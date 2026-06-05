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ग्राउंड जीरो रिपोर्ट; स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बावजूद नहीं सुधरी वाराणसी के पार्कों की दशा

पार्क में खड़े रहते हैं वाहन : मछोदरी पार्क में मौजूद लोगों ने बताया कि व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है. यहां पर लोगों के निजी वाहन भी खड़े रहते हैं. इन वाहनों को हटाया जाना चाहिए. बच्चों के लिए यहां पर कोई सुविधा नहीं है. एक झूला लगा था वह भी टूट चुका है. अभिषेक रस्तोगी बताते हैं कि यह पार्क मेरे घर के पास में है, लेकिन कोई व्यवस्था न होने के कारण परेशानी होती है. महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी चिंता रहती है.

पार्क में गंदगी, अराजक लोग करते हैं नशेबाजी : ईटीवी भारत की टीम वाराणसी के मछोदरी पार्क पहुंची तो वहां मौजूद लोगों ने पार्क की खामियां गिनानी शुरू कर दीं. मोहन लाल वर्मा ने बताया कि पार्क में बहुत गंदगी रहती है. सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है. गायें और आवारा पशु पार्क में टहलते रहते हैं. कुछ लोग कुत्ते टहलाते हैं जो गंदगी भी करते हैं. अराजकतत्व यहां बैठकर नशेबाजी करते हैं. ऐसे में महिलाएं और बच्चे यहां आना पसंद नहीं करते. बुजुर्गों के लिए पाथवे नहीं है, इससे व्हीलचेयर वाले लोग यहां नहीं आ सकते.

वाराणसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है. इस नाते यहां विकास के तमाम दावे किए जा रहे हैं, कई परियोजनाओं पर काम हो रहे हैं. स्मार्ट सिटी का दर्जा दिए जाने के बाद वाराणसी में पार्कों को लेकर खास मुहिम चलाई गई. वाराणसी नगर निगम ने 24 पार्कों की सूची स्मार्ट सिटी को 2024 में दी थी. नगर निगम का दावा है कि पार्कों को बेहतरीन तरीके से सजाया संवारा गया है. बावजूद इसके विभिन्न पार्कों में जाने वाले बुज़ुर्ग, महिलाएं, बच्चे पार्क की व्यवस्थाओं को लेकर नाखुश हैं. ईटीवी भारत को भी कई पार्कों की तस्वीर दावों पर खरी नहीं उतरती दिखी.

वाराणसी : पार्क यानी कि वह स्थान जहां बच्ते मस्ती, युवा सेहत और बुज़ुर्ग अपने लिए सुकून तलाशते हैं. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत यूपी के कई शहरों में करोड़ों का बजट खपाया जा रहा है. इसी क्रम में बनारस में 24 स्मार्ट पार्कों को बेहतर बनाने की कार्रवाई शुरू की गई थी. फिलवक्त पार्कों की हालत कैसी है और कितने उपयोगी साबित रहे हैं. यही जानने के लिए ईटीवी भारत ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हकीकत देखी. पेश है खास रिपोर्ट....

पार्क के अंदर खड़े वाहन. (Photo Credit : ETV Bharat)





महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है पार्क : पार्क में महिला सुरक्षा को लेकर दीक्षा रस्तोगी कहती हैं कि महिलाओं को लेकर पार्क में कोई सुविधा नहीं है. सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है. जगह-जगह कुत्ते घूमते रहते हैं. बच्चों के लिहाज से पार्क सुरक्षित नहीं है. गंदगी भी बहुत रहती है. सफाई न के बराबर होती है. यहां आने वाली महिलाओं के लिए वॉशरूम की कोई सुविधा नहीं है. प्रियांशु रस्तोगी ने बताया कि खेलने की अच्छी सुविधा नहीं है. कुत्ते टहलते हैं और कुछ लोग यहां नशा भी करते हैं. गौरव यादव कहते हैं कि पुलिस की गाड़ी खड़ी हो जाती है तो हम खेल भी नहीं पाते हैं.



गुलाब बाग पार्क में नहीं होती है सफाई : गुलाब बाग पार्क का हाल भी बेहाल है. मौजूद प्रशांत मिश्रा का कहना था कि पार्क की सफाई व्यवस्था चौपट है. महीने में एक-दो बार ही सफाई होती है. पार्क में गंदगी और कचरा फैला रहता है. बारिश में गंदगी पूरी पार्क को दुर्गंधपूर्ण बना देती है. नालियां चोक हैं.





पार्क में लोग पीते हैं शराब-गांजा : गुलाब बाग में बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए मिले. कोई नीचे तो कोई बेंच पर बैठा था. लोगों का कहना था कि गंदगी के कारण पार्क में बैठना कम ही होता है. यहां पर कोई ध्यान नहीं देता है. नगर निगम द्वारा अधिक से अधिक महीने में तीन बार सफाई कराई जाती है. शाम के वक्त अक्सर कुछ लोग नशा और धूम्रपान करते नजर आते हैं. आसपास के लोग लघुशंका आदि भी करते हैं.

पार्क में मिलीं शराब की बोतलें, गांजा पीने का सामान : वाराणसी में कई पार्कों में शराब की खाली बोतलें पड़ी नजर आईं. गांजा पीने का सामान भी देखने को मिला. आसपास की महिलाओं का कहना था कि पार्क में आने पर उन्हें असुरक्षा महसूस होती है. आवांछनीय तत्वों की मौजूदगी के कारण बच्चे और युवतियां पार्क नहीं आती हैं.





पार्कों की एसओपी : पार्कों के रखरखाव और सुरक्षा प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) है. वाराणसी नगर निगम ने भी पार्कों के लिए कड़े प्रशासनिक मानक तय किए हैं. एसओपी के तहत सुरक्षा गार्ड्स की 24 घंटे तैनाती. बच्चों की सुरक्षा, झूलों, फिसलने वाली पट्टियों और ओपन जिम की मशीनों की हर शनिवार को अनिवार्य रूप से जांच. टूटे उपकरणों की 48 घंटे के भीतर ठीक करना. पार्क के अंदर किसी भी तरह का नशा-मदिरा पान, धूम्रपान, तंबाकू-गुटखा, पूरी तरह से वर्जित है. पार्कों में आने वाले पालतू जानवर पट्टे में रखने का नियम है. साथ ही पार्कों को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाना है.



पार्कों के खुलने बंद होने का नियम : गर्मी के मौसम में सुबह 5 बजे से 9.30 बजे और शाम 4.30 बजे से रात 8.30 बजे पार्क खोलने का प्रावधान है. ठंड के मौसम में सुबह 6 बजे से 10.00 बजे और शाम 4.00 बजे से रात 8.00 बजे पार्क खुले रखने का नियम है. सामान्य पार्कों में नागरिकों के लिए प्रवेश नि:शुल्क रहता है. थीम बेस्ड या हेरिटेड पार्कों में नगर निगम द्वारा स्वीकृत टिकट प्रणाली लागू होती है.









नियमित कराई जाती है सफाई : नगर निगम के जन संपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव का कहना है कि शहर के सभी पार्कों में रोजाना साफ-सफाई की व्यवस्था है. पर्याप्त संख्या में सफाई कर्मचारी भी तैनात हैं. पार्कों की सुबह-शाम दोनों पालियों में सफाई कराई जाती है. समय-समय पर पार्कों का निरीक्षण किया जाता है. कूड़े का उठान भी नियमित रूप से किया जाता है. अगर कहीं से शिकायत मिलती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी.



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