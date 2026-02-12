ETV Bharat / state

कैथल में 10वीं क्लास के छात्र का मर्डर, गांव के लड़कों ने चाकू से गोदकर की हत्या

कैथल : हरियाणा के कैथल जिले के एक गांव में लड़कों के एक ग्रुप ने कथित तौर पर क्लास-10 के एक स्टूडेंट की चाकू मारकर हत्या कर दी जिसके बाद सनसनी फैल गई है.

स्टूडेंट का मर्डर : कैथल की पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पूरा घटना रामथली गांव की है, जहां बुधवार को लड़कों के एक ग्रुप ने कथित तौर पर नवराज सिंह (17) पर हमला करके उसकी हत्या कर दी. पुलिस के मुताबिक, बुधवार को स्टूडेंट्स के दो ग्रुप में बहस हो गई. झगड़ा सुलझाने के बहाने नवराज और कुछ दूसरे स्टूडेंट्स को नहर पर बुलाया गया, जहां उस पर डंडों और चाकुओं से हमला किया गया.

हमलावर मौके से फरार : पुलिस ने बताया कि जब नवराज नहर पर पहुंचा तो विरोधी ग्रुप के कई स्टूडेंट्स वहां पहले से मौजूद थे. वारदात के बाद हमलावर मौके से भाग गए, जबकि नवराज की हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई. खरकान गांव के रहने वाले नवराज के पिता मंगल सिंह की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पांच नामजद और 12 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है. पुलिस के मुताबिक हमलावरों की तलाश की जा रही है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

