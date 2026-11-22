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नेग को लेकर किन्नरों के गुट आपस में भिड़े, गाड़ियां तोड़ी, घटना सीसीटीवी में कैद

घटना में क्षतिग्रस्त हुई कार ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर : किन्नर बधाई देने के लिए लोगों के घर जाते हैं, लेकिन शहर में उनके भी अलग-अलग इलाके बनते हुए हैं. जहां से वह बधाई के रूप में अपना नेग लेते हैं. अगर कोई किन्नर किसी दूसरे के इलाके में जाकर बधाई लेने की कोशिश करते हैं, तो उनके बीच झगड़ा भी होता है. ऐसा ही एक घटनाक्रम रविवार को जोधपुर के शास्त्री नगर थाना इलाके के ए सेक्टर में देखने को मिला. यहां एक किन्नर का गुट किसी दूसरे के इलाके में आकर नेक लेने की कोशिश करता है. इसका पता चलते ही दूसरा गुट वहां पहुंचा और किन्नर की गाड़ी को स्कॉर्पियो से जोरदार टक्कर मारी. घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. हालांकि अभी इसको लेकर किसी पक्ष में थाने में रिपोर्ट नहीं दी है. थाने के सब इंस्पेक्टर शैतान चौधरी ने बताया कि अभी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है. घटनास्थल से एक क्षतिग्रस्त कार की सूचना मिली थी, उसे बरामद कर थाने लाया गया है.