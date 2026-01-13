ETV Bharat / state

वंदे मातरम् गीत का सामूहिक गायन, 150वीं वर्षगांठ पर 5 लाख लोग बनाएंगे रिकॉर्ड , सैनिक दिवस के दिन आयोजन

रायपुर : सैनिक दिवस के अवसर पर 15 जनवरी के दिन रायपुर लोकसभा क्षेत्र में अनोखा आयोजन होगा. वंदे मातरम् गीत की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर रायपुर लोकसभा क्षेत्र में सामूहिक रूप से वंदे मातरम् गीत का गायन किया जाएगा. इस आयोजन में राजधानी रायपुर सहित पूरे लोकसभा क्षेत्र के लगभग 5 लाख लोग इस सामूहिक वंदे मातरम् गीत के गायन कार्यक्रम में शामिल होंगे.









5 लाख लोग करेंगे सामूहिक गायन



आपको बता दें कि 15 जनवरी को वंदे मातरम् गीत के 150 वीं वर्षगांठ के साथ ही सैनिक दिवस भी है. इस अवसर पर रायपुर लोकसभा में सामूहिक वंदे मातरम् गीत का गायन किया जाएगा. 15 जनवरी को रायपुर लोकसभा के स्कूल और कॉलेज के साथ ही आम जनता को मिलाकर लगभग 5 लाख लोगों की संख्या में एक साथ सामूहिक रूप से वंदे मातरम् गीत का गायन करेंगे.

सुभाष स्टेडियम में 25 हजार छात्र छात्राएं गाएंगे राष्ट्रगीत

सामूहिक रूप से वंदे मातरम् गीत के इस गायन कार्यक्रम में रायपुर लोकसभा के लगभग 3000 स्कूल कॉलेज के साथ ही आम जनता वंदे मातरम् गीत का गायन 12 बजकर 55 मिनट में शुरू करेंगे. राजधानी के सुभाष स्टेडियम में एक साथ लगभग 25000 छात्र-छात्राओं के साथ ही आम जनता हिस्सा लेंगे.रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सामूहिक वंदे मातरम् गीत का गायन देश का सबसे बड़ा आयोजन होगा.