ETV Bharat / state

नदी जोड़ो योजना से रुकेगी बाढ़ की तबाही, पानी है देश की सबसे बड़ी संपत्ति - डॉक्टर विपिन दुबे

रायपुर : छत्तीसगढ़ में हुई लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में आई बाढ़ को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं. जिस तरीके से बारिश हुई है उसके बाद पूरे छत्तीसगढ़ में राहत और बचाव कार्य के काम चलाए जा रहे है. बस्तर इसमें ज्यादा प्रभावित हुआ है. बस्तर में 20 से ज्यादा लोगों को एयरफोर्स ने एयरलिफ्ट कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है. सरकार पूरे मामले पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं. खुद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हवाई सर्वेक्षण कर सभी स्थानों का हाल प्रशासन से समझने के लिए दौरा भी किया है. अस्थाई तौर पर प्रशासन के द्वारा कैंप चलाया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो इसके निर्देश भी दिए हैं.

जवाब: यह बहुतायत मात्रा में हो रहा है. जिससे नदियों के जल संग्रहण की क्षमता लगातार कम हो रही है. आने वाले समय में इसके और परिणाम देखेंगे. रिवर के बेसमेंट में सैंड होता है. क्योंकि बारिश के समय में तेजी से पानी भरकर निकल जाता है. और जब पानी खत्म हो जाता है तो बारिश का जितना अतिरिक्त पानी होता है वह निकल जाता है. इस वजह से जो जल संग्रहण नदी के भीतर होना चाहिए वह नहीं हो पता है. क्योंकि नदी के पेट में पहले ही सिल्ट जमा हो चुका है. जिसके कारण उसके संग्रहण क्षमता घट जाती है.

सवाल: अगर नदी के अंदर लगातार जमाव हो रहा है तो इससे पानी संग्रहण की क्षमता नदियों की घट रही है. इसके क्या दूरगामी असर हो सकते हैं ?

जवाब: बारिश हर वर्ष छत्तीसगढ़ में 1200 मिमी से लेकर 1400 मिलीमीटर तक होती है. बहुत बार इतनी बारिश होने के बाद भी बाढ़ नहीं आती है. साल 2004 में इस तरह की एक बारिश हुई थी उसके बाद 2026 में इस तरह की बारिश हुई है. खारून नदी के अंदर जो पानी आता है. उसके अंदर गाद का जमा होना उसके अलावा पूरे रिवर में जो साल्टेशन बहुतायत मात्रा में हुआ है, इससे नदी की स्टोरेज कैपेसिटी कम हुई है. बारिश के साथ जो कचरा आता है वह भी नदी के तलहटी में जाकर जमा हो जाता है. जिसके कारण नदी की जल संग्रहण क्षमता घट जाती है. यही वजह है की नदी का पानी संग्रहण करने की क्षमता दोनों ऊपर आती जा रही है. यही वजह है कि उतना ही पानी आने के बाद पानी ऊपरी क्षेत्र में दिखने लगता है. इसकी सबसे बड़ी वजह नदी की तलहटी में बैठा कचरा और भर रहा सिल्ट है. नदी के किनारे शहरीकरण भी एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है. नदी के किनारे उसके क्षेत्र भी कम हो रहे हैं. जिसके कारण नदी का बहाव क्षेत्र भी काम हो रहा है.

सवाल: खारून नदी की जो स्थिति बनी उसे आप कैसे देख रहे हैं. कई लोगों ने इस बात का सवाल उठाया है कि रायपुर नगर निगम का कचरा खारून नदी के लिए खतरा बन गया है.

जवाब: बहुत ज्यादा बारिश क्लाइमेटिक चेंज के नाते होता है. ग्लोबल वार्मिंग जो लोगों ने सुना है क्लाइमेट चेंज भी हम लगातार देख रहे हैं. इसकी वजह से मानसून पूरी तरह से प्रभावित हुआ है. जिसके कारण यह बारिश हुई है. जंगल की कटाई और अनकंट्रोल्ड कार्बन एमिशन भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है.

छत्तीसगढ़ में आई बाढ़ को लेकर जल विशेषज्ञ और पानी का काम करने वाले भूजल वैज्ञानिक डॉक्टर विपिन दुबे से ईटीवी भारत ने विशेष बातचीत की है . इसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बाढ़ का पानी आया है. वह निश्चित तौर पर बदलते हैं मौसम परिवर्तन की बात कही जा सकती है. पानी के जो बचाने के उपाय हैं, उसे बचाया जा सके. वह सरकार का मैनेजमेंट है. पानी बचाने के लिए सरकार को बड़ी कार्य योजना बनाकर काम करना होगा. ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पानी बचाने की सबसे बेहतरीन योजना पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में नदी जोड़ो योजना के तहत बनी थी. अगर वह धरातल पर आ गई होती तो आज हम बदलाव के दूसरी राह पर होते.

तो पहली दिक्कत यह होती है. जितना पानी बारिश का भी नदी में रोकना चाहिए और नहीं रुकता है. क्योंकि नीचे सिल्ट जमा हो जाती है और जो पानी बचता है वह बहुत ज्यादा टिक नहीं पता है. यह एक बड़ी वजह है नदियों में पानी कम होने की. यदि सरकार चाहती है की बारिश का पानी पूरा ना रुके लेकिन जितना पानी नदी में रहना चाहिए उतना रुके तो उसके लिए चेक डैम, बोल्डर डैम बनाने की जरूरत है, ताकि पानी के बहाव को रोका जा सके. बारिश के पूरे पानी को नहीं लेकिन पानी के बड़े हिस्से को रोकने से हम प्रकृति का और पानी का बचाव कर सकते हैं.

सवाल: शहर आज प्रभावित हुए हैं क्योंकि नदी में पानी ज्यादा है. यह भी कहा जा सकता है की नदी गुस्से में है. लेकिन जब शहर में पानी कम हो जाता है तो लोग गुस्से में आ जाते हैं. महादेव घाट के कई स्थानीय लोगों का ईटीवी भारत से यह कहना है की रायपुर का पूरा कचरा सीधे नदी में डाल दिया जाता है क्या कहेंगे आप?

जवाब: विशेष सावधानी शासन और प्रशासन को बरतनी पड़ेगी. नदी हमारी जीवन दायिनी है और नदी के पानी में अगर पूरे शहर का कचरा और फैक्ट्री के बायो प्रोडक्ट्स और केमिकल छोडे़ जाएंगे और वह पानी में आकर दूषित होगा तो निश्चित तौर पर नदी के अंदर जो इक्विटी प्लांट्स है एक्वेटिक एनिमल्स है, और हमारा जो ग्राउंडवाटर रिचार्ज होता है वह प्रदूषित हो जाएगा तो गंभीर बीमारियां भी पैदा हो जाएंगी. इस तरह का जो भी काम हो रहा है तत्काल रोक लगाया जाना चाहिए और इंडस्ट्री का जो भी पानी नदी में आ रहा है उसे तुरंत रोकना चाहिए.

सवाल: रेन हार्वेस्टिंग को लेकर सरकार की योजना और बेहतर करने की जरूरत है. सड़क पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों नहीं होनी चाहिए और इसके लिए क्या होना चाहिए ?

जवाब: युवा अगर इस बात को उठा रहे हैं तो यह बहुत बड़ी बात है. क्योंकि युवा अपने भविष्य के लिए चिंतित हो रहे हैं. निश्चित तौर पर इस पर काम होना चाहिए और इसे लेकर सरकार को रणनीति भी बनानी चाहिए. क्योंकि सड़क के किनारे अगर इस तरह का इंतजाम होता है तो जो पानी सड़कों से बह जाता है. उसे रोकने में हम कामयाब होंगे. मुझे जानकर ताज्जुब होता है कि सड़क एक ओर से दूसरे एन्ड तक बनाई जाती है. लेकिन उसमें पानी के संग्रह करने की कोई नीति नहीं होती है यदि उस पानी को हम बचा लें तो एक बड़ा पर्यावरण संरक्षण का कार्य हो सकता है.

हमारे बहुत सारे ब्लॉक को सेफ जोन ब्लॉक में बनाया गया है. लेकिन जिस तरह से वह हुआ है इसकी मॉनिटरिंग का क्या पैरामीटर है यह सरकार के पास नहीं है. इतनी बारिश के बाद भी हम सीनियर क्रिटिकल जोन में हैं. इतनी बारिश के बाद भी हम गर्मियों के दिनों में ट्रैक्टर को सड़कों पर वॉटर टैंक के साथ दौड़ते हुए देखते हैं. यह अपने आप में बड़ा सवाल है कि हम जिस चीज की बात करते हैं. उसकी हकीकत जमीन पर क्यों नहीं दिखती है. यदि हम इस तरह से पानी को संग्रहित करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे शहर में जो पानी का वाटर लेवल है. वह ऊपर जाएगा और सरकार को इस स्तर पर काम करना चाहिए.

सवाल: छत्तीसगढ़ का स्लोगन जल जंगल और जमीन है. जमीन के नीचे पानी नहीं है. जंगल के पानी को बचाने के लिए कोई उपाय नहीं है. जो पानी हमारे पास है वह कैसे सुरक्षित रहेगा इसकी कोई योजना नहीं है.आखिर इसके लिए क्या किया जा सकता है. बस्तर में आने वाले पानी को कैसे संरक्षित किया जा सकता है ?

उत्तर: बस्तर बहुत ही अच्छा क्षेत्र है. वहां जल, जंगल, जमीन और खुले भाग बहुत ज्यादा हैं. जंगल के पानी को जंगल में रोकने का उपाय प्रशासन को करना चाहिए. जंगल में जो पानी गिरता है वह छोटे झरने और खतरनाक होने के कारण बड़े बाढ़ के रूप में दिखता है. इसमें फॉरेस्ट डिपार्मेंट बेहतर काम कर सकता है. जैसे नदी के बगल में पानी को रोकने के लिए डबरी बनाकर या इसे फिर स्पीड बनाकर रोका जा सकता है. बारिश के समय में जो भी पानी आता है अगर उसे हम रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो जंगल में हम हरियाली को बढ़ा सकते हैं. उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत जंगल की मिट्टी को और मजबूत बनाना है. देखिए जहां तक बारिश में बाढ़ का पानी और डैम के गेट के खोलने की बात है जब बारिश ज्यादा होती है तो निश्चित तौर पर डैम पर दबाव बनता है. तो ऐसी स्थिति में गेट खोलना पड़ता है.

यदि ओडिशा सरकार के पास पानी बहुत आयत मात्रा में पहुंच रहा है तो उन्हें भी पानी प्रबंधन के लिए बेहतर इंतजाम करना चाहिए. बाढ़ के पानी को बचाने का सबसे बेहतरीन उपाय ओडिशा सरकार के पास पानी का बंटवारा है. जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है उन क्षेत्रों में इस पानी को भेज कर पानी को संरक्षित किया जा सकता है. क्योंकि बाढ़ का पानी यूं ही बह जाए यह ठीक नहीं. सरकार को इस पर कोई ठोस रणनीति बनानी चाहिए.

एक बढ़िया काम जो सरकारों ने शुरू किया है वह नदी जोड़ो योजना का है जिसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में शुरू किया गया था. वह एक बहुत बड़ा विचार का मंच था और उसमें बहुत बड़ी योजना तैयार हुई थी आज उस पर काम करने की जरूरत भी है. आखिर उस काम को जिसे उस समय तैयार किया गया था. वह पानी बचाने की बहुत बड़ी योजना है लेकिन उस पर काम क्यों नहीं हो रहा है, यह एक चिंता का विषय है. सरकार को इस पर विचार करना चाहिए. यदि उस काम को हम कर दें तो बाढ़ जो पूरे शहर में तबाही लेकर आ रहा है वह पूरे तौर पर रुक जाएगा.