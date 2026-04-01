हिमालयन हाइकर्स टीम ने छात्रों को कराई हरकीदून घाटी की शैक्षणिक सैर, पर्यटन स्थलों की दी जानकारी
छात्रों का एक समूह उत्तरकाशी में 'हरकीदून' घाटी के शैक्षणिक सैर पर गया. ये सैर हिमालयन हाइकर्स टीम ने कराई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 1, 2026 at 1:20 PM IST
उत्तरकाशी: देश भर से पर्यटक मौसम साफ होने के बाद गर्मी से राहत पाने के लिए इन दिनों उत्तराखंड के पहाड़ों में आ रहे हैं. उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक के सुदूरवर्ती हरकीदून घाटी में इन दिनों पर्यटकों का मेला लगा हुआ है. घाटी में तीन दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किय गया है, जिसमें देहरादून के वेलियम वाइस स्कूल के छात्रों और अध्यापकों ने प्रकृति, पर्यटन और स्थानीय संस्कृति का अनूठा अनुभव प्राप्त किया.
इस भ्रमण का संचालन हिमालयन हाइकर्स टीम के सहयोग से किया गया. भ्रमण के दौरान छात्रों ने हरकीदून घाटी के साथ-साथ बनिया, देबसू और बया टॉप बुग्यालों की ट्रेकिंग कर वहां की मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता का दीदार किया. बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां, घने वन, कल-कल बहती नदियां और समृद्ध जैव विविधता ने छात्रों को खासा आकर्षित किया. टीम ने सांकरी और सौड़ गांव का भ्रमण कर स्थानीय संस्कृति, पारंपरिक जीवनशैली और रीति-रिवाजों को नजदीक से जाना. इस दौरान छात्रों को ग्रामीण जीवन की सादगी और प्राकृतिक परिवेश से जुड़ने का अवसर मिला.
हिमालयन हाइकर्स टीम के प्रशिक्षु चैन सिंह रावत ने बताया कि इस शैक्षणिक भ्रमण का उद्देश्य छात्रों को साहसिक पर्यटन के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और जिम्मेदार पर्यटन के प्रति जागरूक करना है. उन्होंने ट्रेकिंग के दौरान छात्रों को क्षेत्र के प्रमुख पर्यटक स्थलों जैसे बंदरपूंछ, चांगसील और केदारकांठा के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी.
स्कूल के अध्यापक अरुण शर्मा ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि, हरकीदून घाटी और इसके बुग्यालों की सुंदरता अविस्मरणीय है. यहां की प्राकृतिक छटा के साथ-साथ स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को जानना छात्रों के लिए बेहद प्रेरणादायक रहा. उन्होंने कहा कि छात्राओं को यहां आने पर ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया. जिससे छात्र और अध्यापक बहुत खुश हुए.
वहीं, अध्यापक मुकुल गौतम ने भी भ्रमण को ज्ञानवर्धक बताते हुए कहा कि, भविष्य में केदारकांठा समेत अन्य ट्रैकिंग स्थलों का अनुभव लेने की इच्छा और अधिक प्रबल हुई है. यह शैक्षणिक भ्रमण छात्रों के लिए न केवल रोमांचकारी रहा, बल्कि उन्हें प्रकृति, पर्यावरण और स्थानीय संस्कृति के महत्व को समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी प्रदान कर गया.
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