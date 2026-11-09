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रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर पटाखा फोड़ना पड़ा महंगा, पेंड्रा जीआरपी ने किया युवक को अरेस्ट

रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर पटाखा फोड़ना पड़ा महंगा ( ETV Bharat )

गौरेला पेंड्रा मरवाही: दीपावली के दिन ट्रेन से उतरकर रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर पटाखा फोड़ने वाला युवक गिरफ्तार किया गया है. आरोपी की गिरफ्तारी आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने की. पकड़े गए युवक का नाम सुजीत सिंह है और वो दुर्ग-अजमेर एक्सप्रेस ट्रेन में सवार था. ट्रेन रुकने पर वो ट्रैक पर उतरा और वहां से उसने एक रॉकेट (आतिशबाजी) छोड़ा. पटाखा छोड़ने का वीडियो भी उसने बनाया. वहीं ट्रेन में सवार लोगों में से किसी एक ने उसकी इस हरकत का वीडियो बना लिया, जो तेजी से सोशल मीडिया पर चंद मिनटों में वायरल हो गया. वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी को जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने पेंड्रारोड स्टेशन पर पकड़ लिया.

ट्रेन से उतरकर आतिशबाजी करने वाला गिरफ्तार पकड़े गए आरोपी से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो दिवाली की रात दुर्ग से अजमेर जाने वाली ट्रेन के जनरल बोगी में सवार था. ट्रेन जब उसलापुर स्टेशन पहुंची तो आरोपी ने ट्रेन से नीचे उतरकर ट्रैक पर खड़े होकर रॉकेट छोड़ा. आरोप है कि जब ट्रेन वहां से आगे बढ़ी तो आरोपी ने ट्रेन के दरवाजे से हाथ बाहर निकालकर भी आतिशबाजी की. आरोपी की इस हरकत से हादसा भी हो सकता था. रेल और रेलवे ट्रैक दोनों सरकार की संपत्ति है. इस तरह की हरकत पूरी तरह से गैरकानूनी है.