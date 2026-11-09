रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर पटाखा फोड़ना पड़ा महंगा, पेंड्रा जीआरपी ने किया युवक को अरेस्ट
आरोपी युवक दुर्ग अजमेर एक्सप्रेस ट्रेन की जनरल बोगी में सवार था. मुकेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 9, 2026 at 7:06 PM IST
गौरेला पेंड्रा मरवाही: दीपावली के दिन ट्रेन से उतरकर रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर पटाखा फोड़ने वाला युवक गिरफ्तार किया गया है. आरोपी की गिरफ्तारी आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने की. पकड़े गए युवक का नाम सुजीत सिंह है और वो दुर्ग-अजमेर एक्सप्रेस ट्रेन में सवार था. ट्रेन रुकने पर वो ट्रैक पर उतरा और वहां से उसने एक रॉकेट (आतिशबाजी) छोड़ा. पटाखा छोड़ने का वीडियो भी उसने बनाया. वहीं ट्रेन में सवार लोगों में से किसी एक ने उसकी इस हरकत का वीडियो बना लिया, जो तेजी से सोशल मीडिया पर चंद मिनटों में वायरल हो गया. वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी को जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने पेंड्रारोड स्टेशन पर पकड़ लिया.
ट्रेन से उतरकर आतिशबाजी करने वाला गिरफ्तार
पकड़े गए आरोपी से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो दिवाली की रात दुर्ग से अजमेर जाने वाली ट्रेन के जनरल बोगी में सवार था. ट्रेन जब उसलापुर स्टेशन पहुंची तो आरोपी ने ट्रेन से नीचे उतरकर ट्रैक पर खड़े होकर रॉकेट छोड़ा. आरोप है कि जब ट्रेन वहां से आगे बढ़ी तो आरोपी ने ट्रेन के दरवाजे से हाथ बाहर निकालकर भी आतिशबाजी की. आरोपी की इस हरकत से हादसा भी हो सकता था. रेल और रेलवे ट्रैक दोनों सरकार की संपत्ति है. इस तरह की हरकत पूरी तरह से गैरकानूनी है.
जीआरपी और आरपीएफ ने किया अरेस्ट
वीडियो सामने आने के बाद बिलासपुर रेलवे कंट्रोल रूम ने पेंड्रारोड आरोपीएफ को तुरंत सूचना भेजी और अलर्ट जारी किया. अलर्ट मिलते ही आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने पेंड्रारोड स्टेशन पर आरोपी की पहचान शुरू की. जांच के दौरान जनरल बोगी में बैठा आरोपी टीम के हत्थे चढ़ गया. जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने तत्काल आरोपी को अरेस्ट कर लिया. पेंड्रारोड GRP ने आरोपी के खिलाफ रेलवे एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज किया है.
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