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प्रेम संबंधों को अपराध का रंग देने की बढ़ती प्रवृत्ति चिंताजनक: इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि झूठा वादा और वादा न निभा पाना, दोनों में फर्क होता है. अगर शुरू से ही धोखे की नीयत न हो तो शादी का वादा टूटना रेप की श्रेणी में नहीं आता. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते कहा कि प्रेम संबंधों को अपराध का रंग देने की बढ़ती प्रवृत्ति चिंताजनक है.

यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने दिया है. इसी के साथ कोर्ट ने कानपुर के उदित शुक्ल के खिलाफ रेप के आरोप में दाखिल चार्जशीट रद्द कर दी है. कोर्ट ने कहा कि तीन साल तक सहमति से बने शारीरिक संबंधों वाली प्रेम कहानी को महज इसलिए रेप नहीं कहा जा सकता कि शादी नहीं हुई.

पीड़िता ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2021 से 2024 के बीच आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. दोनों एक ही कोचिंग सेंटर में पढ़ते थे. जब आरोपी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी मिली और उसके पिता ने शादी से इनकार कर दिया, तब पीड़िता ने दिसंबर 2024 में एफआईआर दर्ज कराई.