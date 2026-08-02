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कैलाश मानसरोवर यात्रियों का 8वां दल अगले पड़ाव के लिए रवाना, आतिथ्य सत्कार से हुए अभिभूत

चंपावत: भोले नाथ के जयकारों के साथ कैलाश मानसरोवर यात्रियों का आठवां दल अपने अगले पड़ाव के लिए टनकपुर टीआरसी से रवाना हो गया है. चिकित्सा अधीक्षक घनश्याम तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर लाश मानसरोवर यात्रियों 49 सदस्यी दल को रवाना किया. इस दौरान कैलाश मानसरोवर यात्री बेहतरीन आतिथ्य से अभिभूत नजर आए. इस वर्ष कैलाश मानसरोवर यात्रियों के 10जत्थे टनकपुर के रास्ते रवाना हो रहे हैं. आठवें जत्थे के साथ ही धार्मिक यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है.

कैलाश मानसरोवर यात्रा का आठवां दल रविवार की सुबह पारम्परिक रीति रिवाजों के साथ अगले पड़ाव के लिए रवाना हो गया है. उपजिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. घनश्याम तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर कैलाश यात्रियों को अगले पड़ाव के लिए रवाना किया. इससे पूर्व शनिवार की रात सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ शिवभक्तों का सम्मान किया गया. कैलाश यात्रियों ने उत्तराखंड की संस्कृति, बच्चों के मनमोहक कार्यक्रमों और पर्यटक आवास गृह की व्यवस्थाओं की जमकर सराहना की. टीआरसी प्रबंधक मनोज कुमार ने बताया कि आठवें दल में देश के 13 राज्यों से 49 शिवभक्त शामिल हैं.