नेग को लेकर किन्नरों के गुट आपस में भिड़े, गाड़ियां तोड़ी, घटना सीसीटीवी में कैद
एक जगह नेग लेने किन्नरों के दो गुट पहुंच गए. इसके बाद एक गुट ने दूसरे पर फर्जी किन्नर होने का आरोप लगाया.
Published : November 22, 2026 at 3:15 PM IST
जोधपुर : किन्नर बधाई देने के लिए लोगों के घर जाते हैं, लेकिन शहर में उनके भी अलग-अलग इलाके बनते हुए हैं. जहां से वह बधाई के रूप में अपना नेग लेते हैं. अगर कोई किन्नर किसी दूसरे के इलाके में जाकर बधाई लेने की कोशिश करते हैं, तो उनके बीच झगड़ा भी होता है. ऐसा ही एक घटनाक्रम रविवार को जोधपुर के शास्त्री नगर थाना इलाके के ए सेक्टर में देखने को मिला. यहां एक किन्नर का गुट किसी दूसरे के इलाके में आकर नेक लेने की कोशिश करता है. इसका पता चलते ही दूसरा गुट वहां पहुंचा और किन्नर की गाड़ी को स्कॉर्पियो से जोरदार टक्कर मारी. घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. हालांकि अभी इसको लेकर किसी पक्ष में थाने में रिपोर्ट नहीं दी है. थाने के सब इंस्पेक्टर शैतान चौधरी ने बताया कि अभी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है. घटनास्थल से एक क्षतिग्रस्त कार की सूचना मिली थी, उसे बरामद कर थाने लाया गया है.
पायल और कोमल गुट में झगड़ा : थानाधिकारी दिनेश लखावत ने बताया कि आज सुबह किन्नरों के दो गुट कमला और पायल गुट के बीच में विवाद हो गया. कमला गुट एक मकान में विवाह समारोह का नेग लेने के लिए गया था. इस दौरान पायल गुट भी वहां पहुंच गया. उसके बाद पायल गुट ने गाड़ियों को टक्कर मारी और बाद में भाग गए. कमला गुट ने दूसरे गुट पर फर्जी किन्नर होने का आरोप लगाया.
पढ़ें : नीमराणा में बधाई लेने आई किन्नर को बाइक सवार बदमाश ने मारी गोली, मौके पर मौत
घटनाक्रम से लोग खफा, सीसीटीवी से तलाश : रविवार करीब 12:30 बजे हुई इस घटना के चलते पॉश इलाके के लोग खौफजदा हो गए. सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि काले रंग की स्कॉर्पियो अन्य गाड़ियों को टक्कर मार रही थी. इस दौरान एक सफेद रंग की कार को टक्कर मारी गई. टक्कर मारने से कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. अब पुलिस सीसीटीवी के माध्यम से स्कॉर्पियो का पता लगाने में जुटी है.