Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

17 नवंबर को ग्रुप इंस्ट्रक्टर पदों की परीक्षा, इन 8 जिलों में बनाए गए 13 परीक्षा केंद्र

ग्रुप इंस्ट्रक्टर के पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया तेज हो गई है. अभ्यर्थियों के लिए ये है जरूरी दिशानिर्देश.

Group Instructor Posts Exam in Himachal
ग्रुप इंस्ट्रक्टर पदों की परीक्षा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 14, 2025 at 2:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हमीरपुर: नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर द्वारा ग्रुप इंस्ट्रक्टर के पदों के लिए भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. आयोग के सचिव सचिन विक्रम महाजन ने बताया कि यह परीक्षा सोमवार, 17 नवंबर को आयोजित की जाएगी. इन पदों के लिए 2024 में विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके तहत अब भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है. परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए प्रदेश के 8 जिलों में कुल 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं.

17 नवंबर को ग्रुप इंस्ट्रक्टर पदों की परीक्षा

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव विक्रम महाजन ने बताया कि, "परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों पर निष्पक्षता/पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आयोग द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की नकल या गड़बड़ी की कोई गुंजाइश न रहे. परीक्षा के दिन अभ्यर्थियों को सुबह 8:30 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा. इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. परीक्षा सुबह 9:00 बजे से आरंभ होगी."

परीक्षा के लिए 1559 अभ्यर्थियों ने किया आवेदन

सचिव विक्रम महाजन ने अभ्यर्थियों से अपील करते हुए कहा है, अभ्यर्थी परीक्षा से एक दिन पहले अपने परीक्षा केंद्र का निरीक्षण अवश्य कर लें, ताकि परीक्षा वाले दिन किसी प्रकार की असुविधा न हो और समय पर परीक्षा में सम्मिलित हो सकें. ग्रुप इंस्ट्रक्टर के पदों के लिए प्रदेश भर से कुल 1559 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. यह परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. आयोग ने अभ्यर्थियों को निर्देश दिए हैं कि वे परीक्षा के दिन अपने साथ केवल वही प्रमाणित दस्तावेज लेकर आएं जो सरकार द्वारा मान्य हैं. इनमें ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि की फोटो कॉपी और एक पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाएं.

अभ्यर्थी एग्जाम सेंटर पर भूलकर भी न लाएं ये गैजेट

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि, परीक्षा केंद्र के अंदर किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक या व्यक्तिगत वस्तुएं जैसे मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, कैमरा, पर्स, गहने, बेल्ट, ब्रेसलेट, या स्मार्ट वॉच ले जाना सख्त वर्जित है. यदि किसी अभ्यर्थी के पास ये वस्तुएं पाई जाती हैं, तो आयोग आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है. विक्रम महाजन ने कहा कि, राज्य चयन आयोग पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्ध है और परीक्षा के दौरान सुरक्षा और गोपनीयता के सभी उपाय सुनिश्चित किए गए हैं. उन्होंने अभ्यर्थियों से परीक्षा के नियमों का पालन करने और आयोग के दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन करने की अपील की.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में तीन हवाई अड्डे, रेगुलर फ्लाइट जीरो, देश की पहली 'उड़ान' फ्लाइट वाले शिमला एयरपोर्ट में नहीं उतरे बड़े विमान

ये भी पढ़ें: हिमाचल की स्मार्ट पंचायत, जिसकी अपनी वेबसाइट, जिम, सीसीटीवी, गेस्ट हाउस और बहुत कुछ

TAGGED:

HAMIRPUR NEWS
GROUP INSTRUCTOR POSTS EXAM
GOVT JOBS IN HIMACHAL
RECRUITMENT IN HIMACHAL
HAMIRPUR STATE SELECTION COMMISSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ये पेड़ है बेस्ट नेचुरल Air Purifier, धुंआ-प्रदूषण से लड़ने में सबसे ज्यादा कारगर, वैज्ञानिकों के शोध में हुआ खुलासा

हिमाचल में सर्दियों की शुरुआत में खिले बसंत के फूल, बदलता मौसम या खतरे की घंटी?

मंदिर ही नहीं देवताओं के सामान बनाने के लिए भी हैं कड़े नियम, परिवार से दूर दिन भर भूखे रहकर कारीगर करते हैं काम

कौन होता है पंचायत सचिव? गांव के विकास में क्या होती है इनकी भूमिका, जानें कितना महत्वपूर्ण है ये पद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.