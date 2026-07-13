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1000 किमी पैदल चलकर 16वीं बार सीकर लाएंगे गोमुख से कावड़, 20 शिवभक्तों का जत्था गंगोत्री रवाना

शिवभक्तों के जत्थे को रवाना करते साधु-संत एवं परिजन ( ETV Bharat Sikar )

सीकर: सीकर के राधाकिशनपुरा स्थित मोडी कोठी से सोमवार को 20 शिवभक्तों का जत्था गंगोत्री रवाना हुआ. यात्रा संघ के प्रमुख सुरेश कुमार सैनी अन्ना लगातार 16वीं बार गोमुख से पैदल कावड़ लेकर लौटेंगे. करीब एक हजार किमी की कठिन पदयात्रा कर गंगाजल लेकर सीकर पहुंचेंगे और हर्षनाथ पहाड़ स्थित हर्ष भैरूनाथ मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे. पालवास बगीची के महाराज भगवान दास और अमरदास ने शिवभक्तों का दुपट्टा पहनाकर, पुष्पवर्षा कर और मंगल आशीर्वाद देकर रवाना किया. हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष गूंजे. श्रद्धालुओं और परिजनों ने भी शिवभक्तों का उत्साह बढ़ाया. उनकी मंगल यात्रा की कामना की. यात्रा संघ के प्रमुख सुरेश कुमार सैनी अन्ना ने बताया, इस बार 20 शिवभक्तों का जत्था गंगोत्री रवाना हुआ. गोमुख से शुरू होने वाली लगभग एक माह की पैदल यात्रा करीब एक हजार किलोमीटर लंबी होगी. यात्रा पूरी होने के बाद सभी श्रद्धालु सीकर लौटकर हर्षनाथ पहाड़ स्थित हर्ष भैरूनाथ मंदिर में गंगाजल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करेंगे. हर वर्ष की तरह इस बार भी यात्रा का उद्देश्य केवल कावड़ लाना नहीं, बल्कि समाज, परिवार और पूरे विश्व में सुख, शांति और सद्भाव की कामना करना है. पढ़ें:अमेरीकी दल ने बस्सी की कावड़ कला पर किया शोध, 5 दिन सीखी काष्ट कला की बारीकियां, बनाई डॉक्यूमेंट्री