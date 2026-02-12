ETV Bharat / state

कैथल में 10वीं क्लास के छात्र का मर्डर, गांव के लड़कों ने चाकू से गोदकर की हत्या

हरियाणा के कैथल में गांव के कुछ लड़कों ने 10वीं क्लास के स्टूडेंट की चाकू मारकर हत्या कर दी.

Group of boys fatally stabs Class 10 student to death in Kaithal
कैथल में 10वीं क्लास के छात्र का मर्डर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 12, 2026 at 10:35 PM IST

कैथल : हरियाणा के कैथल जिले के एक गांव में लड़कों के एक ग्रुप ने कथित तौर पर क्लास-10 के एक स्टूडेंट की चाकू मारकर हत्या कर दी जिसके बाद सनसनी फैल गई है.

स्टूडेंट का मर्डर : कैथल की पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पूरा घटना रामथली गांव की है, जहां बुधवार को लड़कों के एक ग्रुप ने कथित तौर पर नवराज सिंह (17) पर हमला करके उसकी हत्या कर दी. पुलिस के मुताबिक, बुधवार को स्टूडेंट्स के दो ग्रुप में बहस हो गई. झगड़ा सुलझाने के बहाने नवराज और कुछ दूसरे स्टूडेंट्स को नहर पर बुलाया गया, जहां उस पर डंडों और चाकुओं से हमला किया गया.

हमलावर मौके से फरार : पुलिस ने बताया कि जब नवराज नहर पर पहुंचा तो विरोधी ग्रुप के कई स्टूडेंट्स वहां पहले से मौजूद थे. वारदात के बाद हमलावर मौके से भाग गए, जबकि नवराज की हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई. खरकान गांव के रहने वाले नवराज के पिता मंगल सिंह की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पांच नामजद और 12 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है. पुलिस के मुताबिक हमलावरों की तलाश की जा रही है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

