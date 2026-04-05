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भीलवाड़ा में बनेगा नया जिला न्यायालय परिसर, CJ संजीव प्रकाश शर्मा और दीया कुमारी ने किया भूमि पूजन

62 बीघा भूमि पर नए जिला न्यायालय परिसर का वैदिक मंत्रोचार के साथ भूमि पूजन हुआ. उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी भी मौजूद रहीं.

भीलवाड़ा में नया जिला न्यायालय परिसर
भीलवाड़ा में नए जिला न्यायालय परिसर का होगा निर्माण (ETV Bharat Bhilwara)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 5, 2026 at 7:30 PM IST

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भीलवाड़ा: राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा ने रविवार को भीलवाड़ा शहर के सांगानेर क्षेत्र के निकट राज्य सरकार द्वारा आवंटित 62 बीघा भूमि पर नए जिला न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए वैदिक मंत्रोचार के साथ भूमि पूजन किया.

इस अवसर पर न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के लिए न्यायिक प्रक्रिया में आधुनिक तकनीकों को अपनाना आवश्यक है, लेकिन यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि तकनीक का उपयोग व्यावहारिक और परिणामोन्मुख हो. उन्होंने जोर देकर कहा कि ई-कोर्ट, डिजिटल फाइलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से न्याय प्रणाली को अधिक सुलभ, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाया जा सकता है.

नए जिला न्यायालय परिसर का भूमि पूजन
नए जिला न्यायालय परिसर का भूमि पूजन (ETV Bharat Bhilwara)

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कई जज रहे मौजूद: न्यायमूर्ति शर्मा ने नवीन न्यायालय परिसर के निर्माण में आधुनिक एवं समुचित सुविधाओं पर बल देते हुए कहा कि पर्याप्त न्यायालय कक्ष, अधिवक्ताओं के लिए सुव्यवस्थित चैंबर, डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय एवं पर्याप्त पार्किंग जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि न्यायिक कार्यों का सुचारू संचालन हो सके. कार्यक्रम में राजस्थान सरकार की उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी, न्यायमूर्ति डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी, न्यायमूर्ति फरजन्द अली, न्यायमूर्ति प्रवीण भटनागर तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय जैन सहित न्यायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र के अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.

दीया कुमारी रहीं मौजूद: उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार द्वारा नवीन न्यायालय परिसर के लिए आवंटित भूमि पर किया गया यह भूमि पूजन केवल एक निर्माण कार्य की शुरुआत नहीं, बल्कि न्याय के सुदृढ़ एवं सशक्त भविष्य की नींव रखने का संकल्प है. उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था लोकतंत्र की आधारशिला है और जब न्याय सुलभ, सुगम एवं प्रभावी होता है, तभी समाज में विश्वास, संतुलन एवं स्थिरता सुनिश्चित होती है.

सबसे बड़ा जिला न्यायालय परिसर: कार्यक्रम के दौरान अतिथियों द्वारा जिला अभिभाषक संस्था, भीलवाड़ा की वर्ष 2026 की नव निर्वाचित कार्यकारिणी को भी शपथ दिलाई गई. यह परियोजना भीलवाड़ा में तीसरे सबसे बड़े जिला न्यायालय परिसर के रूप में विकसित की जाएगी, जो स्थानीय न्यायिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

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