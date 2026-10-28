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क्रिसमस ट्री और पत्थरों से बनी गणेश मूर्तियों की विदेशों में बढ़ी मांग

क्रिसमस ट्री और पत्थरों से बनी गणेश मूर्तियों की विदेशों में मांग ( Photo credit: ETV Bharat )

बागपत: जनपद में पत्थरों को तराशकर तैयार किए जा रहे उत्पाद अब देश के बाहर, विदेशों में भी अपनी पहचान बनाने लगी है. यही वजह है कि दुनिया के कई देशों में बागपत के उत्पाद की भारी डिमांड है.

अगर इस साल की बात करें तों एगेट्स एंड स्टोन्स इकाई को अमेरिका समेत 5 देशों से बड़ी मात्रा में ऑर्डर मिला है, जिसको पूरा करने के लिए कंपनी में तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है. दिवाली के लिए गणेश भगवान की प्रतिमाओं की ऑर्डर पूरे कर चुके कारीगर अब क्रिसमस के लिए आकर्षक क्रिसमस ट्री पर काम कर रहे हैं, जिनकी बड़ी खेप अमेरिका जानी है.

एंटीक पत्थरों से बने क्रिसमस ट्री (VIDEO credit: ETV Bharat)

ऑर्डर के अनुसार, एगेट्स एंड स्टोन्स इकाई के कारीगर एंटीक स्टोन्स को तराशकर आकर्षक क्रिसमस ट्री के साथ-साथ अन्य प्रतिमाएं भी तैयार करने में जुटे हैं. हालांकि, पहले से तैयार, क्रिसमस ट्री और गणेशजी की प्रतिमाएं आकर्षण की केंद्र बनी हुई हैं.

क्रिसमस ट्री और गणेशजी की प्रतिमाएं आकर्षण का केंद्र (Photo credit: ETV Bharat)

एगेट्स एंड स्टोन्स के मालिक आशीष जैन ने बताया कि अलग-अलग देशों में पत्थरों से बने सजावटी उत्पादों की मांग बढ़ने से इकाई में गतिविधियां बढ़ गई हैं. एक ओर जहां क्रिसमस के लिए एंटीक स्टोन क्रिसमस ट्री तैयार किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दिवाली के लिए एंटीक गणेशजी जी की प्रतिमाएं भी बनाई जा रही है. दोनों ही उत्पादों की मांग अमेरिका, कनाडा, यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया में पड़े पैमाने पर है.

पत्थरों से बने सामानों का इन देशों में निर्यात (Photo credit: ETV Bharat)

आशीष जैन ने बताया कि एंटीक स्टोन्स को पहले मशीनों से आवश्यक आकार में काटा जाता है, इसके बाद कारीगर छेनी, हथौड़ी और अन्य उपकरणों की मदद से इसमें बारीकी से काम करते हैं. कई चरणों में घिसाई और पॉलिश करके पत्थर को मनचाहा आकार और चमक दी जाती है, जो सामान्य पत्थर को आकर्षक एंटीक उत्पाद में बदल देती है.

इन उत्पादों की भारी डिमांड (Photo credit: ETV Bharat)

एंटीक स्टोन्स से तैयार उत्पादों की अमेरिका में बढ़ती मांग, बागपत के कारीगरों के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. क्रिसमस ट्री और गणेशजी की प्रतिमाओं के बड़े ऑर्डर मिलने से स्थानीय स्तर पर रोजगार और पत्थर के कारोबार को तेजी से बढ़ावा मिला है.

पत्थरों को तराशकर तैयार किए जा रहे उत्पाद (Photo credit: ETV Bharat)

उद्यमी आशीष जैन ने बताया कि वर्ष 1998 में बागपत में फैक्ट्री शुरू करने के दौरान अपराध और मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंता बनी रहती थी. लेकिन धीरे-धीरे बदलते हालात ने सब कुछ सामान्य कर दिया है. उद्यमी अब खुद को सुरक्षित महसूस करते हुए बेखौफ कारोबार कर रहे हैं, जिससे दूसरे निवेशक भी बागपत का रुख कर रहे हैं.