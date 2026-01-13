ETV Bharat / state

वंदे मातरम् गीत का सामूहिक गायन, 150वीं वर्षगांठ पर 5 लाख लोग बनाएंगे रिकॉर्ड , सैनिक दिवस के दिन आयोजन

सैनिक दिवस और वंदे मातरम् गीत के 150वीं वर्षगांठ पर 5 लाख लोग इसे सामूहिक रुप से गाएंगे.छत्तीसगढ़ में इसके लिए तैयारी की गई है.

Group singing of Vande Mataram song
वंदे मातरम् गीत का सामूहिक गायन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 13, 2026 at 6:36 PM IST

रायपुर : सैनिक दिवस के अवसर पर 15 जनवरी के दिन रायपुर लोकसभा क्षेत्र में अनोखा आयोजन होगा. वंदे मातरम् गीत की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर रायपुर लोकसभा क्षेत्र में सामूहिक रूप से वंदे मातरम् गीत का गायन किया जाएगा. इस आयोजन में राजधानी रायपुर सहित पूरे लोकसभा क्षेत्र के लगभग 5 लाख लोग इस सामूहिक वंदे मातरम् गीत के गायन कार्यक्रम में शामिल होंगे.




5 लाख लोग करेंगे सामूहिक गायन

आपको बता दें कि 15 जनवरी को वंदे मातरम् गीत के 150 वीं वर्षगांठ के साथ ही सैनिक दिवस भी है. इस अवसर पर रायपुर लोकसभा में सामूहिक वंदे मातरम् गीत का गायन किया जाएगा. 15 जनवरी को रायपुर लोकसभा के स्कूल और कॉलेज के साथ ही आम जनता को मिलाकर लगभग 5 लाख लोगों की संख्या में एक साथ सामूहिक रूप से वंदे मातरम् गीत का गायन करेंगे.

सुभाष स्टेडियम में 25 हजार छात्र छात्राएं गाएंगे राष्ट्रगीत

सामूहिक रूप से वंदे मातरम् गीत के इस गायन कार्यक्रम में रायपुर लोकसभा के लगभग 3000 स्कूल कॉलेज के साथ ही आम जनता वंदे मातरम् गीत का गायन 12 बजकर 55 मिनट में शुरू करेंगे. राजधानी के सुभाष स्टेडियम में एक साथ लगभग 25000 छात्र-छात्राओं के साथ ही आम जनता हिस्सा लेंगे.रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सामूहिक वंदे मातरम् गीत का गायन देश का सबसे बड़ा आयोजन होगा.

वंदे मातरम् गीत का सामूहिक गायन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सामूहिक वंदे मातरम गीत गायन का यह आयोजन देश का सबसे बड़ा आयोजन होगा. जिसमें एक साथ 5 लाख लोग सामूहिक रूप से वंदे मातरम् गीत का गायन करेंगे. सामूहिक रूप से वंदे मातरम् गीत के इस गायन कार्यक्रम में स्कूल कॉलेज के छात्र-छात्राओं के साथ ही गांव के पंच सरपंच वार्ड के पार्षद जनपद सदस्य जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष महापौर और विधायक को भी हिस्सा लेने की अपील की गई है,ताकि लोग वंदे मातरम् के महत्व को समझ सके- बृजमोहन अग्रवाल, सांसद

वंदे मातरम् गीत में भारत मां का किया गया गुणगान


वंदे मातरम् गीत के बारे में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि वंदेमातरम् गीत में भारत माता की आरती उतारी गई है. उनकी महिमा का गुणगान किया गया है. इसके साथ ही वंदे मातरम् गीत का जो महत्व है बच्चों के मन में जागृत हो, इसके साथ ही देश के प्रति देशभक्ति भावना जागृत हो. इसी को ध्यान में रखकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है.

क्यों किया जा रहा है सामूहिक गायन का आयोजन

इस अवसर पर डाक विभाग वंदे मातरम् की 150 वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक पोस्टकार्ड और एक लिफाफा भी जारी करने जा रहा है. राष्ट्रगान के बारे में स्कूल और कॉलेज के छात्र-छात्राएं जानते हैं, लेकिन राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के बारे में लोगों को जानकारी बहुत कम है. इसलिए सामूहिक रूप से वंदे मातरम गीत गायन का कार्यक्रम रखा गया है.


वंदे मातरम् गीत
सैनिक दिवस
VANDE MATARAM
SOLDIER DAY
GROUP SINGING OF VANDE MATARAM SONG

