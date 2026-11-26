गंगा एक्सप्रेस-वे किनारे बेवरेज कैन प्लांट का शिलान्यास; CM योगी ने ‘थिंक बिग, थिंक यूपी’ का नारा किया बुलंद
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़े और परियोजना की आधारशिला रखी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 9:07 AM IST
मेरठ: जिले से गुजर रहे गंगा एक्सप्रेस-वे के किनारे बिजौली में एल्युमीनियम बेवरेज कैन प्लांट का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया. यह प्लांट विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी कंपनी बॉल कॉरपोरेशन की भारतीय इकाई (बाल बेवरेज इंडिया) द्वारा विकसित किया जा रहा है. सीएम योगी ने प्लांट का वर्चुअल शिलान्यास किया.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़े और परियोजना की आधारशिला रखी. करीब 2,913 करोड़ रुपए के निवेश से मेरठ औद्योगिक गलियारे का भी औपचारिक शुभारंभ हो गया. समारोह को वर्चुअली संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस महत्वपूर्ण निवेश के लिए प्रदेशवासियों और कंपनी प्रबंधन को बधाई दी.
सीएम योगी ने ‘थिंक बिग, थिंक यूपी’ का नारा बुलंद करते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश देश और दुनिया के निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है. राज्य सरकार प्रदेश में एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित कर रही है. इससे मेरठ अब ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के एक प्रमुख केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है.
समारोह में विशेष रूप से उपस्थित रहे प्रदेश के संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास राज्यमंत्री जसवंत सिंह सैनी ने इसे योगी सरकार की पारदर्शी औद्योगिक नीतियों और सुदृढ़ कानून-व्यवस्था की बड़ी उपलब्धि बताया. जसवंत सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' और बेहतर कनेक्टिविटी का मॉडल बन चुका है.
गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित हो रहा यह औद्योगिक कॉरिडोर न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगा, बल्कि मेरठ और आसपास के जिलों के युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर रोजगार के नए द्वार भी खोलेगा.
उन्होंने कहा कि वैश्विक कंपनियों का उत्तर प्रदेश पर बढ़ता भरोसा सरकार की नीतिगत सफलता का प्रमाण है. कंपनी की ओर से प्रस्तुतीकरण के माध्यम से इसके वैश्विक नेटवर्क और विस्तार की रूपरेखा साझा की गई.
इसमें बताया गया कि बॉल कॉरपोरेशन का नेटवर्क दुनिया भर में 65 से अधिक स्थानों तक फैला है. कंपनी में 16 हजार से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं. परियोजना के तहत मेरठ इकाई में अगले दो वर्षों के भीतर उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है.
यहां मुख्य रूप से सॉफ्ट ड्रिंक, जूस और अन्य पेय पदार्थों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले एल्युमीनियम कैन का निर्माण किया जाएगा. इस बड़े प्लांट के लगने से क्षेत्र में पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स और अन्य सहायक उद्योगों को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा.
बिजौली स्थित कार्यक्रम स्थल पर अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का विधिवत शुभारंभ किया. इस अवसर पर प्रदेश के राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ. सोमेंद्र तोमर, औद्योगिक विकास राज्यमंत्री जसवंत सिंह सैनी, मेरठ सांसद अरुण गोविल, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, एमएलसी अश्विनी त्यागी, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी सहित मेरठ के जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह, कंपनी के सीईओ व वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे.
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