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बलिया में GRP का एक्शन, ट्रेन में लाल बैग देखकर खुली रह गई आंखें

बलिया के सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन पर छपरा एक्सप्रेस की जांच के दौरान खुलासा.

grp action in ballia rs 36 lakh 25 thousand cash recovered from train
बलिया में जीआरपी का एक्शन, ट्रेन से 36 लाख 25 हजार रुपए नकद बरामद. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 8:33 AM IST

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बलिया: जिले के सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन पर (GRP) ने ट्रेन में चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध यात्री से 36 लाख 25 हजार रुपये नकद बरामद किए गए हैं. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर रकम जब्त कर जांच मे जुट गई.

ट्रेन में सघन चेकिंग के दौरान पकड़ा: गोरखपुर जीआरपी क्षेत्राधिकारी सवि रत्न गौतम ने बताया कि सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत छपरा एक्सप्रेस की जांच कर रही थी. इसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति पर पुलिस की नजर पड़ी. जीआरपी ने उससे पूछताछ की.

लाल बैग से बरामद हुई नकदी: जीआरपी टीम ने संचित अग्रवाल के पास मौजूद लाल रंग के बैग की तलाशी ली तो उसमें से 36 लाख 25 हजार रुपये नकद बरामद हुए. पूछताछ में संचित ने बताया कि नगद पैसा छपरा मे अमन जयसवाल की ज्वेलरी शॉप पर देने जा रहा था. हालांकि जब उससे इस नकदी से संबंधित दस्तावेज और वैधता के बारे में पूछा गया तो वह कोई संतोषजनक जवाब या कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका.

उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जीआरपी ने संचित अग्रवाल को हिरासत में ले लिया है. बरामद नकदी को कब्जे में लेकर संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी कराई गई है. साथ ही उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई है.

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