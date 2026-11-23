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रांची के तुपुदाना में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म, तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ETV Bharat )

रांचीः राजधानी रांची के तुपुदाना ओपी क्षेत्र में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. सोमवार को जिस समय ये घटना हुई उस वक्त महिला घर में अकेली थी. जिसका फायदा उठाते हुए तीन अपराधियों ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गये. इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

वारदात को लेकर बताया जा रहा है कि घटना के समय महिला घर में अकेली थी. इसी दौरान तीन अज्ञात आरोपी महिला के घर पहुंचे और उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद पीड़िता ने मामले को लेकर पुलिस से शिकायत की. हालांकि, इस दौरान थाना में प्राथमिकी दर्ज करने में थोड़ी देरी हुई. इसके बाद वरीय पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप पर तुपुदाना ओपी में तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई.