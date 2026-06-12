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हरियाणा के कई जिलों में भूजल स्तर लगातार गिर रहा नीचे, 10 जिले में बढ़ा जल संकट, विशेषज्ञों ने दिया कृत्रिम रिचार्ज और संरक्षण पर जोर

कृषि विश्वविद्यालय कर रहा शोध: चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (सीसीएसएचएयू) के कृषि इंजीनियरिंग एवं तकनीकी विशेषज्ञ भूजल स्तर की स्थिति पर लगातार अध्ययन कर रहे हैं. विश्वविद्यालय की टीम विभिन्न क्षेत्रों में भूजल की उपलब्धता, गुणवत्ता और उसके संरक्षण के उपायों पर शोध कर रही है ताकि किसानों को भविष्य में जल संकट से बचाया जा सके.

बारिश की कमी से बढ़ी समस्या: विशेषज्ञों का कहना है कि भूजल स्तर का संतुलन वर्षा पर काफी हद तक निर्भर करता है. जब पर्याप्त मात्रा में वर्षा का पानी जमीन में नहीं पहुंचता, तब जलभंडार की भरपाई नहीं हो पाती. पिछले कुछ वर्षों में वर्षा के पैटर्न में बदलाव देखने को मिला है, जिससे कई क्षेत्रों में भूजल संकट गहराता जा रहा है.

10 जिलों में तेजी से गिर रहा जलस्तर: विशेषज्ञों की मानें तो फतेहाबाद, हिसार, सिरसा, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है. इन क्षेत्रों में किसानों द्वारा सिंचाई के लिए बड़े पैमाने पर ट्यूबवेलों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे भूमिगत जल भंडार पर दबाव बढ़ रहा है. दूसरी ओर अपेक्षित वर्षा नहीं होने से जल का प्राकृतिक पुनर्भरण भी प्रभावित हो रहा है.

हिसार: हरियाणा में लगातार गिरता भूजल स्तर राज्य के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में पेयजल और सिंचाई दोनों के लिए गंभीर चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं. राज्य के कई जिलों में भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन हो रहा है, जबकि वर्षा के माध्यम से उसकी भरपाई पर्याप्त नहीं हो पा रही है.

10 जिले में बढ़ा जल संकट (ETV Bharat)

"अच्छी गुणवत्ता वाले पानी का अधिक दोहन हो रहा": इस बारे में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के वरिष्ठ डीन डॉ. अजय कुमार ने कहा कि, "सेंट्रल और वेस्टर्न हरियाणा के कई जिलों में भूजल स्तर नीचे जा रहा है क्योंकि यहां का पानी अच्छी गुणवत्ता का है और उसका लगातार अधिक उपयोग किया जा रहा है. सिरसा, हिसार, जींद, कुरुक्षेत्र, कैथल और महेंद्रगढ़ जैसे जिलों में भूजल दोहन की दर अधिक है, जबकि वर्षा से उसकी भरपाई पर्याप्त नहीं हो पा रही है."

"बारिश का पैटर्न बदल रहा है": डॉ. अजय कुमार ने आगे कहा कि, "हरियाणा में वर्षा दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती है और राज्य में औसतन 400 मिमी से 1100 मिमी तक बारिश होती है. पिछले कुछ वर्षों में वर्षा का पैटर्न बदल रहा है. कहीं बहुत अधिक बारिश हो रही है तो कहीं बहुत कम. यही असंतुलन भूजल स्तर पर भी प्रभाव डाल रहा है."

कृत्रिम जल रिचार्ज की जरूरत: डॉ. अजय कुमार ने कहा कि, "केवल वर्षा पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा. भूजल स्तर को संतुलित रखने के लिए कृत्रिम जल रिचार्ज की आवश्यकता है. नहरों और अन्य स्रोतों के माध्यम से पानी को जमीन में पहुंचाकर भूजल भंडार को बढ़ाया जा सकता है. आने वाले समय में यह उपाय बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा. आधुनिक तकनीक, शक्तिशाली मशीनों और गहरे बोरिंग की सुविधा के कारण अब पहले की तुलना में कहीं अधिक गहराई से पानी निकाला जा रहा है. इससे भूजल भंडार पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है. यदि जल उपयोग और संरक्षण के बीच संतुलन नहीं बनाया गया तो भविष्य में स्थिति और गंभीर हो सकती है."

नूंह में बढ़ रहा भूजल स्तर:कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के वरिष्ठ डीन डॉ. अजय कुमार ने आगे कहा कि, "जहां राज्य के अधिकांश जिलों में भूजल स्तर घट रहा है. वहीं, नूंह जिले में इसके विपरीत स्थिति देखने को मिल रही है. जिन क्षेत्रों में भूजल की गुणवत्ता कमजोर है और उसका उपयोग कम होता है, वहां जलस्तर ऊपर आ रहा है. हालांकि यह पानी न तो पीने योग्य है और न ही अधिकांश मामलों में खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है."

किसानों के हित में जारी प्रयास: डॉ. अजय कुमार ने बताया कि, "कुलपति प्रो. बी.आर. कंबोज के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय की टीम भूजल संरक्षण और जल प्रबंधन पर लगातार कार्य कर रही है. हमारा उद्देश्य है कि किसानों को बेहतर तकनीक और वैज्ञानिक सलाह के माध्यम से खेती में अधिक लाभ मिल सके तथा जल संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके."

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