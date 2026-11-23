रांची के तुपुदाना में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म, तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
रांची के तुपुदाना में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 23, 2026 at 11:02 PM IST
रांचीः राजधानी रांची के तुपुदाना ओपी क्षेत्र में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. सोमवार को जिस समय ये घटना हुई उस वक्त महिला घर में अकेली थी. जिसका फायदा उठाते हुए तीन अपराधियों ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गये. इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.
वारदात को लेकर बताया जा रहा है कि घटना के समय महिला घर में अकेली थी. इसी दौरान तीन अज्ञात आरोपी महिला के घर पहुंचे और उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद पीड़िता ने मामले को लेकर पुलिस से शिकायत की. हालांकि, इस दौरान थाना में प्राथमिकी दर्ज करने में थोड़ी देरी हुई. इसके बाद वरीय पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप पर तुपुदाना ओपी में तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई.
तुपुदाना ओपी में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस तत्परता के साथ मामले की छानबीन में जुट गई है. आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. इस संबंध में हटिया डीएसपी नीरज ने बताया कि इस मामले की जांच जारी है, पुलिस तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है.
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