिला यात्री से दोस्ती की. बातचीत के दौरान उसे चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया. महिला के बेहोश होते ही आरोपी उसके पास रखा कीमती सामान और नकदी लेकर फरार हो गए. पीड़ित महिला की शिकयत पर केस दर्ज किया गया.
मामले में जीआरपी, आरपीएफ और सीआईडी की संयुक्त टीम गठित की गई. सर्विलांस और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच करते हुए पुलिस ने दो अभियुक्त रामदयाल मिश्र पुत्र अवधेश मिश्रा निवासी ग्राम भोरकला, मिर्जामुराद एवं ज्योति पुत्री अखिलेश राजभर निवासी ग्राम खलीफ़्ता, जलालपुर, जौनपुर वर्तमान पता भोरकला, मिर्जामुराद, वाराणसी है. पूछताछ में भदोही के औराई निवासी सत्य नारायण पुत्र पंचम का नाम सामने आया है. गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है.
अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि रेलवे स्टेशन पर अकेले एवं असावधान यात्रियों के निशाना बनाने का काम करते हैं. पहले यात्रियों से बातचीत कर उनका विश्वास जीतने का काम करते हैं. इसके बाद खाने पीने के सामानों में नशीली दवा देते. जैसे ही यात्री अचेत हो जाते, तो उनके बैग में रखा मोबाइल, पर्स, पैसे, एटीएम एवं नकदी लेकर फरार हो जाते.
गिरफ्तार दोनों अभियुक्त शातिर अपराधी हैं और पूर्व में भी कई बार जेल जा चुके हैं. आरोपियों के कब्जे से करीब एक लाख रुपये मूल्य का लूटा गया सामान बरामद किया गया है. पुलिस आरोपियों के आपराधिक इतिहास के साथ-साथ उनके अन्य साथियों की भी तलाश और जांच में जुटी है. रामदयाल मिश्रा पर वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज, एवं भदोही जीआरपी थानों पर मुकदमा पहले से दर्ज हैं. यह एक शातिर जहरखुरान अपराधी है.
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