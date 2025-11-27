ETV Bharat / state

MCB जिले में बीजेपी के नए भवन का भूमिपूजन, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा- संगठन को मिलेगी मजबूती

प्रदेश अध्यक्ष किरण देव के साथ मंत्री-विधायक भी शामिल हुए.

BJP MCB District Office
MCB जिले में बीजेपी के नए भवन का भूमिपूजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 27, 2025 at 7:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: गुरुवार को भाजपा जिला कार्यालय के नए भवन का भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ. समारोह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह समेत कई मंत्री-विधायक और नेता शामिल हुए. कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुआ. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह भवन संगठन को नई ऊर्जा और मजबूती देगा.

भाजपा जिला कार्यालय के नए भवन का भूमि पूजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कार्यक्रम में संगठन मंत्री पवन साय, मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल, जिले के प्रभारी मंत्री राम विचार नेताम, भरतपुर क्षेत्र की विधायक रेणुका सिंह, प्रदेश कोषाध्यक्ष श्रीराम गर्ग और महामंत्री अखिलेश सोनी मंच पर उपस्थित रहे. अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ और भव्य माला पहनाकर किया गया.

आने वाले समय में यह कार्यालय पार्टी रणनीतियों, जनसमस्याओं के समाधान और संगठनात्मक गतिविधियों का केंद्रीय केंद्र बनेगा. भाजपा का मूल उद्देश्य संगठन को सशक्त बनाते हुए जनता तक सुशासन पहुंचाना है- किरण देव सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा

किसी ने नहीं सोचा था कि भाजपा कार्यालय का नया भवन इतनी शीघ्रता से आकार लेगा, परंतु संगठन की निरंतरता और कार्यकर्ताओं की लगन के कारण यह संभव हो पाया है.- प्रभारी मंत्री राम विचार नेताम

BJP MCB District Office
प्रदेश अध्यक्ष किरण देव के साथ मंत्री-विधायक भी शामिल हुए. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुराने नेताओं को किया याद: मंत्री नेताम ने यह भी कहा कि नया कार्यालय ऐसे स्थान पर बन रहा है जहां जिले का कलेक्ट्रेट सहित कई प्रशासनिक भवन स्थित हैं. इससे संगठन को रणनीतिक रूप से भी बल मिलेगा और कार्यकर्ताओं को सुविधा उपलब्ध होगी. नेताम ने कहा कि जिस प्रकार स्वर्गीय शशिभूषण अग्रवाल और बैकुंठपुर के वरिष्ठ नेताओं ने जिले के लिए संघर्ष किए, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाया जा रहा है.

SIR को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना: नेताम ने कहा कि SIR की प्रक्रिया में कार्यकर्ताओं की भूमिका और सक्रिय भागीदारी जरूरी है. सचिन पायलट के बस्तर दौरे पर भी कहा कि पायलट किन कारणों से बस्तर आए, यह जनता समझ रही है. कहीं SIR का विरोध और कहीं अंदरूनी राजनीति का मिश्रण देखा जा रहा है.

BJP MCB District Office
प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा- संगठन को मिलेगी मजबूती (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कार्यक्रम में जिलेभर से आए भाजपा कार्यकर्ताओं व स्थानीय नागरिकों की भीड़ दिखी. भूमि पूजन के साथ ही भाजपा कार्यालय के नवनिर्माण की आधिकारिक शुरुआत हो गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि नया भवन जल्द ही तैयार हो जाएगा.

बिलासपुर में कांग्रेस का हल्लाबोल, कलेक्टोरेट घेरने के दौरान हुई पुलिस से झूमा झटकी
नक्सलवाद के कारण कांग्रेस की एक पीढ़ी समाप्त, राष्ट्र की सुरक्षा सबसे ऊपर : सचिन पायलट
SIR प्रक्रिया में BLO दवाब से दे रहे जान, यह लोकतंत्र के लिए खतरा: सचिन पायलट

TAGGED:

GROUNDBREAKING CEREMONY
MCB DISTRICT BJP
छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष
बीजेपी का नया ऑफिस
BJP MCB DISTRICT OFFICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

साहसी मानव तस्करी विरोधी कार्यकर्ता से लेकर भारत की 'जल माता' तक कौन हैं रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 विजेता ? जानें

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन बोले- गलत सूचना के युग में मीडिया सच्चाई से अवगत कराए

सर्विस, इनोवेशन और राष्ट्रीय भावना के साथ रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का समापन

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.