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ठाढ़पखना पहुंचे 18 हाथी, रिंगनिया में धान की फसल रौंदी

कोरबा: एतमानगर रेंज के बंजारी परिसर में विचरण कर रहे 18 हाथियों के दल ने एक बार फिर वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है. दल के 18 हाथी बीती रात जंगल के रास्ते गुरसिया के समीप गांव ठाढ़पखना पहुंच गए, जबकि दल से अलग चल रहा रहा एक लोनर हाथी रिंगनिया की ओर निकल गया है. खबर है कि रिंगनिया पहुंचते ही लोनर ने एक ग्रामीण के खेत में लगी धान की फसल को नुकसान पहुंचाया है, हालांकि ठाढ़पखना पहुंचे हाथियों के दल ने फिलहाल किसी तरह की जन-धन हानि नहीं की है. लेकिन इस दल के रिहायशी इलाके के पास विचरण करने के कारण ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है.

हाथियों की मौजूदगी को गांव के समीप आता देख वन विभाग ने आसपास के गांवों में निगरानी बढ़ा दी है. ठाढ़पखना समेत प्रभावित क्षेत्र के गांवों में मुनादी कराकर ग्रामीणों को सतर्क किया जा रहा है, ग्रामीणों को हाथियों के नजदीक नहीं जाने और जंगल की ओर जाने से बचने की सलाह दी गई है. वन अमला हाथियों की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए है.

धान के खेत में हाथी (ETV Bharat Chhattisgarh)

बंजारी से हाथियों ने बदला लोकेशन

एक दिन पहले यही हाथियों का यह दल बंजारी में विचरण कर रहा था. इस दौरान कुछ वन कर्मचारी बिजली टावर के नीचे काम कर रहे थे. अचानक हाथियों का दल वहां पहुंच गया था. जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हाथियों को नजदीक आता देख वन कर्मचारियों ने टावर पर चढक़र अपनी जान बचाई. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम और हाथी मित्र दल के सदस्य मौके पर पहुंचे थे. टीम ने हाथियों को वहां से हटाया, जिसके बाद टावर पर फंसे कर्मचारियों को सुरक्षित नीचे उतारा गया. अब हाथियों के अलग-अलग दिशाओं में बढऩे के बाद वन विभाग ने आसपास के गांवों में विशेष निगरानी और सतर्कता बढ़ा दी है.

लोनर की आक्रामकता से खतरा

दल से पृथक होकर चलने वाले लोनर हाथी सामान्य तौर पर अपने स्वभाव के विपरीत आक्रामक माने जाते हैं, लोनर को दल से पृथक होने का दु:ख होता है.

जिसके कारण उनके व्यवहार में बदलाव आ जाता है. लोनर किसी भी इंसान को अपने सामने पाकर खतरा महसूस करते हैं और उसपर हमला करने का प्रयास करते हैं. इस लिहाज से रिंगनिया के लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने की हिदायत दी गई है. कटघोरा वनमंडल का अमला लोनर की निगरानी में लगा हुआ है, जिसके पल-पल के लोकेशन की सूचना अपडेट की जा रही है.