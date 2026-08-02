कैलाश मानसरोवर यात्रियों का 8वां दल अगले पड़ाव के लिए रवाना, आतिथ्य सत्कार से हुए अभिभूत

कैलाश मानसरोवर यात्रियों का 8वां दल अगले पड़ाव के लिए रवाना, आतिथ्य सत्कार से हुए अभिभूत
कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिखा. दल को हरी झंडी दिखाकर अगले पड़ाव के लिए रवाना किया गया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 2, 2026 at 12:00 PM IST|
Updated : August 2, 2026 at 12:07 PM IST
चंपावत: भोले नाथ के जयकारों के साथ कैलाश मानसरोवर यात्रियों का आठवां दल अपने अगले पड़ाव के लिए टनकपुर टीआरसी से रवाना हो गया है. चिकित्सा अधीक्षक घनश्याम तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर लाश मानसरोवर यात्रियों 49 सदस्यी दल को रवाना किया. इस दौरान कैलाश मानसरोवर यात्री बेहतरीन आतिथ्य से अभिभूत नजर आए. इस वर्ष कैलाश मानसरोवर यात्रियों के 10जत्थे टनकपुर के रास्ते रवाना हो रहे हैं. आठवें जत्थे के साथ ही धार्मिक यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है.
कैलाश मानसरोवर यात्रा का आठवां दल रविवार की सुबह पारम्परिक रीति रिवाजों के साथ अगले पड़ाव के लिए रवाना हो गया है. उपजिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. घनश्याम तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर कैलाश यात्रियों को अगले पड़ाव के लिए रवाना किया. इससे पूर्व शनिवार की रात सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ शिवभक्तों का सम्मान किया गया. कैलाश यात्रियों ने उत्तराखंड की संस्कृति, बच्चों के मनमोहक कार्यक्रमों और पर्यटक आवास गृह की व्यवस्थाओं की जमकर सराहना की. टीआरसी प्रबंधक मनोज कुमार ने बताया कि आठवें दल में देश के 13 राज्यों से 49 शिवभक्त शामिल हैं.
इनमें आंध्र प्रदेश से 1, बिहार से 1, दिल्ली से 8, गुजरात से 10, हरियाणा से 2, कर्नाटक से 7, मध्य प्रदेश से 2, महाराष्ट्र से 2, पांडिचेरी से 1, राजस्थान से 6, तमिलनाडु से 1, उत्तर प्रदेश से 3 तथा पश्चिम बंगाल से 3 श्रद्धालु शामिल हैं. जिन्हें आज अगले पड़ाव के लिए रवाना कर दिया गया है. वहीं कैलाश मानसरोवर यात्रियों की सुविधा के लिए स्थानीय प्रशासन एवं कुमाऊं मंडल विकास निगम (केएमवीएन) आवास, भोजन, स्वास्थ्य और सुरक्षा की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहा है. गौर हो कि चंपावत जिले के टनकपुर में पारंपरिक कुमाऊंनी संस्कृति के साथ हुए भव्य स्वागत ने श्रद्धालुओं का दिल जीत लिया. अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी इस धार्मिक यात्रा को लेकर नगर में उत्साह का माहौल है.
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