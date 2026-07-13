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1000 किमी पैदल चलकर 16वीं बार सीकर लाएंगे गोमुख से कावड़, 20 शिवभक्तों का जत्था गंगोत्री रवाना

20 शिवभक्तों का जत्था गंगोत्री रवाना हुआ. गोमुख से शुरू होने वाली लगभग एक माह की पैदल यात्रा करीब एक हजार किमी लंबी होगी.

Sadhus, saints, and family members seeing off a group of Shiva devotees.
शिवभक्तों के जत्थे को रवाना करते साधु-संत एवं परिजन (ETV Bharat Sikar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 13, 2026 at 1:59 PM IST

3 Min Read
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सीकर: सीकर के राधाकिशनपुरा स्थित मोडी कोठी से सोमवार को 20 शिवभक्तों का जत्था गंगोत्री रवाना हुआ. यात्रा संघ के प्रमुख सुरेश कुमार सैनी अन्ना लगातार 16वीं बार गोमुख से पैदल कावड़ लेकर लौटेंगे. करीब एक हजार किमी की कठिन पदयात्रा कर गंगाजल लेकर सीकर पहुंचेंगे और हर्षनाथ पहाड़ स्थित हर्ष भैरूनाथ मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे.

पालवास बगीची के महाराज भगवान दास और अमरदास ने शिवभक्तों का दुपट्टा पहनाकर, पुष्पवर्षा कर और मंगल आशीर्वाद देकर रवाना किया. हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष गूंजे. श्रद्धालुओं और परिजनों ने भी शिवभक्तों का उत्साह बढ़ाया. उनकी मंगल यात्रा की कामना की. यात्रा संघ के प्रमुख सुरेश कुमार सैनी अन्ना ने बताया, इस बार 20 शिवभक्तों का जत्था गंगोत्री रवाना हुआ. गोमुख से शुरू होने वाली लगभग एक माह की पैदल यात्रा करीब एक हजार किलोमीटर लंबी होगी. यात्रा पूरी होने के बाद सभी श्रद्धालु सीकर लौटकर हर्षनाथ पहाड़ स्थित हर्ष भैरूनाथ मंदिर में गंगाजल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करेंगे. हर वर्ष की तरह इस बार भी यात्रा का उद्देश्य केवल कावड़ लाना नहीं, बल्कि समाज, परिवार और पूरे विश्व में सुख, शांति और सद्भाव की कामना करना है.

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यात्रा से आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती : यात्रा में शामिल रतनलाल सैनी ने कहा, कावड़ यात्रा कठिन जरूर है, लेकिन शिवभक्ति हर कठिनाई को आसान बना देती है. रास्ते भर भजन-कीर्तन, सेवा और अनुशासन के साथ यात्रा पूरी की जाती है. यात्रा से आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है. जीवन में सकारात्मक सोच विकसित होती है. यही कारण है कि हर वर्ष श्रद्धालु पूरे उत्साह और समर्पण के साथ इस धार्मिक परंपरा का हिस्सा बनते हैं.

हर्ष पर्वत पर जलाभिषेक: पालवास बगीची के भगवान दास और अमरदास महाराज ने कहा कि जब शिवभक्त गंगोत्री से कावड़ लेकर सीकर लौटते हैं तो पूरा शहर शिवमय हो उठता है. हजारों लोग उनका स्वागत करते हैं. भगवान शिव के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बन जाता है. गणेश मंदिर संत अमरदास महराज ने बताया कि एक माह बाद शिवभक्तों का गंगोत्री से लाए जल से सीकर के प्रसिद्ध हर्ष पर्वत पर मौजूद शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाएगा. गाजे बाजे के साथ शिव भक्तों का स्वागत किया जाएगा. हर्ष पर्वत पर मौजूद शिव मंदिर देश के सबसे प्राचीन मंदिरों में शामिल हैं. भगवान शिव की पांच मुखवाली दुर्लभ मूर्ति विराजित है.

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20 DEVOTEES SETS OFF FOR GANGOTRI
GROUP OF 20 SHIVA DEVOTEES
JALABHISHEK OF LORD SHIVA
JOURNEY OF ONE THOUSAND KILOMETERS
KANWAR PILGRIMS DEPART FOR GOMUKH

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