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'अंतरिक्ष से कोई देश या सीमा नहीं, सिर्फ एक एकीकृत सुंदर पृथ्वी दिखती है'

अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने के बाद इंसान की सोच और नजरिया पूरी तरह बदल जाता है. अंतरिक्ष से न कोई देश दिखाई देता है, न कोई शहर और न ही कोई क्षेत्रीय सीमा. वहां से केवल एक सुंदर और एकीकृत पृथ्वी दिखाई देती है.- ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला

भावी पीढ़ी से शेयर किए अनुभव: पुस्तक विमोचन के बाद शुभांशु शुक्ला ने छात्र-छात्राओं से संवाद किया और बचपन, शिक्षा, भारतीय वायुसेना में सेवा, प्रशिक्षण और अंतरिक्ष तक पहुंचने की पूरी यात्रा के अनुभव साझा किए. उन्होंने कहा कि, अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर यह महसूस होता है कि धरती पर खींची गई सीमाएं कितनी छोटी हैं और हम सभी एक ही ग्रह के निवासी हैं.

लखनऊ: राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत की ओर से आयोजित गोमती पुस्तक महोत्सव में मंगलवार को ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के साथ विशेष संवाद सत्र 'धरती से अंतरिक्ष तक सपनों की उड़ान' आयोजित किया गया. इस अवसर पर अंग्रेजी पुस्तक 'द सेकेंड ऑर्बिट' का विमोचन उन्होंने अपने परिजनों के साथ संयुक्त रूप से किया. कार्यक्रम में भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने वीडियो संदेश से शुभांशु शुक्ला की पुस्तक और उनकी अंतरिक्ष यात्रा की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं.

जब मन में था एक डर: ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष यात्रा के शुरुआती क्षणों को याद करते हुए कहा कि जब वह पहली बार अंतरिक्ष की ओर रवाना हुए तो उनके मन में उत्साह के साथ एक तरह का डर भी था. उन्होंने उस स्थिति की तुलना परीक्षा कक्ष (एग्जाम हॉल) से की. जिस तरह परीक्षा शुरू होने से पहले कई बार सब कुछ जानते हुए भी कुछ क्षणों के लिए दिमाग खाली सा हो जाता है, वैसा ही अनुभव उन्हें भी हुआ. हालांकि, उन्होंने कहा कि खुद को संभाला और मानसिक रूप से मजबूत होकर मिशन पर आगे बढ़े.

अंतरिक्ष की परिस्थितियों ने सिखाए नए अनुभव- ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला (Photo Credit: ETV Bharat)

परिस्थितियों ने सिखाए नए अनुभव: अंतरिक्ष में रहने के दौरान शरीर और दैनिक जीवन में कई तरह के बदलाव महसूस होते हैं. सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के कारण शरीर की लंबाई कुछ बढ़ जाती है और पृथ्वी पर लौटने के बाद शरीर धीरे-धीरे अपनी सामान्य स्थिति में वापस आता है. वहां उठने-बैठने और चलने-फिरने का तरीका भी पृथ्वी से बिल्कुल अलग होता है.



यदि अंतरिक्ष में पानी गिराया जाए तो वह पृथ्वी की तरह नीचे नहीं गिरता, बल्कि छोटी-छोटी गोल बूंदों के रूप में तैरता रहता है. यही परिस्थितियां अंतरिक्ष में वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती हैं. अपने मिशन के दौरान कई प्रयोग किए, जिनके माध्यम से सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण का मानव शरीर और आसपास के वातावरण पर प्रभाव समझने का प्रयास किया गया.- ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला



शरीर पर क्या असर: लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से मांसपेशियों पर भी असर पड़ता है. पृथ्वी की तरह शरीर को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम नहीं करना पड़ता, इसलिए मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं. इसी कारण अंतरिक्ष यात्रियों को नियमित व्यायाम करना पड़ता है. अंतरिक्ष यान के भीतर हवा, तापमान और पर्यावरण को भी नियंत्रित परिस्थितियों में रखा जाता है.



पुस्तक 'द सेकेंड ऑर्बिट' का विमोचन (Photo Credit: ETV Bharat)



पृथ्वी पर लौटने के बाद शरीर को दोबारा गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल होने में समय लगता है. शुरुआत में चलना, बैठना और यहां तक कि लेटना भी असहज लग सकता है. अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लौटना भी उनके लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत अनुभव रहा.- ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला





युवाओं के सपनों को दी उड़ान: शुभांशु शुक्ला ने विद्यार्थियों से कहा कि भारत अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को लगातार नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है. देश गगनयान मिशन की तैयारी कर रहा है और भविष्य में चंद्रमा पर भारतीय मानव मिशन की दिशा में भी आगे बढ़ने का लक्ष्य है. उन्होंने कहा कि यह सपना केवल कुछ वैज्ञानिकों या अंतरिक्ष यात्रियों का नहीं, बल्कि पूरे देश का सपना है. अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के प्रसिद्ध संदेश 'सारे जहां से अच्छा' का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आज भारत को अंतरिक्ष से दुनिया के सामने एक नई दृष्टि से प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी नई पीढ़ी की है.

शुभांशु शुक्ला ने यात्रा के अनुभव साझा किए (Photo Credit: ETV Bharat)

इस शहर का युवा भी अंतरिक्ष यात्री बन सकता है. इसके लिए निरंतर मेहनत, अनुशासन, समर्पण और मानसिक मजबूती जरूरी है. वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा, जब देश का प्रत्येक युवा अपनी जिम्मेदारी समझे और अपने क्षेत्र में पूरी ईमानदारी से योगदान दे.- ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला

शुभांशु शुक्ला ने छात्र-छात्राओं से संवाद किया (Photo Credit: ETV Bharat)





शुभांशु शुक्ला ने विद्यार्थियों से कहा कि जीवन में कोई भी सपना असंभव नहीं है. जरूरत है कि लक्ष्य बड़ा हो, मेहनत ईमानदार हो और प्रयास लगातार जारी रहे. उन्होंने कहा, बड़ा सपना देखने से मत डरिए. कई बार जो सपना असंभव लगता है, वही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाता है.

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