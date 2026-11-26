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गंगा एक्सप्रेस-वे किनारे बेवरेज कैन प्लांट का शिलान्यास; CM योगी ने ‘थिंक बिग, थिंक यूपी’ का नारा किया बुलंद

गंगा एक्सप्रेस-वे किनारे बेवरेज कैन प्लांट का शिलान्यास. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: जिले से गुजर रहे गंगा एक्सप्रेस-वे के किनारे बिजौली में एल्युमीनियम बेवरेज कैन प्लांट का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया. यह प्लांट विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी कंपनी बॉल कॉरपोरेशन की भारतीय इकाई (बाल बेवरेज इंडिया) द्वारा विकसित किया जा रहा है. सीएम योगी ने प्लांट का वर्चुअल शिलान्यास किया.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़े और परियोजना की आधारशिला रखी. करीब 2,913 करोड़ रुपए के निवेश से मेरठ औद्योगिक गलियारे का भी औपचारिक शुभारंभ हो गया. समारोह को वर्चुअली संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस महत्वपूर्ण निवेश के लिए प्रदेशवासियों और कंपनी प्रबंधन को बधाई दी.

बेवरेज कैन प्लांट का शिलान्यास. (Video Credit: ETV Bharat) सीएम योगी ने ‘थिंक बिग, थिंक यूपी’ का नारा बुलंद करते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश देश और दुनिया के निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है. राज्य सरकार प्रदेश में एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित कर रही है. इससे मेरठ अब ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के एक प्रमुख केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है. समारोह में विशेष रूप से उपस्थित रहे प्रदेश के संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास राज्यमंत्री जसवंत सिंह सैनी ने इसे योगी सरकार की पारदर्शी औद्योगिक नीतियों और सुदृढ़ कानून-व्यवस्था की बड़ी उपलब्धि बताया. जसवंत सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' और बेहतर कनेक्टिविटी का मॉडल बन चुका है. सीएम योगी ने वर्चुअली किया संबोधित. (Photo Credit: ETV Bharat) गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित हो रहा यह औद्योगिक कॉरिडोर न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगा, बल्कि मेरठ और आसपास के जिलों के युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर रोजगार के नए द्वार भी खोलेगा.