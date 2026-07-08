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सरगुजा जिले में भूजल स्तर बढ़ाने की पहल, सरकारी मदद से अपनी निजी जमीन पर भी बनवा सकते हैं गैबियन मॉडल

जिले में कुल 587 लूज बोल्डर चेक डैम और 37 गैबियन संरचनाओं के निर्माण की स्वीकृति, जानिए कैसे बनती है गैबियन संरचना?

Sarguja Gabion model scheme
सरकारी मदद से अपनी निजी जमीन पर भी बनवा सकते हैं गैबियन मॉडल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 8, 2026 at 7:18 PM IST

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सरगुजा: बारिश के पानी को गांवों में ही रोककर अधिक से अधिक ग्राउंड वाटर रिचार्ज की पहल की जा रही है. वर्तमान में भूजल स्तर बढाने को लेकर प्रशासन गंभीर नजर आ रहा है, क्योंकि परंपरागत तरीकों के साथ साथ कई नई तकनीक का इस्तेमाल भी ग्राउंड वाटर के लिए किया जा रहा है. सरगुजा जिले में बारिश से पहले बड़ी संख्या में अलग अलग तकनीक के ऐसे संयंत्र बनाए गए हैं.

बारिश के पानी को गांवों में ही रोककर ग्राउंड वाटर रिचार्ज की पहल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

37 गैबियन संरचना की स्वीकृति

जिले के सभी 7 विकासखंडों में जल संरक्षण के लिए विकासखंड अंबिकापुर में 122, लुण्ड्रा में 107, सीतापुर में 16, बतौली में 34, मैनपाट में 136, उदयपुर में 46 तथा लखनपुर में 126 लूज बोल्डर चेक डैम स्वीकृत किए गए हैं. इस प्रकार जिले में कुल 587 लूज बोल्डर चेक डैम और 37 गैबियन संरचनाओं के निर्माण की स्वीकृति दी गई है. वर्तमान में अधिकांश संरचनाओं का निर्माण हो चुका है, जबकि बचे हुए कुछ काम अंतिम चरण में हैं. मानसून से पूर्व अधिकतम संरचनाओं को तैयार कर लिया गया है, जिससे इस वर्ष वर्षा जल का अधिकतम संचयन किया जा सकेगा.

Sarguja Gabion model scheme
जिले में कुल 587 लूज बोल्डर चेक डैम और 37 गैबियन संरचनाओं के निर्माण की स्वीकृति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कैसे बनती है गैबियन संरचना

नरेगा के पीओ सुनील मिश्रा बताते हैं कि गैबियन संरचनाएं लोहे की जाली में भरे पत्थरों से तैयार की जाती हैं, जो तेज जल प्रवाह वाले नालों में भी मजबूती से टिके रहती हैं. सामान्य लूज बोल्डर चेक डैम की तुलना में गैबियन संरचनाएं अधिक टिकाऊ होती हैं और तेज बहाव के दौरान भी अपनी जगह से नहीं हटतीं.

भूमि में हल्का धंसाव होने पर भी इनमें दरार नहीं आती, बल्कि यह जमीन के अनुरूप स्वयं को समायोजित कर लेती हैं, जिससे इनकी आयु अधिक होती है. इन संरचनाओं के बीच बने खाली जगहों में वर्षा का पानी दो से तीन दिनों तक ठहरता है, जिससे पानी का अधिकतम भाग जमीन में समाहित हो जाता है.

Sarguja Gabion model scheme
सरगुजा जिले में भूजल स्तर बढ़ाने की पहल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भू-जल स्तर बढ़ाने में मदद

पानी जमीन में जाने से आसपास के क्षेत्रों में भू-जल स्तर तेजी से बढ़ता है और पेयजल स्रोतों को नया जीवन मिलता है. साथ ही नालों के किनारों एवं तलहटी का कटाव भी रुकता है, जिससे खेतों की उपजाऊ मिट्टी सुरक्षित रहती है.

पहले ये योजना सिर्फ शासकीय भूमि पर थी लेकिन अब हम इसकी स्वीकृति निजी भूमि पर भी दे सकते हैं. अगर कोई ग्रामीण इस संरचना को बनवाना चाहता है तो वो पंचायत के माध्यम से प्रस्ताव जनपद को भेज दे जिसके बाद स्वीकृति यहां से दी जाएगी- सुनील मिश्रा, नरेगा के पीओ

भू-जल बचाने के लिए कई संरचनाएं बन रहीं

जिला पंचायत के सीईओ विनय अग्रवाल के अनुसार मोर गांव मोर पानी महाअभियान के तहत राज्य में और हमारे जिले में भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की संरचनाएं हैं, जिनको हम नरेगा से स्वीकृत करते हैं. जिसमें स्टेगर्ड कंट्रोल ट्रेंच होता है. लूज बोल्डर चेक डैम होते हैं. अर्दन गली प्लग होते हैं. ब्रस्ट फूड चेक डैम होते हैं. कच्ची नाली होते हैं. सोक पिट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर होते हैं.

वर्ष 2025 26 में जिले में लगभग 3000 इस तरह की संरचनाएं हमने निर्मित की थी. जिसमें 918 की स्वीकृति हमने मनरेगा से प्रदान की थी और इसके अलावा जन भागीदारी से लगभग ढाई हजार स्ट्रक्चर हमारे पूर्ण हुए थे.- विनय अग्रवाल, सीईओ जिला पंचायत

इसी प्रकार वर्ष 26-27 में भी इस अभियान के अंतर्गत 1680 स्ट्रक्चर मनरेगा से स्वीकृत किए गए हैं और इसमें से लगभग 1209 स्ट्रक्चर पूर्ण हो गए हैं और 299 अभी भी प्रगतिशील हैं. मुख्य उद्देश्य इसमें यह रहता है कि जो बारिश का पानी है, वो रीस्ट टू वैली कांसेप्ट पर जब पहाड़ों से उतरता है तो गति तीव्र होती है. उसकी गति को कम करते हुए प्रयास रहता है कि उस पानी को गांव में ही रोके, जिससे वो परकुलेट होकर नीचे जाए और फिर ग्राउंड वाटर लेवल बढ़े.

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