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E20 पेट्रोल पर वाहन चालकों का बढ़ता असंतोष, टाउनहॉल में लोगों ने रखीं माइलेज और मेंटेनेंस से जुड़ी शिकायतें

E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से गाड़ियों में आ रही हैं बड़ी खराबियां.

E20 पेट्रोल पर वाहन चालकों का बढ़ता असंतोष
E20 पेट्रोल पर वाहन चालकों का बढ़ता असंतोष (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 1, 2026 at 4:30 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में आयोजित 'नेशनल टाउनहॉल अगेंस्ट E20' के दौरान विभिन्न वाहन चालकों और ऑटोमोबाइल क्षेत्र से जुड़े लोगों ने E20 पेट्रोल को लेकर अपने अनुभव साझा किए. कार्यक्रम में कई लोगों ने दावा किया कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल के बाद उनकी गाड़ियों की माइलेज कम हुई है, इंजन की परफॉर्मेंस प्रभावित हुई है और मेंटेनेंस का खर्च बढ़ा है. वहीं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी एक प्रतिनिधि ने भी बताया कि ग्राहकों की ओर से माइलेज संबंधी शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं.

14 से घटकर 8 किलोमीटर प्रति लीटर रह गई माइलेज

दिल्ली के रहने वाले सैमुअल मार्टिन ने बताया कि उनकी कार पहले लगभग 14 किलोमीटर प्रति लीटर का औसत देती थी, लेकिन अब माइलेज घटकर करीब 8 किलोमीटर प्रति लीटर रह गई है. सप्ताह में तीन दिन गुरुग्राम स्थित अपने कार्यालय जाते हैं और अन्य दिनों में भी पारिवारिक जरूरतों के लिए कार का उपयोग करते हैं. उन्होंने बताया कि माइलेज कम होने से पेट्रोल का खर्च काफी बढ़ गया है. इसके अलावा कार पहले जैसी परफॉर्म नहीं कर रही और चलते समय झटके भी महसूस हो रहे हैं.

E20 पेट्रोल पर वाहन चालकों का बढ़ता असंतोष (ETV Bharat)

ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से भी सामने आईं शिकायतें

ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कस्टमर केयर मैनेजर के रूप में काम करने वाली ज्योत्सना ने बताया कि उनके पास ग्राहकों की ओर से अलग-अलग तरह की शिकायतें आती हैं, जिनमें माइलेज और ईंधन की खपत से जुड़ी शिकायतें भी होती हैं. उन्होंने बताया कि कई ग्राहक बताते हैं कि पहले जितनी माइलेज मिलती थी, अब उतनी नहीं मिल रही. इससे लोगों का ईंधन पर खर्च बढ़ रहा है और उन्हें अधिक बार पेट्रोल भरवाना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि फिलहाल इस संबंध में कोई स्पष्ट समाधान सामने नहीं आया है और लोग सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं.

सरकार से स्पष्ट नीति लाने की मांग की

बिहार के मनीष कश्यप ने बताया कि E20 ईंधन के कारण देशभर के कई वाहन चालकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को अभी दिक्कत महसूस नहीं हुई होगी, लेकिन समय के साथ अन्य वाहनों में भी समस्याएं सामने आ सकती हैं. उन्होंने लोगों से दिसंबर 2026 तक नई पेट्रोल या डीजल गाड़ी नहीं खरीदने की अपील भी की. मनीष कश्यप ने बताया कि उनकी अपनी गाड़ी में भी ईंधन से संबंधित तकनीकी समस्या आई थी. अधिकृत सर्विस सेंटर में मरम्मत पर लगभग 7,900 रुपये का बिल बना और जीएसटी जोड़ने के बाद कुल खर्च करीब 9,300 रुपये तक पहुंच गया. उन्होंने कहा कि वाहन में माइलेज कम होने, इंजन की पावर घटने और झटके आने जैसी दिक्कतें सामने आई थीं.

वकील ने कानूनी विकल्प अपनाने की कही बात

एडवोकेट जरनाल सिंह ने बताया कि उनकी कार पहले बेहतर माइलेज देती थी, लेकिन पिछले डेढ़-दो महीनों में इसमें लगभग 50 प्रतिशत तक कमी महसूस हुई. उन्होंने बताया कि शुरुआत में इसे सामान्य माना, लेकिन जब समस्या लगातार बनी रही तो अपने सहयोगियों से भी चर्चा की. उन्होंने बताया कि कई अन्य वाहन मालिक भी इसी तरह की परेशानी का सामना कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यदि इस विषय पर समाधान नहीं निकलता है तो प्रभावित लोग उपभोक्ता अदालत, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने जैसे कानूनी विकल्पों पर विचार कर सकते हैं, जिससे सरकार पर समाधान निकालने का दबाव बनाया जा सके.

E20 पेट्रोल से बढ़ रही कार्ब्यूरेटर और फ्यूल पंप की दिक्कतें

मैकेनिक आमिर ने बताया कि E20 एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के इस्तेमाल से खासकर BS3 और BS4 वाहनों में तकनीकी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं. उन्होंने बताया कि यदि वाहन को E20 पेट्रोल भरवाने के बाद 15-30 दिन तक खड़ा रखा जाए तो कार्ब्यूरेटर में जमा पेट्रोल की वजह से गाद और चिपचिपा पदार्थ बनने लगता है, जिससे कार्ब्यूरेटर जाम हो सकता है और वाहन स्टार्ट होने में परेशानी आती है.

मैकेनिक आमिर ने कहा कि BS6 वाहनों के लिए E20 अनुकूलता का दावा किया गया है, लेकिन इनमें भी समस्याएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं. उन्होंने बताया कि E20 के कारण कई वाहनों में माइलेज और पिकअप घटने, चलते-चलते इंजन बंद होने और फ्यूल पंप के फिल्टर के जल्दी चोक होने जैसी शिकायतें सामने आ रही हैं. इससे सर्विस और मरम्मत का खर्च भी बढ़ रहा है. आमिर ने वाहन मालिकों को सलाह दी कि टैंक में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल रखें जिससे नमी कम बने, क्योंकि नमी और एथेनॉल की प्रतिक्रिया से तकनीकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं. साथ ही वाहन को लंबे समय तक बिना चलाए खड़ा न रखें.

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